https://sarabic.ae/20240721/زلزال-بقوة-5-درجات-يضرب-جزر-سليمان-1090977813.html
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر سليمان
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر سليمان
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، جزر سليمان في المحيط الهادئ. 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T02:10+0000
2024-07-21T02:10+0000
2024-07-21T02:10+0000
زلزال
جزر سليمان
العالم
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وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال يبعد 190 كيلومترا عن بلدة لاتا في جزيرة نيندو بجنوب شرق جزر سليمان.ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا بشرية أو خسائر مادية جراء الزلزال.
https://sarabic.ae/20240720/هزة-أرضية-بقوة-41-درجة-تضرب-شمال-غربي-تركيا-1090957664.html
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زلزال, جزر سليمان, العالم
زلزال, جزر سليمان, العالم
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر سليمان
ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، جزر سليمان في المحيط الهادئ.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال
يبعد 190 كيلومترا عن بلدة لاتا في جزيرة نيندو بجنوب شرق جزر سليمان.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا بشرية أو خسائر مادية جراء الزلزال.