https://sarabic.ae/20250423/زلزالان-قويان-يضربان-تركيا-وأردوغان-يعلق-1099819233.html
زلزالان قويان يضربان تركيا... وأردوغان يعلق
زلزالان قويان يضربان تركيا... وأردوغان يعلق
سبوتنيك عربي
وقع زلزالان قويان، اليوم الأربعاء، بقوة 6.2 درجة، و4.9 درجة في محيط مدينة إسطنبول. 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T11:06+0000
2025-04-23T11:06+0000
2025-04-23T11:06+0000
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وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يتابع التطورات بشأن الزلزال في إسطنبول عن كثب، متمنيا السلامة لجميع المواطنين.من جهتها، حذرت هيئة الكوارث التركية المواطنين من دخول المباني المتضررة من الزلزال أو الاقتراب منها، مؤكدةً أنه "لا أضرار في الطرق والمطارات والسكك الحديدية في منطقة الزلزال وفقا للبيانات الأولية".من جانبه، قال وزير الداخلية التركي إن فرق هيئة الكوارث والطوارئ بدأت عمليات مسح ميدانية بخصوص الزلزال الذي شعر به سكان محافظات تركية.وكانت تركيا قد تعرضت لهزة أرضية قوية في عام 2023، ضربت منطقة قهرمان مرعش جنوبي البلاد.وبلغت قوة الزلزال في حينها 7.8 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه غرب مدينة غازي عنتاب. ونتيجة تأثيره القوي، امتدت آثاره إلى العديد من المناطق على الحدود السورية التركية.
https://sarabic.ae/20241016/شاهد-ردة-فعل-مذيعة-على-الهواء-خلال-الزلزال-الذي-ضرب-تركيا-فيديو---1093824326.html
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أخبار تركيا اليوم, زلزال, رجب طيب أردوغان, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, زلزال, رجب طيب أردوغان, أخبار العالم الآن, العالم
زلزالان قويان يضربان تركيا... وأردوغان يعلق
وقع زلزالان قويان، اليوم الأربعاء، بقوة 6.2 درجة، و4.9 درجة في محيط مدينة إسطنبول.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يتابع التطورات بشأن الزلزال في إسطنبول عن كثب، متمنيا السلامة لجميع المواطنين.
16 أكتوبر 2024, 10:41 GMT
من جهتها، حذرت هيئة الكوارث التركية المواطنين من دخول المباني المتضررة من الزلزال أو الاقتراب منها، مؤكدةً أنه "لا أضرار في الطرق والمطارات والسكك الحديدية في منطقة الزلزال وفقا للبيانات الأولية".
من جانبه، قال وزير الداخلية التركي إن فرق هيئة الكوارث والطوارئ بدأت عمليات مسح ميدانية بخصوص الزلزال الذي شعر به سكان محافظات تركية.
وكانت تركيا قد تعرضت لهزة أرضية قوية في عام 2023، ضربت منطقة قهرمان مرعش جنوبي البلاد.
وبلغت قوة الزلزال في حينها 7.8 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه غرب مدينة غازي عنتاب. ونتيجة تأثيره القوي، امتدت آثاره إلى العديد من المناطق على الحدود السورية التركية
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