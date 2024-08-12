https://sarabic.ae/20240812/مراسل-سبوتنيك-هزة-أرضية-شعر-بها-السكان-بمختلف-المناطق-اللبنانية---1091667347.html

مراسل "سبوتنيك": هزة أرضية شعر بها السكان بمختلف المناطق اللبنانية

مراسل "سبوتنيك": هزة أرضية شعر بها السكان بمختلف المناطق اللبنانية

سبوتنيك عربي

شعر سكان مختلف المناطق اللبنانية بهزة أرضية خفيفة تسببت ببعض حالات الذعر لدى المواطنين وبعض الانهيارات الخفيفة لأجزاء بسيطة من المباني المتهالكة. 12.08.2024, سبوتنيك عربي

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بيروت - سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك" من العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، إن "المواطنين في العاصمة وضواحيها والمناطق الجنوبية شعروا بهزة أرضية خفيفة".وأوضح أن "بعض المنازل القديمة والمتهالكة سقط منها بعض الأحجار وأجزاء من الأسقف".كما أفاد مصدر ميداني "لسبوتنيك" أن سكان المناطق الشمالية القريبة من الحدود السورية من جهة اللاذقية وحمص، ومنها طرابلس، عكار والضنية، شعروا بهزة قوية ما دفع بأعداد من المواطنين للنزول إلى الشارع خشية أي انهيارات".وبحسب المعلومات التي نقلتها وسائل الإعلام اللبنانية، فإن الهزة مركزها مدينة حماة السورية وشعر بها بشكل كبير سكان حلب واللاذقية وبشكل أخف في العاصمة دمشق والمناطق السورية الجنوبية والشمالية.ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المركز الوطني للزلازل، أن هزة أرضية بقوة 5.5 على مقياس ريختر ضربت شرق مدينة حماة الساعة 11:56 قبل منتصف الليل.وأوضحت أن "هزة أرضية ضربت شمال سوريا بقوة 5.4 على مقياس ريختر عند الساعة 11:55 قبل منتصف الليل وعلى عمق 10 كيلومترات، وتبعد عن عمان مسافة 350 كيلومترًا شعر بها سكان الأردن".

https://sarabic.ae/20240812/مراسل-سبوتنك-هزة-أرضية-شعر-بها-المواطنون-في-كل-المناطق-اللبنانية-1091667165.html

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