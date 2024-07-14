https://sarabic.ae/20240714/انفجار-قوي-يهز-وسط-العاصمة-الصومالية-مقديشو-1090797819.html
انفجار قوي يهز وسط العاصمة الصومالية مقديشو
انفجار قوي يهز وسط العاصمة الصومالية مقديشو
سبوتنيك عربي
سبوتنيك. أفادت وسائل إعلام محلية صومالية، ليل الأحد/الاثنين، بوقوع انفجار قوي بأحد المقاهي المزدحمة وسط العاصمة الصومالية مقديشو، حيث كان يتابع مشجعو كرة القدم... 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T21:59+0000
2024-07-14T21:59+0000
2024-07-14T21:59+0000
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وذكر موقع "جوهرة" الصومالي، إن "سيارة مفخخة انفجرت خارج أحد المقاهي المقابلة لمبنى وزارة الشباب والرياضة الصومالية بالعاصمة مقديشو".وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.يأتي هذا الانفجار، بعد يوم دامٍ شهدته العاصمة مقديشو، حيث وقع تبادل لإطلاق النار صباح الأحد داخل السجن المركزي في مقديشو، وجاء إطلاق النار بعد أن استخدم سجناء في السجن المركزي بالعاصمة أسلحة وقنابل تم تهريبها لهم، واشتبكوا مع حراس السجن.وتشير التقارير إلى سقوط قتلى وجرحى نتيجة أعمال العنف التي وقعت داخل السجن المركزي، ويتردد أن الوضع الآن هادئ، وفقا لموقع "سيمبا نيوز".
https://sarabic.ae/20240707/الرئيس-الصومالي-يتهم-إثيوبيا-بالمراوغة-بشأن-مذكرة-أرض-الصومال-1090567034.html
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أخبار مقديشو, انفجار مقديشو, مقديشو, الصومال, العالم العربي
أخبار مقديشو, انفجار مقديشو, مقديشو, الصومال, العالم العربي
انفجار قوي يهز وسط العاصمة الصومالية مقديشو
سبوتنيك. أفادت وسائل إعلام محلية صومالية، ليل الأحد/الاثنين، بوقوع انفجار قوي بأحد المقاهي المزدحمة وسط العاصمة الصومالية مقديشو، حيث كان يتابع مشجعو كرة القدم مباراة النهائي الأوروبي بين إنجلترا وإسبانيا.
وذكر موقع
"جوهرة" الصومالي، إن "سيارة مفخخة انفجرت خارج أحد المقاهي المقابلة لمبنى وزارة الشباب والرياضة الصومالية بالعاصمة مقديشو".
يأتي هذا الانفجار، بعد يوم دامٍ شهدته العاصمة مقديشو، حيث وقع تبادل لإطلاق النار صباح الأحد داخل السجن المركزي في مقديشو، وجاء إطلاق النار بعد أن استخدم سجناء في السجن المركزي بالعاصمة أسلحة وقنابل تم تهريبها لهم، واشتبكوا مع حراس السجن.
وتشير التقارير إلى سقوط قتلى وجرحى نتيجة أعمال العنف التي وقعت داخل السجن المركزي، ويتردد أن الوضع الآن هادئ، وفقا لموقع
"سيمبا نيوز".