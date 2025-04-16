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https://sarabic.ae/20250416/زلزال-بقوة-61-درجة-على-مقياس-ريختر-يضرب-منطقة-هندو-كوش-في-أفغانستان-1099584298.html
زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة هندو كوش في أفغانستان
زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة هندو كوش في أفغانستان
سبوتنيك عربي
أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأربعاء، أن زلزالا بقوة 5.6 درجة ضرب سلسلة جبال هندو كوش في شمال شرق أفغانستان. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T02:00+0000
2025-04-16T02:00+0000
زلزال
أخبار أفغانستان اليوم
العالم
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موسكو – سبوتنيك. وقال المركز إن قوة الزلزال بلغت 6.4 درجة، لكنه خفضها لاحقا إلى 5.6 درجة.ووقع الزلزال في الساعة 3.44 بالتوقيت المحلي (2.14 بتوقيت موسكو) على بعد 167 كيلومترا شرق مدينة بغلان التي يبلغ عدد سكانها نحو 108 ألف نسمة. تم تحديد المصدر على عمق 121 كيلومترًا.ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة.
https://sarabic.ae/20250415/زلزال-بقوة-45-درجة-يضرب-جزر-الكوريل-1099549410.html
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زلزال, أخبار أفغانستان اليوم, العالم
زلزال, أخبار أفغانستان اليوم, العالم

زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة هندو كوش في أفغانستان

02:00 GMT 16.04.2025
© Sputnik . Ali Hashemالزلزال الذي ضرب سوريا على مقياس ريختر
الزلزال الذي ضرب سوريا على مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأربعاء، أن زلزالا بقوة 5.6 درجة ضرب سلسلة جبال هندو كوش في شمال شرق أفغانستان.
موسكو – سبوتنيك. وقال المركز إن قوة الزلزال بلغت 6.4 درجة، لكنه خفضها لاحقا إلى 5.6 درجة.
جزيرة اوروب إحدى جزر الكوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جزر الكوريل
أمس, 01:08 GMT
ووقع الزلزال في الساعة 3.44 بالتوقيت المحلي (2.14 بتوقيت موسكو) على بعد 167 كيلومترا شرق مدينة بغلان التي يبلغ عدد سكانها نحو 108 ألف نسمة. تم تحديد المصدر على عمق 121 كيلومترًا.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة.
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