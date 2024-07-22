https://sarabic.ae/20240722/زلزال-بقوة-6-درجات-يضرب-حدود-بنما-1091038283.html
زلزال بقوة 6 درجات يضرب حدود بنما
زلزال بقوة 6 درجات يضرب حدود بنما
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، مساء الاثنين، قبالة سواحل بنما وكوستاريكا. 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T22:44+0000
2024-07-22T22:44+0000
2024-07-22T22:44+0000
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مكسيكو - سبوتنيك. وبحسب المعلومات الأولية لوسائل الإعلام المحلية، لم يخلف الزلزال دمارًا في المناطق الساحلية.وأعلن المعهد البنمي للعلوم الجيولوجية في بيان على منصة " إكس"، أن مركز الزلزال كان علىبعد سبعة كيلومترات جنوب شرق بويرتو أرموويلس في المنطقة الحدودية بين بنما وكوستاريكا وعلى عمق خمسة كيلومترات.
https://sarabic.ae/20240721/زلزال-بقوة-5-درجات-يضرب-جزر-سليمان-1090977813.html
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سبوتنيك عربي
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زلزال, أخبار بنما, بنما, العالم
زلزال, أخبار بنما, بنما, العالم
زلزال بقوة 6 درجات يضرب حدود بنما
ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، مساء الاثنين، قبالة سواحل بنما وكوستاريكا.
مكسيكو - سبوتنيك. وبحسب المعلومات الأولية لوسائل الإعلام المحلية، لم يخلف الزلزال دمارًا
في المناطق الساحلية.
وأعلن المعهد البنمي للعلوم الجيولوجية في بيان على منصة " إكس"، أن مركز الزلزال كان على
بعد سبعة كيلومترات جنوب شرق بويرتو أرموويلس في المنطقة الحدودية بين بنما وكوستاريكا وعلى عمق خمسة كيلومترات.