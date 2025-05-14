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https://sarabic.ae/20250514/ما-بعد-لقاء-ترامب-والشرع-ما-أهم-الانعكاسات-السياسية-والاقتصادية-1100535033.html
ما بعد لقاء ترامب والشرع... ما أهم الانعكاسات السياسية والاقتصادية
ما بعد لقاء ترامب والشرع... ما أهم الانعكاسات السياسية والاقتصادية
سبوتنيك عربي
طرح لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مدينة... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T14:10+0000
2025-05-14T15:49+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار الشرق الأوسط
غزة
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ويرى خبراء أن الخطوة تعزز الوضع الاقتصادي بصورة مباشرة، ما يفتح أمام الاستثمارات العربية والأجنبية، وكذلك بشأن إعادة الإعمار.من ناحيته قال عبد المجيد بركات، نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري( المجمد)، إن اللقاء يأتي في إطار الخطوات الإيجابية التي بدأت تنتهجها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، في تعاطيها مع الملف السوري منذ سقوط النظام.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التطمينات التي أرسلتها السلطة الحالية للدول الغربية، وكذلك الجهود الإقليمية، كان لها أثرها في عقد اللقاء.ولفت إلى أن التوافق الإقليمي بشأن دعم سوريا يتكامل معه المسعى الدولي، ما يفتح الباب أمام استثمار هذه المساعي وبناء شراكات حقيقية، رغم حذر الغرب مع حالة العقوبات المفروضة على سوريا، غير أن الرغبة لإعطاء فرصة للإدارة الجديدة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية، وهو ما يلزمه رفع العقوبات.وأشار إلى أن الجانب الأمريكي لديه بعض التخوفات التي ناقشها ترامب مع الشرع خلال اللقاء منها الملف الأمني، وانتشار السلاح والكثير من الجوانب الأخرى. وأشار إلى أن رفع العقوبات من الجانب الأمريكي، يحتاج إلى الكثير من الوقت بسبب الإجراءات المعقدة التي يجب اتخاذها في هذا النحو، في ظل تحديات أخرى تتطلب تضافر الجهود بين جميع أبناء الوطن.وكشف البيت الأبيض تفاصيل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وذلك بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن الأمير محمد بن سلمان وصف قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا، بـ"الشجاع"، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب أبلغ الشرع، أن "لديه فرصة لتحقيق إنجاز تاريخي في سوريا".قال عادل الحلواني، رئيس مجلس أمناء "ميثاق دمشق الوطني"، رفع العقوبات عن سوريا يسهم في بناء اقتصاد مريح لسوريا كما الحال كان سابقا عبر البنوك والشركات الوسيطة والموانىء المستأجرة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن قرار رفع العقوبات ينعكس بشكل مباشر الوضع الاقتصادي للدولة ووضع الفرد بالتبعية، واحتياجاته اليومية، إضافة لسهولة نقل وإيداع وتحويل الأموال للأفراد والشركات بآلية منضبطة، من خلال (وضع الخطط الاقتصادية والمالية للدولة بعيدآ عن المخاطر).وشدد على أن الخطوة تعني إعادة النظر بمنظومة العلاقات والمبادىء السياسية، بعيدا عن أي إيدلوجية فكرية، أو المقاربة معها، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة للدولة والمصلحة المشتركة بين الدول.ولفت إلى أن اللقاء على هذا المستوى تناول بعض الموضوعات منها مشاركة جميع الأطياف السياسية في سوريا في عملية الحكم، وكذلك على المستوى الأمني وما يتصل بخروج الإرهابيين.وكشف البيت الأبيض تفاصيل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وذلك بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وأضاف البيان أن "ترامب دعا الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، إلى الانضمام لاتفاقات أبراهام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل"، مؤكدًا أن الشرع شكر ولي العهد السعودي وترامب، على تنظيم هذا اللقاء.ووفقا للبيت الأبيض، طلب ترامب من الشرع مساعدة أمريكا في منع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة)، ودعاه إلى "ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن "الشرع أبلغ الرئيس الأمريكي بأنه يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع النفط والغاز بسوريا".وأقر الشرع، ووفقا للبيان، بـ"الفرصة المهمة التي أتاحها انسحاب إيران من سوريا"، مؤكدًا على "المصلحة الأمريكية السورية بمكافحة الإرهاب والقضاء على الأسلحة الكيماوية".
https://sarabic.ae/20250514/ترامب-يتوقع-أخبارا-جيدة-خلال-الأيام-المقبلة-بشأن-تسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1100533891.html
https://sarabic.ae/20250514/بحضور-ابن-سلمان-ترامب-يلتقي-بالرئيس-السوري--1100515355.html
https://sarabic.ae/20250514/خبير-سوري-يتحدث-لـ-سبوتنيك-عن-دلالات-لقاء-ترامب-والشرع-في-الرياض-1100521065.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة

ما بعد لقاء ترامب والشرع... ما أهم الانعكاسات السياسية والاقتصادية

14:10 GMT 14.05.2025 (تم التحديث: 15:49 GMT 14.05.2025)
© Photo / Saudi Royal Palaceالرئيس دونالد ترامب (على اليمين) وهو يصافح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في الرياض، المملكة العربية السعودية
الرئيس دونالد ترامب (على اليمين) وهو يصافح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© Photo / Saudi Royal Palace
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طرح لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مدينة الرياض، على هامش اجتماع ترامب مع قادة مجلس التعاون الخليجي، تساؤلات مهمة بشأن انعكاسات الخطوة.
ويرى خبراء أن الخطوة تعزز الوضع الاقتصادي بصورة مباشرة، ما يفتح أمام الاستثمارات العربية والأجنبية، وكذلك بشأن إعادة الإعمار.
من ناحيته قال عبد المجيد بركات، نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري( المجمد)، إن اللقاء يأتي في إطار الخطوات الإيجابية التي بدأت تنتهجها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، في تعاطيها مع الملف السوري منذ سقوط النظام.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التطمينات التي أرسلتها السلطة الحالية للدول الغربية، وكذلك الجهود الإقليمية، كان لها أثرها في عقد اللقاء.
ولفت إلى أن التوافق الإقليمي بشأن دعم سوريا يتكامل معه المسعى الدولي، ما يفتح الباب أمام استثمار هذه المساعي وبناء شراكات حقيقية، رغم حذر الغرب مع حالة العقوبات المفروضة على سوريا، غير أن الرغبة لإعطاء فرصة للإدارة الجديدة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية، وهو ما يلزمه رفع العقوبات.
وأشار إلى أن الجانب الأمريكي لديه بعض التخوفات التي ناقشها ترامب مع الشرع خلال اللقاء منها الملف الأمني، وانتشار السلاح والكثير من الجوانب الأخرى.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
ترامب يتوقع "أخبارا جيدة" خلال الأيام المقبلة بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا
13:27 GMT
وأشار إلى أن رفع العقوبات من الجانب الأمريكي، يحتاج إلى الكثير من الوقت بسبب الإجراءات المعقدة التي يجب اتخاذها في هذا النحو، في ظل تحديات أخرى تتطلب تضافر الجهود بين جميع أبناء الوطن.
وكشف البيت الأبيض تفاصيل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وذلك بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن الأمير محمد بن سلمان وصف قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا، بـ"الشجاع"، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب أبلغ الشرع، أن "لديه فرصة لتحقيق إنجاز تاريخي في سوريا".
قال عادل الحلواني، رئيس مجلس أمناء "ميثاق دمشق الوطني"، رفع العقوبات عن سوريا يسهم في بناء اقتصاد مريح لسوريا كما الحال كان سابقا عبر البنوك والشركات الوسيطة والموانىء المستأجرة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن قرار رفع العقوبات ينعكس بشكل مباشر الوضع الاقتصادي للدولة ووضع الفرد بالتبعية، واحتياجاته اليومية، إضافة لسهولة نقل وإيداع وتحويل الأموال للأفراد والشركات بآلية منضبطة، من خلال (وضع الخطط الاقتصادية والمالية للدولة بعيدآ عن المخاطر).
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يلتقي بالرئيس السوري للمرحلة المؤقته أحمد الشرع، ، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
بحضور ابن سلمان... ترامب يلتقي بالرئيس السوري
08:53 GMT
وشدد على أن الخطوة تعني إعادة النظر بمنظومة العلاقات والمبادىء السياسية، بعيدا عن أي إيدلوجية فكرية، أو المقاربة معها، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة للدولة والمصلحة المشتركة بين الدول.
ولفت إلى أن اللقاء على هذا المستوى تناول بعض الموضوعات منها مشاركة جميع الأطياف السياسية في سوريا في عملية الحكم، وكذلك على المستوى الأمني وما يتصل بخروج الإرهابيين.
وكشف البيت الأبيض تفاصيل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وذلك بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في ضيافة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
خبير سوري يتحدث لـ "سبوتنيك" عن دلالات لقاء ترامب والشرع في الرياض
10:59 GMT
وأضاف البيان أن "ترامب دعا الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، إلى الانضمام لاتفاقات أبراهام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل"، مؤكدًا أن الشرع شكر ولي العهد السعودي وترامب، على تنظيم هذا اللقاء.
ووفقا للبيت الأبيض، طلب ترامب من الشرع مساعدة أمريكا في منع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة)، ودعاه إلى "ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن "الشرع أبلغ الرئيس الأمريكي بأنه يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع النفط والغاز بسوريا".
وأقر الشرع، ووفقا للبيان، بـ"الفرصة المهمة التي أتاحها انسحاب إيران من سوريا"، مؤكدًا على "المصلحة الأمريكية السورية بمكافحة الإرهاب والقضاء على الأسلحة الكيماوية".
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