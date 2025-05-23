https://sarabic.ae/20250523/تركيا-تبدأ-بتزويد-سوريا-بالغاز-الطبيعي-وتشغيل-الربط-الكهربائي-قريبا-1100888862.html
تركيا تبدأ بتزويد سوريا بالغاز الطبيعي… وتشغيل الربط الكهربائي قريبا
تركيا تبدأ بتزويد سوريا بالغاز الطبيعي… وتشغيل الربط الكهربائي قريبا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، عن اتفاق جديد مع تركيا بمد خط أنابيب غاز بين البلدين، واستكمال الإجراءات الفنية لربط خط كهرباء 400 كيلو فولت، ما من شأنه... 23.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-23T09:40+0000
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2025-05-23T09:40+0000
أخبار سوريا اليوم
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وجاء إعلان البشير في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار، بعد نقاشات موسعة شملت التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والتعدين، في إطار جهود إعادة الإعمار والبناء التي تبذلها سوريا.ولفت بيرقدار إلى أن "الشركات الكبرى التي كانت تعمل سابقا في سوريا، أبدت استعدادها الكامل للعودة والاستثمار مجددا"، موضحا أن "رفع العقوبات إلى جانب المشاريع المشتركة سيشكل حافزا قويا لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السورية".وكان أعلن بيرقدار، في 9 أيار /مايو الجاري، أن بلاده تخطط لتصدير 6 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي إلى سوريا، وبين أن الغاز الطبيعي التركي المخطط تصديره، والذي يتوقع أن يصل إلى ملياري متر مكعب سنويا، سيستخدم في إنتاج الكهرباء داخل سوريا.
https://sarabic.ae/20250509/تركيا-تعتزم-تصدير-6-ملايين-متر-مكعب-من-الغاز-إلى-سوريا-يوميا-1100352516.html
https://sarabic.ae/20250503/سوريا-تكشف-عن-اتفاقية-استراتيجية-مع-تركيا-لاستجرار-الكهرباء-والغاز-1100129802.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
تركيا تبدأ بتزويد سوريا بالغاز الطبيعي… وتشغيل الربط الكهربائي قريبا
أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، عن اتفاق جديد مع تركيا بمد خط أنابيب غاز بين البلدين، واستكمال الإجراءات الفنية لربط خط كهرباء 400 كيلو فولت، ما من شأنه إحداث نقلة نوعية في تحسين واقع الكهرباء في البلاد.
وجاء إعلان البشير في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار، بعد نقاشات موسعة شملت التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والتعدين، في إطار جهود إعادة الإعمار والبناء
التي تبذلها سوريا.
ونقلت وسائل إعلام عن البشير، قوله: "يتوقع أن يتم تشغيل هذا الربط قبل نهاية العام الجاري"، كاشفا عن اتفاق الجانبين على "تشكيل لجان فنية تخصصية في مختلف قطاعات الطاقة لمتابعة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها".
من جانبه، أكد وزير الطاقة التركي أن "بلاده بدأت فعلا تزويد سوريا بملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما سيسهم في توليد نحو 1300 ميغاواط من الكهرباء"، موضحًا أن "المشاريع الجارية تركز على دعم البنية التحتية السورية وتلبية الحاجات الأساسية، ولا سيما في قطاعي الكهرباء والطاقة".
ولفت بيرقدار إلى أن "الشركات الكبرى التي كانت تعمل سابقا في سوريا
، أبدت استعدادها الكامل للعودة والاستثمار مجددا"، موضحا أن "رفع العقوبات إلى جانب المشاريع المشتركة سيشكل حافزا قويا لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السورية".
كما شدد الوزيران على "أهمية التنسيق المستمر لتمكين دخول الشركات التركية في مجالات الاستثمار الحيوية في سوريا، كالتعدين والفوسفات والطاقة، بما يدعم جهود البلاد في مسار إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي".
وكان أعلن بيرقدار، في 9 أيار /مايو الجاري، أن بلاده تخطط لتصدير 6 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي إلى سوريا
، وبين أن الغاز الطبيعي التركي المخطط تصديره، والذي يتوقع أن يصل إلى ملياري متر مكعب سنويا، سيستخدم في إنتاج الكهرباء داخل سوريا.