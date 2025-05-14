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كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
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عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
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من الملعب
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11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
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هل نعيش حقبة جديدة من التوازن الدولي للعالم؟
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ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
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اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
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29 د
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02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
08:46 GMT
10 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
10:30 GMT
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استمرار التوتر بين إثيوبيا واريتريا مع مخاوف من اندلاع حرب بين الجارتين
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250514/وزراء-خارجية-أمريكا-وتركيا-وسوريا-يجتمعون-غدا-في-أنطاليا-1100536658.html
وزراء خارجية أمريكا وتركيا وسوريا يجتمعون الخميس في أنطاليا
وزراء خارجية أمريكا وتركيا وسوريا يجتمعون الخميس في أنطاليا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أنه سيعقد لقاء ثلاثيا، غدا الخميس، مع نظيريه الأمريكي ماركو روبيو، والسوري أسعد حسن شيباني، وذلك عقب اختتام اجتماع وزراء... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T14:38+0000
2025-05-14T14:55+0000
أخبار سوريا اليوم
لقاء
أنطاليا
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقلت وسائل إعلام تركية عن فيدان قوله، اليوم الأربعاء، "إن هذا اللقاء يحمل أهمية كبيرة، لا سيما أن استضافة تركيا له تضيف بعدا آخر إلى أهميته".ورداً على سؤال بشأن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع العقوبات عن سوريا، أوضح فيدان أن "تركيا تتعامل مع الملف السوري وفق رؤية شاملة لا تشمل فقط تركيا، بل كل الأطراف الإقليمية المعنية، وتهدف إلى إشراك الجميع في حل الأزمة السورية، كما تتطلب دورا إيجابيا من الأوروبيين والأمريكيين".وأضاف: "الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد حسن شيباني كثفا من تحركاتهما الدبلوماسية، والمجتمع الدولي يتفاعل بإيجابية مع دبلوماسية الإدارة الجديدة".وتابع: "ترامب استجاب بشكل إيجابي لما طرحه أردوغان. إن التقدير الدولي للدور البناء الذي تؤديه تركيا في سوريا أمر مهم، ويعكس الثقة التي تحظى بها بلادنا، كما أنه يعكس المسؤولية الملقاة على عاتقنا من قبل المجتمع الدولي".
https://sarabic.ae/20250513/ترامب-سأرفع-العقوبات-عن-سوريا-وسأفعل-أي-شيء-يطلبه-ولي-العهد-السعودي-1100496640.html
https://sarabic.ae/20250514/برأيك-هل-يغير-لقاء-ترامب-بالشرع-من-واقع-سوريا-الاقتصادي-والسياسي-في-العالم؟-1100529631.html
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أخبار سوريا اليوم, لقاء, أنطاليا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, لقاء, أنطاليا, الولايات المتحدة الأمريكية

وزراء خارجية أمريكا وتركيا وسوريا يجتمعون الخميس في أنطاليا

14:38 GMT 14.05.2025 (تم التحديث: 14:55 GMT 14.05.2025)
© AP Photo / Jacquelyn Martinوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أنه سيعقد لقاء ثلاثيا، غدا الخميس، مع نظيريه الأمريكي ماركو روبيو، والسوري أسعد حسن شيباني، وذلك عقب اختتام اجتماع وزراء خارجية الناتو غير الرسمي المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن فيدان قوله، اليوم الأربعاء، "إن هذا اللقاء يحمل أهمية كبيرة، لا سيما أن استضافة تركيا له تضيف بعدا آخر إلى أهميته".
وبين فيدان أن "اللقاء سيتناول تفاصيل التوافق الذي رسم القادة خطوطه العريضة"، معربا عن أمله أن "يؤدي الرفع الرسمي للعقوبات في أقرب وقت إلى زيادة الاستثمارات في سوريا".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
ترامب: سأدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة... فيديو
أمس, 16:23 GMT
ورداً على سؤال بشأن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع العقوبات عن سوريا، أوضح فيدان أن "تركيا تتعامل مع الملف السوري وفق رؤية شاملة لا تشمل فقط تركيا، بل كل الأطراف الإقليمية المعنية، وتهدف إلى إشراك الجميع في حل الأزمة السورية، كما تتطلب دورا إيجابيا من الأوروبيين والأمريكيين".
وأشار فيدان إلى أن "دولا مثل السعودية تلعب دورا إيجابيا في هذا الإطار"، مؤكدا أن "أنقرة تعمل معها بشكل منسق".
وأضاف: "الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد حسن شيباني كثفا من تحركاتهما الدبلوماسية، والمجتمع الدولي يتفاعل بإيجابية مع دبلوماسية الإدارة الجديدة".
الرئيس دونالد ترامب (على اليمين) وهو يصافح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
برأيك هل يغير لقاء ترامب بالشرع من واقع سوريا الاقتصادي والسياسي في العالم؟
12:11 GMT
وأكد فيدان "ضرورة رفع العقوبات لتسهيل عودة السوريين إلى بلادهم وإنعاش الاقتصاد"، لافتا إلى أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثار هذه المسألة خلال محادثاته مع ترامب، إلى جانب الأوضاع في غزة".
وتابع: "ترامب استجاب بشكل إيجابي لما طرحه أردوغان. إن التقدير الدولي للدور البناء الذي تؤديه تركيا في سوريا أمر مهم، ويعكس الثقة التي تحظى بها بلادنا، كما أنه يعكس المسؤولية الملقاة على عاتقنا من قبل المجتمع الدولي".
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