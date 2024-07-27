https://sarabic.ae/20240727/السعودية-ترصد-زلزالا-بقوة-47-ريختر-وسط-البحر-الأحمر-1091167252.html
السعودية ترصد زلزالا بقوة 4.7 ريختر وسط البحر الأحمر
السعودية ترصد زلزالا بقوة 4.7 ريختر وسط البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم السبت، أن محطات الرصد الزلزالي سجلت زلزالا وسط البحر الأحمر. 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T08:05+0000
2024-07-27T08:05+0000
2024-07-27T08:05+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
زلزال
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104443/32/1044433285_0:228:2829:1819_1920x0_80_0_0_0d71e769eac34af68a2cfd5a52e9269d.jpg
وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني إن الزلزال وقع على مسافة 161 كيلومترا غرب محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة، في تمام الساعة 12:09 من صباح اليوم.وأضافت أن قوة الزلزال بلغت 4.7 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه على عمق نحو 10.4 كيلومترات.وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قد أفادت في وقت سابق اليوم بتسجيل هزتين أرضيتين في منطقة البحر الأحمر.وقالت الهيئة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، إن الهزة الأولى بلغت قوتها 4.7 درجات على مقياس ريختر، وتبعد نحو 197 كيلومترا شمال شرق مدينة طوكر السودانية.أما الهزة الثانية فقد بلغت قوتها 4.2 درجات، وتبعد نحو 174 كيلومترا شمال شرق ذات المدينة.
https://sarabic.ae/20170502/زلزال-القرن-تشيلي-1023810535.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104443/32/1044433285_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_32ca2dafa82097e649353d7c1101f806.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, زلزال, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, زلزال, العالم العربي, الأخبار
السعودية ترصد زلزالا بقوة 4.7 ريختر وسط البحر الأحمر
أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم السبت، أن محطات الرصد الزلزالي سجلت زلزالا وسط البحر الأحمر.
وقالت
الهيئة على موقعها الإلكتروني إن الزلزال وقع على مسافة 161 كيلومترا غرب محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة، في تمام الساعة 12:09 من صباح اليوم.
وأضافت أن قوة الزلزال بلغت 4.7 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه على عمق نحو 10.4 كيلومترات.
وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قد أفادت في وقت سابق اليوم بتسجيل هزتين أرضيتين في منطقة البحر الأحمر.
وقالت الهيئة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، إن الهزة الأولى
بلغت قوتها 4.7 درجات على مقياس ريختر، وتبعد نحو 197 كيلومترا شمال شرق مدينة طوكر السودانية.
أما الهزة الثانية
فقد بلغت قوتها 4.2 درجات، وتبعد نحو 174 كيلومترا شمال شرق ذات المدينة.