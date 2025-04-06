https://sarabic.ae/20250406/روسيا-ترسل-68-طنا-من-المساعدات-الإنسانية-إلى-ميانمار-بعد-الزلزال-المدمر-1099255946.html

روسيا ترسل 68 طنا من المساعدات الإنسانية إلى ميانمار بعد الزلزال المدمر

روسيا ترسل 68 طنا من المساعدات الإنسانية إلى ميانمار بعد الزلزال المدمر

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الطورائ الروسية، اليوم الأحد، أن طائرتين تابعتين للوزارة، قامتا بتسليم 68 طنا من المساعدات الإنسانية إلى ميانمار، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب... 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T08:20+0000

2025-04-06T08:20+0000

2025-04-06T08:20+0000

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وذكرت وزارة الطورائ الروسية، في بيان، أن "طائرتين من طراز "إيل-76" تابعتين للوزارة، نقلتا نحو 68 طنا من المساعدات الإنسانية، تشمل موادا غذائية، أدوات أساسية، 150 خيمة وأكثر من 30 مولدا كهربائيا".وكان زلزال بقوة 7.7 درجات، قد ضرب ميانمار الأسبوع الماضي، وشعر به سكان 5 دول مجاورة بينها الصين وتايلاند.وارتفع عدد القتلى نتيجة للزلزال المدمر إلى 3455 شخصا، بينما أصيب 4840 آخرون."لحظات حاسمة"... فرق إنقاذ روسية وصينية تكافح في ميانمار

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