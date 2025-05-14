وزراء خارجية أمريكا وتركيا وسوريا يجتمعون الخميس في أنطاليا
14:38 GMT 14.05.2025 (تم التحديث: 14:55 GMT 14.05.2025)
© AP Photo / Jacquelyn Martinوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أنه سيعقد لقاء ثلاثيا، غدا الخميس، مع نظيريه الأمريكي ماركو روبيو، والسوري أسعد حسن شيباني، وذلك عقب اختتام اجتماع وزراء خارجية الناتو غير الرسمي المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن فيدان قوله، اليوم الأربعاء، "إن هذا اللقاء يحمل أهمية كبيرة، لا سيما أن استضافة تركيا له تضيف بعدا آخر إلى أهميته".
وبين فيدان أن "اللقاء سيتناول تفاصيل التوافق الذي رسم القادة خطوطه العريضة"، معربا عن أمله أن "يؤدي الرفع الرسمي للعقوبات في أقرب وقت إلى زيادة الاستثمارات في سوريا".
أمس, 16:23 GMT
ورداً على سؤال بشأن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع العقوبات عن سوريا، أوضح فيدان أن "تركيا تتعامل مع الملف السوري وفق رؤية شاملة لا تشمل فقط تركيا، بل كل الأطراف الإقليمية المعنية، وتهدف إلى إشراك الجميع في حل الأزمة السورية، كما تتطلب دورا إيجابيا من الأوروبيين والأمريكيين".
وأشار فيدان إلى أن "دولا مثل السعودية تلعب دورا إيجابيا في هذا الإطار"، مؤكدا أن "أنقرة تعمل معها بشكل منسق".
وأضاف: "الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد حسن شيباني كثفا من تحركاتهما الدبلوماسية، والمجتمع الدولي يتفاعل بإيجابية مع دبلوماسية الإدارة الجديدة".
وأكد فيدان "ضرورة رفع العقوبات لتسهيل عودة السوريين إلى بلادهم وإنعاش الاقتصاد"، لافتا إلى أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثار هذه المسألة خلال محادثاته مع ترامب، إلى جانب الأوضاع في غزة".
وتابع: "ترامب استجاب بشكل إيجابي لما طرحه أردوغان. إن التقدير الدولي للدور البناء الذي تؤديه تركيا في سوريا أمر مهم، ويعكس الثقة التي تحظى بها بلادنا، كما أنه يعكس المسؤولية الملقاة على عاتقنا من قبل المجتمع الدولي".