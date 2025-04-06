https://sarabic.ae/20250406/إعلام-رسمي-صيني-حصيلة-ضحايا-زلزال-ميانمار-تتجاوز-3500-قتيل-ونحو-5-آلاف-مصاب-1099281953.html

إعلام رسمي صيني: حصيلة ضحايا زلزال ميانمار تتجاوز 3500 قتيل ونحو 5 آلاف مصاب

إعلام رسمي صيني: حصيلة ضحايا زلزال ميانمار تتجاوز 3500 قتيل ونحو 5 آلاف مصاب

سبوتنيك عربي

أفاد تلفزيون الصين المركزي، اليوم الأحد، بأن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار نهاية آذار/مارس الماضي ارتفعت إلى 3564 قتيلا و5012 مصابا. 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T20:44+0000

2025-04-06T20:44+0000

2025-04-06T20:44+0000

الصين

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/01/1099130160_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_808914dbf734c26ca5f0be2527dc9c78.jpg

وذكر تلفزيون الصين المركزي أنه "وفقا لأحدث الإحصاءات، فإن الزلزال القوي الذي ضرب ميانمار في 28 آذار/مارس الماضي أدى إلى مقتل 3564 شخصا في البلاد وإصابة 5012 آخرين، فيما لا يزال 210 آخرين في عداد المفقودين".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن طائرتين تابعتين لها قامتا بنقل 68 طناً من المساعدات الإنسانية إلى ميانمار.وذكرت الوزارة في في بيانها على "تلغرام": "نقلت طائرتان تابعتان لوزارة الطوارئ الروسية مساعدات إنسانية لسكان ميانمار. حيث أوصلت طائرتا (إيل-76) تابعتان للوزارة حوالي 68 طناً من المساعدات الإنسانية، تضمنت مواد غذائية، ولوازم أساسية، و150 خيمة، وأكثر من 30 مولداً كهربائياً".وفي بيان آخر أفادت الوزارة بأن رئيس مجلس إدارة الدولة رئيس الوزراء في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ، زار المعسكر الميداني التابع لوزارة الطوارئ الروسية في مدينة ماندالاي.وجاء في بيان الوزارة: "اليوم، وصل القائم بأعمال رئيس ميانمار، مين أونغ هلاينغ، إلى مدينة ماندالاي، حيث تعمل مجموعة من رجال الإنقاذ الروس، وذلك للاطلاع شخصيًا على عمل المتخصصين والتعبير لهم عن امتنانه للمساعدة التي قدموها في إزالة آثار الزلزال".وأشارت الوزارة إلى أن "مين أونغ هلاينغ، أُعجب بعمل فرق وزارة الطوارئ الروسية الذين يعملون على مدار الساعة لإزالة الأنقاض وإنقاذ أرواح المواطنين وتقديم المساعدة الشاملة للسكان المحليين.. كما تفقد المستشفى الميداني وتحدث مع الأطباء. وحتى الآن، تم تقديم المساعدة لأكثر من 200 مواطن".وأوضحت الوزارة أن "موظفيها أطلعوا الضيف على سير عمليات البحث والإنقاذ، وكيفية التنسيق مع الزملاء المحليين والفرق الدولية، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية التي تم إيصالها إلى الجمهورية اليوم عبر طائرات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية".كما تم الإعلان عن إرسال ثلاث طائرات شحن خاصة إضافية في القريب العاجل، بإجمالي وزن يقارب 100 طن من المساعدات.وفي 28 آذار/مارس الفائت، تعرضت ميانمار لزلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، شعر به سكان خمس دول مجاورة، بما في ذلك تايلاند.ودعا الصليب الأحمر الدولي، جميع الأطراف المتنازعة في البلاد، إلى تنحية خلافاتها جانبا وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أكبر إلى المجتمعات المحلية في جميع المناطق المتضررة.وأرسلت وزارة الطوارئ الروسية 264 رجل إنقاذ لتقديم المساعدة لسكان ميانمار بعد الزلزال، وشكلت أكبر مجموعة من رجال الإنقاذ لتقديم المساعدة لسكان ميانمار.

https://sarabic.ae/20250406/فريق-إنقاذ-عربي-يتلقى-تكريما-رفيعا-لجهوده-في-إغاثة-ضحايا-زلزال-ميانمار-المدمر-فيديو-1099257469.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, العالم