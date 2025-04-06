روسيا ترسل 68 طنا من المساعدات الإنسانية إلى ميانمار بعد الزلزال المدمر
© Sputnik . Russian Emergency Situations Ministry / الانتقال إلى بنك الصورموظفي وزارة حالات الطوارئ الروسية تزيل آثار الزلزال الذي ضرب ميانمار
© Sputnik . Russian Emergency Situations Ministry/
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أعلنت وزارة الطورائ الروسية، اليوم الأحد، أن طائرتين تابعتين للوزارة، قامتا بتسليم 68 طنا من المساعدات الإنسانية إلى ميانمار، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.
وذكرت وزارة الطورائ الروسية، في بيان، أن "طائرتين من طراز "إيل-76" تابعتين للوزارة، نقلتا نحو 68 طنا من المساعدات الإنسانية، تشمل موادا غذائية، أدوات أساسية، 150 خيمة وأكثر من 30 مولدا كهربائيا".
وأشار البيان إلى أن العملية الإنسانية تمت بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبموجب تكليف من وزير حالات الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف.
🟠روسيا ترسل 68 طنا من المساعدات الإنسانية إلى ميانمار بعد الزلزال المدمر— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 6, 2025
أعلنت وزارة الطورائ الروسية، اليوم الأحد، أن طائرتين تابعتين للوزارة قامتا بتسليم 68 طنا من المساعدات الإنسانية إلى ميانمار بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. pic.twitter.com/TZvoznhXwj
وكان زلزال بقوة 7.7 درجات، قد ضرب ميانمار الأسبوع الماضي، وشعر به سكان 5 دول مجاورة بينها الصين وتايلاند.
وارتفع عدد القتلى نتيجة للزلزال المدمر إلى 3455 شخصا، بينما أصيب 4840 آخرون.
وارتفع عدد القتلى نتيجة للزلزال المدمر إلى 3455 شخصا، بينما أصيب 4840 آخرون.