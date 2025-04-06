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فريق إنقاذ عربي يتلقى تكريما رفيعا لجهوده في إغاثة ضحايا زلزال ميانمار المدمر.. فيديو
فريق إنقاذ عربي يتلقى تكريما رفيعا لجهوده في إغاثة ضحايا زلزال ميانمار المدمر.. فيديو
سبوتنيك عربي
كرّمت حكومة ميانمار، اليوم الأحد، فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، وذلك تقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلها خلال تنفيذه المهام الإنسانية والإغاثية في المناطق... 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T09:43+0000
2025-04-06T09:43+0000
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وأشاد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة ميانمار، ونائب وزير الشؤون الداخلية خلال التكريم، بالدور الإنساني البارز لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما تقدمه من دعم فعال وسريع للدول المتأثرة بالكوارث الطبيعية.وقام الوزير بتكريم العقيد مظفر محمد العامري، قائد فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، والمقدم حمد محمد الكعبي، نائب قائد الفريق، مشيدًا بكفاءتهما المهنية، وجهود الفريق المتميزة وتعاونه المثمر مع الجهات المحلية والفرق الدولية في الميدان.وجرى خلال اللقاء، تقديم عرض حول آخر مستجدات عمليات البحث والإنقاذ، حيث أعلن الوزير وقف جميع العمليات الميدانية رسميًا بعد إتمام مراحل الاستجابة العاجلة.وعبّر العقيد مظفر محمد العامري، قائد فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، في ختام مهمة الفريق، عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أنه يُجسد ثقة المجتمع الدولي في كفاءة فرق الإمارات وقدرتها العالية على الاستجابة في الظروف الطارئة.من جانبه، أشار المقدم حمد محمد الكعبي، نائب قائد فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، إلى أن "هذا التكريم يجسد التزام دولة الإمارات بنهجها الإنساني الراسخ، الذي تمضي به بتوجيهات قيادتها الرشيدة، من خلال الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة من الأزمات والكوارث في أنحاء العالم المختلفة".وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، كانت الإمارات العربية المتحدة، قد سارعت، تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى إرسال فريق البحث والإنقاذ لدعم جهود البحث والإنقاذ للمتأثرين من آثار الزلزال، الذي ضرب جمهورية اتحاد ماينمار، لتواصل تجسيد قيم التعاون والتضامن والتآزر العالمي، من خلال سرعة مساعدة المتضررين والجرحى والمصابين، والتخفيف من معاناة المتأثرين والمنكوبين، وهو دور إنساني راسخ تضطلع به الإمارات في مختلف أنحاء العالم.وكان زلزال بقوة 7.7 درجات، قد ضرب ميانمار الأسبوع الماضي، وشعر به سكان 5 دول مجاورة بينها الصين وتايلاند.وارتفع عدد القتلى نتيجة للزلزال المدمر إلى 3455 شخصا، بينما أصيب 4840 آخرون."لحظات حاسمة"... فرق إنقاذ روسية وصينية تكافح في ميانمارروسيا ترسل 68 طنا من المساعدات الإنسانية إلى ميانمار بعد الزلزال المدمر
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أخبار الأمارات, العالم, العالم العربي, أخبار ميانمار
أخبار الأمارات, العالم, العالم العربي, أخبار ميانمار

فريق إنقاذ عربي يتلقى تكريما رفيعا لجهوده في إغاثة ضحايا زلزال ميانمار المدمر.. فيديو

09:43 GMT 06.04.2025
© AP Photoزلزال ميانمار
زلزال ميانمار - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
كرّمت حكومة ميانمار، اليوم الأحد، فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، وذلك تقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلها خلال تنفيذه المهام الإنسانية والإغاثية في المناطق المتضررة من الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد في الآونة الأخيرة، وخلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.
وأشاد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة ميانمار، ونائب وزير الشؤون الداخلية خلال التكريم، بالدور الإنساني البارز لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما تقدمه من دعم فعال وسريع للدول المتأثرة بالكوارث الطبيعية.

وأكدً أن "حضور الفريق الإماراتي أسهم بشكل ملموس في إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة المتضررين".

وقام الوزير بتكريم العقيد مظفر محمد العامري، قائد فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، والمقدم حمد محمد الكعبي، نائب قائد الفريق، مشيدًا بكفاءتهما المهنية، وجهود الفريق المتميزة وتعاونه المثمر مع الجهات المحلية والفرق الدولية في الميدان.
وجرى خلال اللقاء، تقديم عرض حول آخر مستجدات عمليات البحث والإنقاذ، حيث أعلن الوزير وقف جميع العمليات الميدانية رسميًا بعد إتمام مراحل الاستجابة العاجلة.

كما جرى خلال اللقاء تبادل الدروع التذكارية بين فريق الإمارات للبحث والإنقاذ وكل من الفرق الميانمارية والفيتنامية والسنغافورية والفرنسية، إضافة إلى مناقشة الخطط التشغيلية وتبادل الخبرات بما يعزز من جاهزية فرق الطوارئ في المستقبل.

وعبّر العقيد مظفر محمد العامري، قائد فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، في ختام مهمة الفريق، عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أنه يُجسد ثقة المجتمع الدولي في كفاءة فرق الإمارات وقدرتها العالية على الاستجابة في الظروف الطارئة.
معبد شوي ساريان بعد زلزال ميانمار - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
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معالم ميانمار الدينية قبل وبعد الزلزال المدمر
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من جانبه، أشار المقدم حمد محمد الكعبي، نائب قائد فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، إلى أن "هذا التكريم يجسد التزام دولة الإمارات بنهجها الإنساني الراسخ، الذي تمضي به بتوجيهات قيادتها الرشيدة، من خلال الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة من الأزمات والكوارث في أنحاء العالم المختلفة".

وأضاف أن "الفريق يعتز بتمثيل الدولة في مثل هذه المهام، حاملاً رسالة تضامن وسلام تتجاوز الحدود، ومؤكدًا استمرار الالتزام بمسؤولياته في دعم المجتمعات المتضررة، وترسيخ حضور دولة الإمارات في ميادين العمل الإنساني العالمي".

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، كانت الإمارات العربية المتحدة، قد سارعت، تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى إرسال فريق البحث والإنقاذ لدعم جهود البحث والإنقاذ للمتأثرين من آثار الزلزال، الذي ضرب جمهورية اتحاد ماينمار، لتواصل تجسيد قيم التعاون والتضامن والتآزر العالمي، من خلال سرعة مساعدة المتضررين والجرحى والمصابين، والتخفيف من معاناة المتأثرين والمنكوبين، وهو دور إنساني راسخ تضطلع به الإمارات في مختلف أنحاء العالم.
وكان زلزال بقوة 7.7 درجات، قد ضرب ميانمار الأسبوع الماضي، وشعر به سكان 5 دول مجاورة بينها الصين وتايلاند.

وارتفع عدد القتلى نتيجة للزلزال المدمر إلى 3455 شخصا، بينما أصيب 4840 آخرون.
"لحظات حاسمة"... فرق إنقاذ روسية وصينية تكافح في ميانمار
روسيا ترسل 68 طنا من المساعدات الإنسانية إلى ميانمار بعد الزلزال المدمر
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