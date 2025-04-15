https://sarabic.ae/20250415/زلزال-بقوة-45-درجة-يضرب-جزر-الكوريل-1099549410.html
زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جزر الكوريل
زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جزر الكوريل
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، قبالة سواحل جزر "الكوريل" الجنوبية. 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T01:08+0000
2025-04-15T01:08+0000
2025-04-15T01:08+0000
جزر الكوريل
روسيا
زلزال
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يوجنو سخالينسك – سبوتنيك. وقالت إيلينا سيمينوفا رئيسة محطة "يوجنو سخالينسك" الروسية لرصد الزلازل، لوكالة "سبوتنيك": إن" زلزالا بقوة 4.5 درجات وقع في المحيط الهادئ يوم 15 أبريل/نيسان عند الساعة 9:17 بالتوقيت المحلي ( 01:17 بتوقيت موسكو)".ووفقا لها، شعر سكان التجمعات السكانية في منطقة يوجنو كوريلسك بجزيرة كوناشير بالاهتزازات التي وصلت إلى 3 نقاط.ولم يتم الإعلان عن إنذار بحدوث تسونامي .وتقع جزر الكوريل في منطقة نشطة زلزاليا تعرف باسم حلقة النار، والتي تتأثر بانتظام بالزلازل القوية.
https://sarabic.ae/20250406/إعلام-رسمي-صيني-حصيلة-ضحايا-زلزال-ميانمار-تتجاوز-3500-قتيل-ونحو-5-آلاف-مصاب-1099281953.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
جزر الكوريل, روسيا, زلزال
جزر الكوريل, روسيا, زلزال
زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جزر الكوريل
ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، قبالة سواحل جزر "الكوريل" الجنوبية.
يوجنو سخالينسك – سبوتنيك. وقالت إيلينا سيمينوفا رئيسة محطة "يوجنو سخالينسك" الروسية لرصد الزلازل، لوكالة "سبوتنيك": إن" زلزالا بقوة 4.5 درجات وقع في المحيط الهادئ يوم 15 أبريل/نيسان عند الساعة 9:17 بالتوقيت المحلي ( 01:17 بتوقيت موسكو)".
وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 60 كيلومترًا جنوب قرية جولوفنينو في جزيرة كوناشير، وبعمق 59 كيلومترًا."
ووفقا لها، شعر سكان التجمعات السكانية
في منطقة يوجنو كوريلسك بجزيرة كوناشير بالاهتزازات التي وصلت إلى 3 نقاط.
ولم يتم الإعلان عن إنذار بحدوث تسونامي .
وتقع جزر الكوريل في منطقة نشطة زلزاليا تعرف باسم حلقة النار، والتي تتأثر بانتظام بالزلازل القوية.