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زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر سليمان
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر سليمان
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، جزر سليمان في المحيط الهادئ. 21.07.2024, سبوتنيك عربي
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زلزال
جزر سليمان
العالم
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وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال يبعد 190 كيلومترا عن بلدة لاتا في جزيرة نيندو بجنوب شرق جزر سليمان.ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا بشرية أو خسائر مادية جراء الزلزال.
https://sarabic.ae/20240720/هزة-أرضية-بقوة-41-درجة-تضرب-شمال-غربي-تركيا-1090957664.html
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زلزال, جزر سليمان, العالم
زلزال, جزر سليمان, العالم

زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر سليمان

02:10 GMT 21.07.2024
© AP Photo / Armando Solisصورة أ{شيفية.. صخرة ضخمة على الطريق، بعد وقوع زلزال
صورة أ{شيفية.. صخرة ضخمة على الطريق، بعد وقوع زلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Armando Solis
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ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، جزر سليمان في المحيط الهادئ.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال يبعد 190 كيلومترا عن بلدة لاتا في جزيرة نيندو بجنوب شرق جزر سليمان.
تداعيات زلزال هاتاي في تركيا، 20فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
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أمس, 03:08 GMT
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا بشرية أو خسائر مادية جراء الزلزال.
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