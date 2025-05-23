https://sarabic.ae/20250523/تركيا-تبدأ-بتزويد-سوريا-بالغاز-الطبيعي-وتشغيل-الربط-الكهربائي-قريبا-1100888862.html

تركيا تبدأ بتزويد سوريا بالغاز الطبيعي… وتشغيل الربط الكهربائي قريبا

تركيا تبدأ بتزويد سوريا بالغاز الطبيعي… وتشغيل الربط الكهربائي قريبا

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، عن اتفاق جديد مع تركيا بمد خط أنابيب غاز بين البلدين، واستكمال الإجراءات الفنية لربط خط كهرباء 400 كيلو فولت، ما من شأنه... 23.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-23T09:40+0000

2025-05-23T09:40+0000

2025-05-23T09:40+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار تركيا اليوم

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وجاء إعلان البشير في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار، بعد نقاشات موسعة شملت التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والتعدين، في إطار جهود إعادة الإعمار والبناء التي تبذلها سوريا.ولفت بيرقدار إلى أن "الشركات الكبرى التي كانت تعمل سابقا في سوريا، أبدت استعدادها الكامل للعودة والاستثمار مجددا"، موضحا أن "رفع العقوبات إلى جانب المشاريع المشتركة سيشكل حافزا قويا لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السورية".وكان أعلن بيرقدار، في 9 أيار /مايو الجاري، أن بلاده تخطط لتصدير 6 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي إلى سوريا، وبين أن الغاز الطبيعي التركي المخطط تصديره، والذي يتوقع أن يصل إلى ملياري متر مكعب سنويا، سيستخدم في إنتاج الكهرباء داخل سوريا.

https://sarabic.ae/20250509/تركيا-تعتزم-تصدير-6-ملايين-متر-مكعب-من-الغاز-إلى-سوريا-يوميا-1100352516.html

https://sarabic.ae/20250503/سوريا-تكشف-عن-اتفاقية-استراتيجية-مع-تركيا-لاستجرار-الكهرباء-والغاز-1100129802.html

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