https://sarabic.ae/20250514/ترامب-يتوقع-أخبارا-جيدة-خلال-الأيام-المقبلة-بشأن-تسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1100533891.html

ترامب يتوقع "أخبارا جيدة" خلال الأيام المقبلة بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا

ترامب يتوقع "أخبارا جيدة" خلال الأيام المقبلة بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يتوقع "أخبارا جيدة" خلال الأيام المقبلة، بخصوص تسوية النزاع في أوكرانيا. 14.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-14T13:27+0000

2025-05-14T13:27+0000

2025-05-14T13:27+0000

دونالد ترامب

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100496207_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_992987589e9ccce1394401ab7f1e2184.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال ترامب خلال لقائه بأمير قطر في الدوحة، اليوم الأربعاء: "أعتقد أنه سيكون لدينا أخبار جيدة جدا بخصوص أوكرانيا اليوم، وربما غداً، أو يوم الجمعة".وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، في 15 مايو/ أيار الجاري، في مدينة إسطنبول التركية، كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال أوشاكوف للصحفيين: "أنتم على علم بتصريح الرئيس في 11 مايو (الجاري)، بأننا مستعدون لبدء المفاوضات المباشرة في إسطنبول في 15 مايو (الجاري). أو بالأحرى، بالأحرى ليس البدء، بل استئناف تلك المفاوضات التي أوقفها الجانب الأوكراني بتحريض من الزملاء والشركاء الغربيين".وأردف أوشاكوف أن الوفد سيناقش القضايا السياسية، بالإضافة إلى عدد كبير من القضايا التقنية وسيتم تحديد تشكيلته على هذا الأساس.وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حدد بشكل واضح لا لبس فيه موقفه بشأن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا دون شروط مسبقة.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.وأشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو، في مدينة إسطنبول، داعيًا إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.تركيا تؤكد دعمها لمفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول

https://sarabic.ae/20250514/مسؤول-في-الحزب-التركي-الحاكم-لـسبوتنيك-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-في-بلادنا-قد-تستمر-لجولات-عدة-1100510137.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, روسيا, أخبار أوكرانيا