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تركيا توقع اتفاقا للتنقيب عن النفط والغاز في دولة عربية
تركيا توقع اتفاقا للتنقيب عن النفط والغاز في دولة عربية
سبوتنيك عربي
وقعت تركيا اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في 3 حقول برية في الصومال، في خطوة لنقل الشراكة في مجال الطاقة بين البلدين إلى مستويات مختلفة وتعزيز... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T16:57+0000
2025-04-10T16:57+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. أعلن ذلك وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، في بيان عبر "إكس"، عقب لقاء مع وزير النفط والمعادن الصومالي طاهر شري محمد في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس.وقال: "وقعت شركتنا الوطنية التركية للبترول وإدارة البترول الصومالية "اتفاقية استكشاف وإنتاج الهيدروكربون في المناطق البرية بين تركيا والصومال".وأوضح بيرقدار أن "شركة النفط والغاز التركية الوطنية ستُجري أنشطة استكشاف زلزالي ثنائية وثلاثية الأبعاد في ثلاث مناطق بمساحة 16 ألف كيلومتر مربع في الصومال، وستُجري بعد ذلك أعمال حفر بناءً على نتائجها".واعتبر وزير الطاقة التركية الاتفاق "خطوة جديدة من شأنها أن تأخذ الشراكة بين تركيا والصومال في مجال الطاقة إلى مرحلة مختلفة وتعزز تعاوننا الاستراتيجي".وأشار إلى أن عمليات التنقيب ستبدأ أولا بأعمال المسح الزلزالي، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة الحفر والاستكشاف وفق النتائج.ووقعت شركة النفط التركية وهيئة البترول الصومالية، العام الماضي، اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الصومالية.وأرسلت تركيا سفينة الأبحاث الزلزالية "أوروتش رئيس" إلى المياه الإقليمية الصومالية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لإجراء أعمال مسح ثلاثي الأبعاد في ثلاث مناطق بحرية تغطي مساحة 15 ألف كيلومتر مربع.
https://sarabic.ae/20200120/أردوغان-الصومال-دعا-تركيا-للتنقيب-عن-النفط-في-مياهه-1044117943.html
https://sarabic.ae/20240728/تركيا-ترسل-قوات-عسكرية-إلى-الصومال-معلومات-عن-جيشي-البلدين-1091202987.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الصومال

تركيا توقع اتفاقا للتنقيب عن النفط والغاز في دولة عربية

16:57 GMT 10.04.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يراقب إبحار سفينة التنقيب عن النفط المتجه إلى الصومال
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يراقب إبحار سفينة التنقيب عن النفط المتجه إلى الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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وقعت تركيا اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في 3 حقول برية في الصومال، في خطوة لنقل الشراكة في مجال الطاقة بين البلدين إلى مستويات مختلفة وتعزيز تعاونهما الاستراتيجي.
أنطاكيا - سبوتنيك. أعلن ذلك وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، في بيان عبر "إكس"، عقب لقاء مع وزير النفط والمعادن الصومالي طاهر شري محمد في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس.
أردوغان متحدثا في قمة كولالامبور الإسلامية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2020
أردوغان: الصومال دعا تركيا للتنقيب عن النفط في مياهه
20 يناير 2020, 12:20 GMT
وقال: "وقعت شركتنا الوطنية التركية للبترول وإدارة البترول الصومالية "اتفاقية استكشاف وإنتاج الهيدروكربون في المناطق البرية بين تركيا والصومال".
وأوضح بيرقدار أن "شركة النفط والغاز التركية الوطنية ستُجري أنشطة استكشاف زلزالي ثنائية وثلاثية الأبعاد في ثلاث مناطق بمساحة 16 ألف كيلومتر مربع في الصومال، وستُجري بعد ذلك أعمال حفر بناءً على نتائجها".
واعتبر وزير الطاقة التركية الاتفاق "خطوة جديدة من شأنها أن تأخذ الشراكة بين تركيا والصومال في مجال الطاقة إلى مرحلة مختلفة وتعزز تعاوننا الاستراتيجي".
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28 يوليو 2024, 17:42 GMT
وأشار إلى أن عمليات التنقيب ستبدأ أولا بأعمال المسح الزلزالي، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة الحفر والاستكشاف وفق النتائج.
ووقعت شركة النفط التركية وهيئة البترول الصومالية، العام الماضي، اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الصومالية.
وأرسلت تركيا سفينة الأبحاث الزلزالية "أوروتش رئيس" إلى المياه الإقليمية الصومالية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لإجراء أعمال مسح ثلاثي الأبعاد في ثلاث مناطق بحرية تغطي مساحة 15 ألف كيلومتر مربع.
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