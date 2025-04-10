https://sarabic.ae/20250410/تركيا-توقع-اتفاقا-للتنقيب-عن-النفط-والغاز-في-دولة-عربية-1099423685.html
تركيا توقع اتفاقا للتنقيب عن النفط والغاز في دولة عربية
تركيا توقع اتفاقا للتنقيب عن النفط والغاز في دولة عربية
سبوتنيك عربي
وقعت تركيا اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في 3 حقول برية في الصومال، في خطوة لنقل الشراكة في مجال الطاقة بين البلدين إلى مستويات مختلفة وتعزيز... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T16:57+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. أعلن ذلك وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، في بيان عبر "إكس"، عقب لقاء مع وزير النفط والمعادن الصومالي طاهر شري محمد في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس.وقال: "وقعت شركتنا الوطنية التركية للبترول وإدارة البترول الصومالية "اتفاقية استكشاف وإنتاج الهيدروكربون في المناطق البرية بين تركيا والصومال".وأوضح بيرقدار أن "شركة النفط والغاز التركية الوطنية ستُجري أنشطة استكشاف زلزالي ثنائية وثلاثية الأبعاد في ثلاث مناطق بمساحة 16 ألف كيلومتر مربع في الصومال، وستُجري بعد ذلك أعمال حفر بناءً على نتائجها".واعتبر وزير الطاقة التركية الاتفاق "خطوة جديدة من شأنها أن تأخذ الشراكة بين تركيا والصومال في مجال الطاقة إلى مرحلة مختلفة وتعزز تعاوننا الاستراتيجي".وأشار إلى أن عمليات التنقيب ستبدأ أولا بأعمال المسح الزلزالي، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة الحفر والاستكشاف وفق النتائج.ووقعت شركة النفط التركية وهيئة البترول الصومالية، العام الماضي، اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الصومالية.وأرسلت تركيا سفينة الأبحاث الزلزالية "أوروتش رئيس" إلى المياه الإقليمية الصومالية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لإجراء أعمال مسح ثلاثي الأبعاد في ثلاث مناطق بحرية تغطي مساحة 15 ألف كيلومتر مربع.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الصومال
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الصومال
تركيا توقع اتفاقا للتنقيب عن النفط والغاز في دولة عربية
وقعت تركيا اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في 3 حقول برية في الصومال، في خطوة لنقل الشراكة في مجال الطاقة بين البلدين إلى مستويات مختلفة وتعزيز تعاونهما الاستراتيجي.
أنطاكيا - سبوتنيك
. أعلن ذلك وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، في بيان عبر "إكس"، عقب لقاء مع وزير النفط والمعادن الصومالي طاهر شري محمد في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس.
وقال: "وقعت شركتنا الوطنية التركية للبترول وإدارة البترول الصومالية
"اتفاقية استكشاف وإنتاج الهيدروكربون في المناطق البرية بين تركيا والصومال".
وأوضح بيرقدار أن "شركة النفط والغاز التركية الوطنية ستُجري أنشطة استكشاف زلزالي ثنائية وثلاثية الأبعاد في ثلاث مناطق بمساحة 16 ألف كيلومتر مربع في الصومال، وستُجري بعد ذلك أعمال حفر بناءً على نتائجها".
واعتبر وزير الطاقة التركية الاتفاق "خطوة جديدة من شأنها أن تأخذ الشراكة بين تركيا والصومال في مجال الطاقة إلى مرحلة مختلفة وتعزز تعاوننا الاستراتيجي".
وأشار إلى أن عمليات التنقيب ستبدأ أولا بأعمال المسح الزلزالي، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة الحفر والاستكشاف وفق النتائج.
ووقعت شركة النفط التركية وهيئة البترول الصومالية، العام الماضي، اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الصومالية.
وأرسلت تركيا
سفينة الأبحاث الزلزالية "أوروتش رئيس" إلى المياه الإقليمية الصومالية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لإجراء أعمال مسح ثلاثي الأبعاد في ثلاث مناطق بحرية تغطي مساحة 15 ألف كيلومتر مربع.