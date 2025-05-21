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الإعلام التركي يكشف تفاصيل مهمة حول زيارة قالن لدمشق
الإعلام التركي يكشف تفاصيل مهمة حول زيارة قالن لدمشق
سبوتنيك عربي
أجرى رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، زيارة غير معلنة إلى سوريا، التقى خلالها الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T11:07+0000
2025-05-21T11:10+0000
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قوبحسب وسائل إعلام تركية، ناقش قالن، خلال المحادثات، عددا من الملفات السياسية والأمنية الحساسة، في مقدمتها مستقبل معسكرات وسجون تنظيم الدولة "داعش" في شمال شرقي سوريا، والعلاقات الثنائية، ووحدة الأراضي السورية.كما أشارت القناة إلى أن "الجانبين بحثا الخطوات الممكنة لنقل إدارة هذه المناطق إلى الإدارة السورية الجديدة"، وسط تأكيد من أنقرة على استعدادها لدعم هذه الخطوة.وأضافت: كما نقل رسالة واضحة إلى نظرائه مفادها، أن "تركيا ستكون دائماً إلى جانب سوريا"، كما تطرقت المحادثات إلى ملف قوات "قسد"، حيث عبر الجانب التركي عن موقفه الرافض لبقاء هذا التنظيم المسلح، مشددا على ضرورة أن "يتخلى عن السلاح ويندمج في سوريا الجديدة كما فعلت بقية المجموعات في المنطقة".وبحسب وسائل الإعلام، تضمنت اللقاءات نقاشا حول العقوبات المفروضة على سوريا والانتهاكات الجوية، إذ أدرج الجانب التركي هذه القضايا ضمن أولويات المرحلة المقبلة، داعيا إلى إنهاء القيود المفروضة على سوريا.وجاءت زيارة قالن غير المعلنة إلى سوريا في وقت تزامن مع انعقاد اجتماع مجموعة العمل التركية-الأميركية في العاصمة التركية أنقرة.
https://sarabic.ae/20250424/تركيا-اتفقنا-مع-سوريا-على-إنشاء-مركز-عمليات-مشترك-1099856220.html
https://sarabic.ae/20250425/تركيا-تكشف-عن-مشروع-نقل-ضخم-يربط-مدنها-بسوريا-1099884020.html
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أخبار تركيا اليوم, زيارة, دمشق, قسد
أخبار تركيا اليوم, زيارة, دمشق, قسد

الإعلام التركي يكشف تفاصيل مهمة حول زيارة قالن لدمشق

11:07 GMT 21.05.2025 (تم التحديث: 11:10 GMT 21.05.2025)
© Getty Images / Anadoluسوريا
سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© Getty Images / Anadolu
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أجرى رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، زيارة غير معلنة إلى سوريا، التقى خلالها الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات السورية حسين السلامة.
قوبحسب وسائل إعلام تركية، ناقش قالن، خلال المحادثات، عددا من الملفات السياسية والأمنية الحساسة، في مقدمتها مستقبل معسكرات وسجون تنظيم الدولة "داعش" في شمال شرقي سوريا، والعلاقات الثنائية، ووحدة الأراضي السورية.
وأوضحت أن "العنوان الأبرز في الزيارة هو ملف السجون والمعسكرات التي تضم عناصر من تنظيم "داعش"، والتي تعرف بأنها تخضع بمعظمها لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
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كما أشارت القناة إلى أن "الجانبين بحثا الخطوات الممكنة لنقل إدارة هذه المناطق إلى الإدارة السورية الجديدة"، وسط تأكيد من أنقرة على استعدادها لدعم هذه الخطوة.
وبينت وسائل الإعلام التركية أن كالن شدد على أن "تركيا مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم الذي قد تحتاجه إدارة دمشق، خصوصا في ما يتعلق بإدارة السجون والمعسكرات".
وأضافت: كما نقل رسالة واضحة إلى نظرائه مفادها، أن "تركيا ستكون دائماً إلى جانب سوريا"، كما تطرقت المحادثات إلى ملف قوات "قسد"، حيث عبر الجانب التركي عن موقفه الرافض لبقاء هذا التنظيم المسلح، مشددا على ضرورة أن "يتخلى عن السلاح ويندمج في سوريا الجديدة كما فعلت بقية المجموعات في المنطقة".
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كما أكد قالن أهمية "تأمين الحدود السورية، وانتقال السيطرة على المعابر الجمركية إلى الإدارة المركزية"، مشيراً إلى "دعم تركيا لوحدة القرار والسيادة في الداخل السوري".

وبحسب وسائل الإعلام، تضمنت اللقاءات نقاشا حول العقوبات المفروضة على سوريا والانتهاكات الجوية، إذ أدرج الجانب التركي هذه القضايا ضمن أولويات المرحلة المقبلة، داعيا إلى إنهاء القيود المفروضة على سوريا.
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وتابعت: "لم تغب الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية عن لقاءات كالن، حيث ناقش الطرفان تأثيرها على الاستقرار الإقليمي، وسط توافق على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية".
وجاءت زيارة قالن غير المعلنة إلى سوريا في وقت تزامن مع انعقاد اجتماع مجموعة العمل التركية-الأميركية في العاصمة التركية أنقرة.
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