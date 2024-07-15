https://sarabic.ae/20240715/مقتل-5-أشخاص-وإصابة-20-آخرين-في-انفجار-بالعاصمة-الصومالية-مقديشو-1090799330.html
مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار بالعاصمة الصومالية مقديشو
مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار بالعاصمة الصومالية مقديشو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام محلية صومالية، اليوم الاثنين، بمقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين في الانفجار الذي هز العاصمة مقديشو. 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T03:17+0000
2024-07-15T03:17+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت شبكة "جاروي" الصومالية، "قُتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وأصيب 20 آخرون في تفجير انتحاري في مقهى مزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو".هذا وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعًا داميًا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.وتكثف الحكومة الصومالية من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة المتشددة.
https://sarabic.ae/20240714/انفجار-قوي-يهز-وسط-العاصمة-الصومالية-مقديشو-1090797819.html
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الصومال, أخبار مقديشو, مقديشيو, انفجار ضخم
الصومال, أخبار مقديشو, مقديشيو, انفجار ضخم
مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار بالعاصمة الصومالية مقديشو
أفادت وسائل إعلام محلية صومالية، اليوم الاثنين، بمقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين في الانفجار الذي هز العاصمة مقديشو.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت شبكة "جاروي" الصومالية، "قُتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وأصيب 20 آخرون في تفجير انتحاري في مقهى مزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو".
وأضافت أن المقهى "كان مكتظًا بمشجعي اليورو الذين كانوا يشاهدون مباراة إسبانيا وإنجلترا".
هذا وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.
ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعًا داميًا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
وتكثف الحكومة الصومالية من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة المتشددة.