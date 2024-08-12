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مراسل "سبوتنك": هزة أرضية شعر بها سكان المحافظات السورية
مراسل "سبوتنك": هزة أرضية شعر بها سكان المحافظات السورية
سبوتنيك عربي
ضربت هزة أرضية الأراضي السورية، مساء اليوم، حيث شعر بها معظم سكان المحافظات، وخاصة في المناطق الغربية من البلاد. 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T21:27+0000
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وذكر مراسل "سبوتنيك" أن قوة الهزة بلغت 5.2 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزها في محافظة حماة، مضيفا أن الهزة دفعت سكان عدة محافظات، خاصة في المنطقة الوسطى والساحلية، إلى النزول إلى الشوارع بسبب قوة الشعور بالهزة.وأكد مدير المركز الوطني للزلازل في سوريا، الدكتور رائد أحمد، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن الهزة بلغت شدتها 5.5 درجة على مقياس ريختر، وضربت شرق مدينة حماة عند الساعة 11:56 ليلاً. وأضاف أن الهزة الرئيسية تلاها هزة ارتدادية شعر بها السكان في سوريا ولبنان وفلسطين والأردن.وأشار أحمد إلى احتمال وقوع هزات ارتدادية ضعيفة خلال الساعات المقبلة، موضحاً أن المركز لم يتلقَّ حتى الآن أي تقارير عن حدوث أضرار في المحافظات جراء الهزة الأرضية القوية.وأضاف مدير المركز الوطني للزلازل بأن الهزة التي ضربت شرق حماه قد تكون تمهيدية لهزة أقوى خلال الساعات القادمة.‎
https://sarabic.ae/20240125/زلزال-بقوة-55-درجة-يضرب-ملاطية-التركية-ويصل-تأثيره-إلى-لبنان-1085409986.html
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أخبار سوريا اليوم, زلزال, حماة, أخبار فلسطين اليوم
أخبار سوريا اليوم, زلزال, حماة, أخبار فلسطين اليوم

مراسل "سبوتنك": هزة أرضية شعر بها سكان المحافظات السورية

21:27 GMT 12.08.2024 (تم التحديث: 21:47 GMT 12.08.2024)
© AFP 2023 / Mahmut Bozarslan/AFPTVزلزال في تركيا
زلزال في تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
© AFP 2023 / Mahmut Bozarslan/AFPTV
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ضربت هزة أرضية الأراضي السورية، مساء اليوم، حيث شعر بها معظم سكان المحافظات، وخاصة في المناطق الغربية من البلاد.
وذكر مراسل "سبوتنيك" أن قوة الهزة بلغت 5.2 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزها في محافظة حماة، مضيفا أن الهزة دفعت سكان عدة محافظات، خاصة في المنطقة الوسطى والساحلية، إلى النزول إلى الشوارع بسبب قوة الشعور بالهزة.
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب ملاطية التركية ويصل تأثيره إلى لبنان
25 يناير, 14:20 GMT
وأكد مدير المركز الوطني للزلازل في سوريا، الدكتور رائد أحمد، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن الهزة بلغت شدتها 5.5 درجة على مقياس ريختر، وضربت شرق مدينة حماة عند الساعة 11:56 ليلاً. وأضاف أن الهزة الرئيسية تلاها هزة ارتدادية شعر بها السكان في سوريا ولبنان وفلسطين والأردن.
وأشار أحمد إلى احتمال وقوع هزات ارتدادية ضعيفة خلال الساعات المقبلة، موضحاً أن المركز لم يتلقَّ حتى الآن أي تقارير عن حدوث أضرار في المحافظات جراء الهزة الأرضية القوية.
وأضاف مدير المركز الوطني للزلازل بأن الهزة التي ضربت شرق حماه قد تكون تمهيدية لهزة أقوى خلال الساعات القادمة.‎
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