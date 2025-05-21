https://sarabic.ae/20250521/الإعلام-التركي-يكشف-تفاصيل-مهمة-حول-زيارة-كالن-لدمشق--1100816330.html

الإعلام التركي يكشف تفاصيل مهمة حول زيارة قالن لدمشق

الإعلام التركي يكشف تفاصيل مهمة حول زيارة قالن لدمشق

سبوتنيك عربي

أجرى رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، زيارة غير معلنة إلى سوريا، التقى خلالها الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد... 21.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-21T11:07+0000

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قوبحسب وسائل إعلام تركية، ناقش قالن، خلال المحادثات، عددا من الملفات السياسية والأمنية الحساسة، في مقدمتها مستقبل معسكرات وسجون تنظيم الدولة "داعش" في شمال شرقي سوريا، والعلاقات الثنائية، ووحدة الأراضي السورية.كما أشارت القناة إلى أن "الجانبين بحثا الخطوات الممكنة لنقل إدارة هذه المناطق إلى الإدارة السورية الجديدة"، وسط تأكيد من أنقرة على استعدادها لدعم هذه الخطوة.وأضافت: كما نقل رسالة واضحة إلى نظرائه مفادها، أن "تركيا ستكون دائماً إلى جانب سوريا"، كما تطرقت المحادثات إلى ملف قوات "قسد"، حيث عبر الجانب التركي عن موقفه الرافض لبقاء هذا التنظيم المسلح، مشددا على ضرورة أن "يتخلى عن السلاح ويندمج في سوريا الجديدة كما فعلت بقية المجموعات في المنطقة".وبحسب وسائل الإعلام، تضمنت اللقاءات نقاشا حول العقوبات المفروضة على سوريا والانتهاكات الجوية، إذ أدرج الجانب التركي هذه القضايا ضمن أولويات المرحلة المقبلة، داعيا إلى إنهاء القيود المفروضة على سوريا.وجاءت زيارة قالن غير المعلنة إلى سوريا في وقت تزامن مع انعقاد اجتماع مجموعة العمل التركية-الأميركية في العاصمة التركية أنقرة.

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أخبار تركيا اليوم, زيارة, دمشق, قسد