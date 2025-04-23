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https://sarabic.ae/20250423/خبير-زلازل-تركي-من-المتوقع-أن-يكون-زلزال-إسطنبول-أقوى-بـ8-مرات-من-زلزال-اليوم-1099829215.html
خبير زلازل تركي: من المتوقع أن يكون زلزال إسطنبول أقوى بـ8 مرات من زلزال اليوم
خبير زلازل تركي: من المتوقع أن يكون زلزال إسطنبول أقوى بـ8 مرات من زلزال اليوم
سبوتنيك عربي
علّق عالم الزلازل التركي الشهير، البروفيسورأوفغون أحمد إركان، على الزلزال الذي شهدته مدينة إسطنبول، اليوم الأربعاء، مؤكداً أنه "ليس الزلزال الذي كان حذر منه... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T15:58+0000
2025-04-23T15:58+0000
أخبار تركيا اليوم
زلزال
اسطنبول
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وقال إركان في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تتراوح شدة الزلزال المتوقع بين 7 -7.2 درجة، أي أقوى بثماني مرات من الزلزال الذي شعر به سكان المنطقة الممتدة من إسطنبول إلى إزمير".وتابع: "بالطبع، تزداد شدة الدمار مع مدة الهزات، وقد أظهر الزلزال في إسطنبول اليوم، المنطقة التي نتوقع فيها وقوع زلزال واسع النطاق".وأكد إركان أنه من الصعب التنبؤ بموعد حدوث زلزال أقوى، مبينا بحسب خبرته الطويلة في عالم الزلازل لـ56 عاما، أن "زلزال اليوم متوسط ​​الشدة، ولا يعتقد أن زلزالا بقوة 7 درجات سيتبعه مباشرة".واختتم عالم الزلازل التركي إركان بالقول: "في علم الزلازل لا توجد إمكانية دقيقة للتنبؤ".
https://sarabic.ae/20250423/مذيعة-ترتجف-مشاهد-مروعة-للحظة-وقوع-زلزال-إسطنبول-فيديو---1099822042.html
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أخبار تركيا اليوم, زلزال, اسطنبول
أخبار تركيا اليوم, زلزال, اسطنبول

خبير زلازل تركي: من المتوقع أن يكون زلزال إسطنبول أقوى بـ8 مرات من زلزال اليوم

15:58 GMT 23.04.2025
© Sputnik . Sertac Kayar / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات الزلزال الذي ضرب مدينة ديار بكر التركية. وقع زلزال مدمر بلغت قوته 7.7 درجة في محافظة قهرمان‌مرعش التركية وأدى إلى دمار في عدد من المدن.
تداعيات الزلزال الذي ضرب مدينة ديار بكر التركية. وقع زلزال مدمر بلغت قوته 7.7 درجة في محافظة قهرمان‌مرعش التركية وأدى إلى دمار في عدد من المدن. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© Sputnik . Sertac Kayar
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علّق عالم الزلازل التركي الشهير، البروفيسورأوفغون أحمد إركان، على الزلزال الذي شهدته مدينة إسطنبول، اليوم الأربعاء، مؤكداً أنه "ليس الزلزال الذي كان حذر منه سابقا".
وقال إركان في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تتراوح شدة الزلزال المتوقع بين 7 -7.2 درجة، أي أقوى بثماني مرات من الزلزال الذي شعر به سكان المنطقة الممتدة من إسطنبول إلى إزمير".

وأشار إركان إلى أن "الهزة استمرت اليوم 17 ثانية، فيما نتوقع أن تصل مدة الهزة في الزلزال المتوقع بين 35-40 ثانية"، وأضاف إركان: "توقعنا سابقا احتمال حدوث هزات في منطقة سيليفري، وحدثت بالفعل".

يبحث الناس وفرق الطوارئ عن أشخاص تحت الأنقاض في مبنى مدمر في غازي عنتاب، تركيا، 6 فبراير 2023. تسبب زلزال قوي في تدمير العديد من المباني في جنوب شرق تركيا وسوريا ويخشى وقوع العديد من الضحايا. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
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وتابع: "بالطبع، تزداد شدة الدمار مع مدة الهزات، وقد أظهر الزلزال في إسطنبول اليوم، المنطقة التي نتوقع فيها وقوع زلزال واسع النطاق".
وبين إركان أنه "بالنسبة لإسطنبول، يعتبر حدوث زلزال بقوة 6.4 درجة أو أكثر مدمرا، ما يعني أنه لو كانت هزات اليوم أقوى بمقدار 0.2 درجة، لكانت صورة الدمار مختلفة تماما.. هذا الفارق البالغ 0.2 درجة أنقذنا بالفعل".
تداعيات الزلزال الذي ضرب مدينة ديار بكر التركية. وقع زلزال مدمر بلغت قوته 7.7 درجة في محافظة قهرمان‌مرعش التركية وأدى إلى دمار في عدد من المدن. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
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وأكد إركان أنه من الصعب التنبؤ بموعد حدوث زلزال أقوى، مبينا بحسب خبرته الطويلة في عالم الزلازل لـ56 عاما، أن "زلزال اليوم متوسط ​​الشدة، ولا يعتقد أن زلزالا بقوة 7 درجات سيتبعه مباشرة".
واختتم عالم الزلازل التركي إركان بالقول: "في علم الزلازل لا توجد إمكانية دقيقة للتنبؤ".
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