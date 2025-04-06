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https://sarabic.ae/20250406/إعلام-رسمي-صيني-حصيلة-ضحايا-زلزال-ميانمار-تتجاوز-3500-قتيل-ونحو-5-آلاف-مصاب-1099281953.html
إعلام رسمي صيني: حصيلة ضحايا زلزال ميانمار تتجاوز 3500 قتيل ونحو 5 آلاف مصاب
إعلام رسمي صيني: حصيلة ضحايا زلزال ميانمار تتجاوز 3500 قتيل ونحو 5 آلاف مصاب
سبوتنيك عربي
أفاد تلفزيون الصين المركزي، اليوم الأحد، بأن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار نهاية آذار/مارس الماضي ارتفعت إلى 3564 قتيلا و5012 مصابا. 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T20:44+0000
2025-04-06T20:44+0000
الصين
العالم
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وذكر تلفزيون الصين المركزي أنه "وفقا لأحدث الإحصاءات، فإن الزلزال القوي الذي ضرب ميانمار في 28 آذار/مارس الماضي أدى إلى مقتل 3564 شخصا في البلاد وإصابة 5012 آخرين، فيما لا يزال 210 آخرين في عداد المفقودين".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن طائرتين تابعتين لها قامتا بنقل 68 طناً من المساعدات الإنسانية إلى ميانمار.وذكرت الوزارة في في بيانها على "تلغرام": "نقلت طائرتان تابعتان لوزارة الطوارئ الروسية مساعدات إنسانية لسكان ميانمار. حيث أوصلت طائرتا (إيل-76) تابعتان للوزارة حوالي 68 طناً من المساعدات الإنسانية، تضمنت مواد غذائية، ولوازم أساسية، و150 خيمة، وأكثر من 30 مولداً كهربائياً".وفي بيان آخر أفادت الوزارة بأن رئيس مجلس إدارة الدولة رئيس الوزراء في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ، زار المعسكر الميداني التابع لوزارة الطوارئ الروسية في مدينة ماندالاي.وجاء في بيان الوزارة: "اليوم، وصل القائم بأعمال رئيس ميانمار، مين أونغ هلاينغ، إلى مدينة ماندالاي، حيث تعمل مجموعة من رجال الإنقاذ الروس، وذلك للاطلاع شخصيًا على عمل المتخصصين والتعبير لهم عن امتنانه للمساعدة التي قدموها في إزالة آثار الزلزال".وأشارت الوزارة إلى أن "مين أونغ هلاينغ، أُعجب بعمل فرق وزارة الطوارئ الروسية الذين يعملون على مدار الساعة لإزالة الأنقاض وإنقاذ أرواح المواطنين وتقديم المساعدة الشاملة للسكان المحليين.. كما تفقد المستشفى الميداني وتحدث مع الأطباء. وحتى الآن، تم تقديم المساعدة لأكثر من 200 مواطن".وأوضحت الوزارة أن "موظفيها أطلعوا الضيف على سير عمليات البحث والإنقاذ، وكيفية التنسيق مع الزملاء المحليين والفرق الدولية، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية التي تم إيصالها إلى الجمهورية اليوم عبر طائرات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية".كما تم الإعلان عن إرسال ثلاث طائرات شحن خاصة إضافية في القريب العاجل، بإجمالي وزن يقارب 100 طن من المساعدات.وفي 28 آذار/مارس الفائت، تعرضت ميانمار لزلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، شعر به سكان خمس دول مجاورة، بما في ذلك تايلاند.ودعا الصليب الأحمر الدولي، جميع الأطراف المتنازعة في البلاد، إلى تنحية خلافاتها جانبا وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أكبر إلى المجتمعات المحلية في جميع المناطق المتضررة.وأرسلت وزارة الطوارئ الروسية 264 رجل إنقاذ لتقديم المساعدة لسكان ميانمار بعد الزلزال، وشكلت أكبر مجموعة من رجال الإنقاذ لتقديم المساعدة لسكان ميانمار.
https://sarabic.ae/20250406/فريق-إنقاذ-عربي-يتلقى-تكريما-رفيعا-لجهوده-في-إغاثة-ضحايا-زلزال-ميانمار-المدمر-فيديو-1099257469.html
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إعلام رسمي صيني: حصيلة ضحايا زلزال ميانمار تتجاوز 3500 قتيل ونحو 5 آلاف مصاب

20:44 GMT 06.04.2025
© Sputnik . Russian Emergency Situations Ministry / الانتقال إلى بنك الصوروزارة حالات الطوارئ الروسية تزيل آثار الزلزال الذي ضرب ميانمار
وزارة حالات الطوارئ الروسية تزيل آثار الزلزال الذي ضرب ميانمار - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
© Sputnik . Russian Emergency Situations Ministry
/
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تابعنا عبر
أفاد تلفزيون الصين المركزي، اليوم الأحد، بأن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار نهاية آذار/مارس الماضي ارتفعت إلى 3564 قتيلا و5012 مصابا.
وذكر تلفزيون الصين المركزي أنه "وفقا لأحدث الإحصاءات، فإن الزلزال القوي الذي ضرب ميانمار في 28 آذار/مارس الماضي أدى إلى مقتل 3564 شخصا في البلاد وإصابة 5012 آخرين، فيما لا يزال 210 آخرين في عداد المفقودين".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن طائرتين تابعتين لها قامتا بنقل 68 طناً من المساعدات الإنسانية إلى ميانمار.
وذكرت الوزارة في في بيانها على "تلغرام": "نقلت طائرتان تابعتان لوزارة الطوارئ الروسية مساعدات إنسانية لسكان ميانمار. حيث أوصلت طائرتا (إيل-76) تابعتان للوزارة حوالي 68 طناً من المساعدات الإنسانية، تضمنت مواد غذائية، ولوازم أساسية، و150 خيمة، وأكثر من 30 مولداً كهربائياً".
وأشارت الوزارة إلى أن هذه العملية الإنسانية تُنفذ بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبناء على تعليمات وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف.
وفي بيان آخر أفادت الوزارة بأن رئيس مجلس إدارة الدولة رئيس الوزراء في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ، زار المعسكر الميداني التابع لوزارة الطوارئ الروسية في مدينة ماندالاي.
وجاء في بيان الوزارة: "اليوم، وصل القائم بأعمال رئيس ميانمار، مين أونغ هلاينغ، إلى مدينة ماندالاي، حيث تعمل مجموعة من رجال الإنقاذ الروس، وذلك للاطلاع شخصيًا على عمل المتخصصين والتعبير لهم عن امتنانه للمساعدة التي قدموها في إزالة آثار الزلزال".
زلزال ميانمار - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
فريق إنقاذ عربي يتلقى تكريما رفيعا لجهوده في إغاثة ضحايا زلزال ميانمار المدمر.. فيديو
09:43 GMT
وأشارت الوزارة إلى أن "مين أونغ هلاينغ، أُعجب بعمل فرق وزارة الطوارئ الروسية الذين يعملون على مدار الساعة لإزالة الأنقاض وإنقاذ أرواح المواطنين وتقديم المساعدة الشاملة للسكان المحليين.. كما تفقد المستشفى الميداني وتحدث مع الأطباء. وحتى الآن، تم تقديم المساعدة لأكثر من 200 مواطن".
وأوضحت الوزارة أن "موظفيها أطلعوا الضيف على سير عمليات البحث والإنقاذ، وكيفية التنسيق مع الزملاء المحليين والفرق الدولية، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية التي تم إيصالها إلى الجمهورية اليوم عبر طائرات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية".
كما تم الإعلان عن إرسال ثلاث طائرات شحن خاصة إضافية في القريب العاجل، بإجمالي وزن يقارب 100 طن من المساعدات.
وأكد "سيرغي فورونتسوف، قائد الفريق الموحد لوزارة الطوارئ الروسية، لمين أونغ هلاين أن فرق الإنقاذ الروسية ستواصل عملها في منطقة الكارثة طالما تطلب الأمر ذلك".
وفي 28 آذار/مارس الفائت، تعرضت ميانمار لزلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، شعر به سكان خمس دول مجاورة، بما في ذلك تايلاند.
ودعا الصليب الأحمر الدولي، جميع الأطراف المتنازعة في البلاد، إلى تنحية خلافاتها جانبا وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أكبر إلى المجتمعات المحلية في جميع المناطق المتضررة.
وأرسلت وزارة الطوارئ الروسية 264 رجل إنقاذ لتقديم المساعدة لسكان ميانمار بعد الزلزال، وشكلت أكبر مجموعة من رجال الإنقاذ لتقديم المساعدة لسكان ميانمار.
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