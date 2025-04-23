https://sarabic.ae/20250423/خبير-زلازل-تركي-من-المتوقع-أن-يكون-زلزال-إسطنبول-أقوى-بـ8-مرات-من-زلزال-اليوم-1099829215.html
خبير زلازل تركي: من المتوقع أن يكون زلزال إسطنبول أقوى بـ8 مرات من زلزال اليوم
خبير زلازل تركي: من المتوقع أن يكون زلزال إسطنبول أقوى بـ8 مرات من زلزال اليوم
سبوتنيك عربي
علّق عالم الزلازل التركي الشهير، البروفيسورأوفغون أحمد إركان، على الزلزال الذي شهدته مدينة إسطنبول، اليوم الأربعاء، مؤكداً أنه "ليس الزلزال الذي كان حذر منه... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T15:58+0000
2025-04-23T15:58+0000
2025-04-23T15:58+0000
أخبار تركيا اليوم
زلزال
اسطنبول
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وقال إركان في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تتراوح شدة الزلزال المتوقع بين 7 -7.2 درجة، أي أقوى بثماني مرات من الزلزال الذي شعر به سكان المنطقة الممتدة من إسطنبول إلى إزمير".وتابع: "بالطبع، تزداد شدة الدمار مع مدة الهزات، وقد أظهر الزلزال في إسطنبول اليوم، المنطقة التي نتوقع فيها وقوع زلزال واسع النطاق".وأكد إركان أنه من الصعب التنبؤ بموعد حدوث زلزال أقوى، مبينا بحسب خبرته الطويلة في عالم الزلازل لـ56 عاما، أن "زلزال اليوم متوسط الشدة، ولا يعتقد أن زلزالا بقوة 7 درجات سيتبعه مباشرة".واختتم عالم الزلازل التركي إركان بالقول: "في علم الزلازل لا توجد إمكانية دقيقة للتنبؤ".
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أخبار تركيا اليوم, زلزال, اسطنبول
أخبار تركيا اليوم, زلزال, اسطنبول
خبير زلازل تركي: من المتوقع أن يكون زلزال إسطنبول أقوى بـ8 مرات من زلزال اليوم
علّق عالم الزلازل التركي الشهير، البروفيسورأوفغون أحمد إركان، على الزلزال الذي شهدته مدينة إسطنبول، اليوم الأربعاء، مؤكداً أنه "ليس الزلزال الذي كان حذر منه سابقا".
وقال إركان في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تتراوح شدة الزلزال المتوقع بين 7 -7.2 درجة، أي أقوى بثماني مرات من الزلزال الذي شعر به سكان المنطقة الممتدة من إسطنبول
إلى إزمير".
وأشار إركان إلى أن "الهزة استمرت اليوم 17 ثانية، فيما نتوقع أن تصل مدة الهزة في الزلزال المتوقع بين 35-40 ثانية"، وأضاف إركان: "توقعنا سابقا احتمال حدوث هزات في منطقة سيليفري، وحدثت بالفعل".
وتابع: "بالطبع، تزداد شدة الدمار مع مدة الهزات، وقد أظهر الزلزال في إسطنبول اليوم، المنطقة التي نتوقع فيها وقوع زلزال واسع
النطاق".
وبين إركان أنه "بالنسبة لإسطنبول، يعتبر حدوث زلزال بقوة 6.4 درجة أو أكثر مدمرا، ما يعني أنه لو كانت هزات اليوم أقوى بمقدار 0.2 درجة، لكانت صورة الدمار مختلفة تماما.. هذا الفارق البالغ 0.2 درجة أنقذنا بالفعل".
وأكد إركان أنه من الصعب التنبؤ بموعد حدوث زلزال أقوى
، مبينا بحسب خبرته الطويلة في عالم الزلازل لـ56 عاما، أن "زلزال اليوم متوسط الشدة، ولا يعتقد أن زلزالا بقوة 7 درجات سيتبعه مباشرة".
واختتم عالم الزلازل التركي إركان بالقول: "في علم الزلازل لا توجد إمكانية دقيقة للتنبؤ".