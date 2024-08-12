مراسل "سبوتنيك": هزة أرضية شعر بها السكان بمختلف المناطق اللبنانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
08:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل تسهم التحركات الإقليمية للتوصل إلى اتفاق في تفادي الرد الإيراني
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
10:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"مجزرة التابعين" تثير غضباً عالمياً ضد إسرائيل.. والجزائر تدعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
08:18 GMT
24 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
20 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مفتش أممي سابق: محطة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا... وواضح من يقصفها
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240812/مراسل-سبوتنيك-هزة-أرضية-شعر-بها-السكان-بمختلف-المناطق-اللبنانية---1091667347.html
مراسل "سبوتنيك": هزة أرضية شعر بها السكان بمختلف المناطق اللبنانية
مراسل "سبوتنيك": هزة أرضية شعر بها السكان بمختلف المناطق اللبنانية
سبوتنيك عربي
شعر سكان مختلف المناطق اللبنانية بهزة أرضية خفيفة تسببت ببعض حالات الذعر لدى المواطنين وبعض الانهيارات الخفيفة لأجزاء بسيطة من المباني المتهالكة. 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T21:48+0000
2024-08-12T21:49+0000
لبنان
أخبار لبنان
زلزال
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102642/73/1026427340_0:108:2193:1342_1920x0_80_0_0_88b30125e8ee65049e4c413c6d318978.jpg
بيروت - سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك" من العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، إن "المواطنين في العاصمة وضواحيها والمناطق الجنوبية شعروا بهزة أرضية خفيفة".وأوضح أن "بعض المنازل القديمة والمتهالكة سقط منها بعض الأحجار وأجزاء من الأسقف".كما أفاد مصدر ميداني "لسبوتنيك" أن سكان المناطق الشمالية القريبة من الحدود السورية من جهة اللاذقية وحمص، ومنها طرابلس، عكار والضنية، شعروا بهزة قوية ما دفع بأعداد من المواطنين للنزول إلى الشارع خشية أي انهيارات".وبحسب المعلومات التي نقلتها وسائل الإعلام اللبنانية، فإن الهزة مركزها مدينة حماة السورية وشعر بها بشكل كبير سكان حلب واللاذقية وبشكل أخف في العاصمة دمشق والمناطق السورية الجنوبية والشمالية.ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المركز الوطني للزلازل، أن هزة أرضية بقوة 5.5 على مقياس ريختر ضربت شرق مدينة حماة الساعة 11:56 قبل منتصف الليل.وأوضحت أن "هزة أرضية ضربت شمال سوريا بقوة 5.4 على مقياس ريختر عند الساعة 11:55 قبل منتصف الليل وعلى عمق 10 كيلومترات، وتبعد عن عمان مسافة 350 كيلومترًا شعر بها سكان الأردن".
https://sarabic.ae/20240812/مراسل-سبوتنك-هزة-أرضية-شعر-بها-المواطنون-في-كل-المناطق-اللبنانية-1091667165.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102642/73/1026427340_131:0:2063:1449_1920x0_80_0_0_44372d2d7e27e004aab2c732a507efe5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, زلزال, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, زلزال, العالم العربي

مراسل "سبوتنيك": هزة أرضية شعر بها السكان بمختلف المناطق اللبنانية

21:48 GMT 12.08.2024 (تم التحديث: 21:49 GMT 12.08.2024)
© AFP 2023 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
© AFP 2023 / Richter magnitude scale
تابعنا عبر
شعر سكان مختلف المناطق اللبنانية بهزة أرضية خفيفة تسببت ببعض حالات الذعر لدى المواطنين وبعض الانهيارات الخفيفة لأجزاء بسيطة من المباني المتهالكة.
بيروت - سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك" من العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، إن "المواطنين في العاصمة وضواحيها والمناطق الجنوبية شعروا بهزة أرضية خفيفة".
زلزال في تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
مراسل "سبوتنك": هزة أرضية شعر بها سكان المحافظات السورية
21:27 GMT
وأوضح أن "بعض المنازل القديمة والمتهالكة سقط منها بعض الأحجار وأجزاء من الأسقف".
كما أفاد مصدر ميداني "لسبوتنيك" أن سكان المناطق الشمالية القريبة من الحدود السورية من جهة اللاذقية وحمص، ومنها طرابلس، عكار والضنية، شعروا بهزة قوية ما دفع بأعداد من المواطنين للنزول إلى الشارع خشية أي انهيارات".
وبحسب المعلومات التي نقلتها وسائل الإعلام اللبنانية، فإن الهزة مركزها مدينة حماة السورية وشعر بها بشكل كبير سكان حلب واللاذقية وبشكل أخف في العاصمة دمشق والمناطق السورية الجنوبية والشمالية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المركز الوطني للزلازل، أن هزة أرضية بقوة 5.5 على مقياس ريختر ضربت شرق مدينة حماة الساعة 11:56 قبل منتصف الليل.
وأوضحت أن "هزة أرضية ضربت شمال سوريا بقوة 5.4 على مقياس ريختر عند الساعة 11:55 قبل منتصف الليل وعلى عمق 10 كيلومترات، وتبعد عن عمان مسافة 350 كيلومترًا شعر بها سكان الأردن".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تبادل الاتهامات بين نتنياهو وغالانت بشأن صفقة الأسرى مع "حماس"21:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала