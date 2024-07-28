https://sarabic.ae/20240728/تركيا-ترسل-قوات-عسكرية-إلى-الصومال-معلومات-عن-جيشي-البلدين-1091202987.html

تركيا ترسل قوات عسكرية إلى الصومال.. معلومات عن جيشي البلدين

تركيا ترسل قوات عسكرية إلى الصومال.. معلومات عن جيشي البلدين

سبوتنيك عربي

وافق البرلمان التركي، أمس السبت، على إرسال قوات عسكرية تركية إلى الصومال، في مهمة تستمر لمدة عامين، وهو ما يسلط الضوء على القدرات العسكرية للجيش التركي، الذي... 28.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-28T17:42+0000

2024-07-28T17:42+0000

2024-07-28T17:42+0000

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وتهدف مهمة القوات التركية إلى دعم الجيش الصومالي لمواجهة مختلف التهديدات، وتمثل جزءا من اتفاقية التعاون الدفاعي مع الصومال، الذي يصنف جيشه في المرتبة رقم 142 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.قدرات تركيا العسكريةتمتلك تركيا قوة بشرية تقدر بـ883 ألف جندي بينهم 355 ألفا قوات عاملة و378 ألفا قوات احتياطية و150 ألف فرد قوات شبه عسكرية، ويقدر حجم إنفاقها الدفاعي بـ40 مليار دولار.ويتكون عتادها العسكري من:القدرات العسكرية للصومالولا يمتلك الصومال أسلحة ثقيلة مثل المدفعية وراجمات الصواريخ والدبابات، ويعاني الصومال من صراع داخلي مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي منذ ثمانينيات القرن الماضي، ما تسبب في إضعاف جيشه بصورة كبيرة.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، وقّعت إثيوبيا اتفاقا مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، يمنحها فرصة الوصول إلى البحر الأحمر، دون الرجوع إلى مقديشو، كما يمنح أديس أبابا ميناء وقاعدة عسكرية لمدة 50 عاما، مقابل اعتراف أديس أبابا رسميا بإقليم "أرض الصومال" كجمهورية مستقلة، وهو الأمر الذي وصفه الصومال بـ"الانتهاك غير قانوني".وأصدر الصومال قرارا يلغي الاتفاقية، متعهدا بحماية سيادة البلاد ضد أي انتهاك، وقال رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إنه "لا يمكن لأحد أن ينتهك سيادة الصومال في البر والبحر والجو".الدعم التركي للصومالوتنص المذكرة الرئاسية، التي قدمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى برلمان البلاد والتي تم الموافقة عليها، أن تتولى القوات التركية أنشطة التدريب والمساعدة والاستشارات لضمان الأمن والاستقرار في الصومال، وإعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن الصومالية والتأكد من وصولها إلى القدرة على مكافحة الإرهاب.وجاء في الوثيقة أن "الوحدات البحرية للقوات المسلحة التركية تدعم بشكل فعال الجهود المبذولة لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح والإرهاب البحري في خليج عدن، قبالة سواحل الصومال وبحر العرب والمناطق المجاورة لها".

https://sarabic.ae/20240728/البرلمان-التركي-يصادق-على-مهمة-لجيش-بلاده-في-الصومال-لمدة-عامين-1091199920.html

https://sarabic.ae/20240224/برلماني-إثيوبي-يستبعد-توجيه-اتفاقية-التعاون-الدفاعي-بين-الصومال-وتركيا-ضد-إثيوبيا-1086356957.html

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رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي, الصومال, أخبار العالم الآن