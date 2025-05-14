عربي
بوتين: روسيا وماليزيا تحددان خططا ملموسة لتعزيز التعاون في المستقبل
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كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
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لقاء سبوتنيك
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183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
08:46 GMT
10 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
10:30 GMT
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نبض افريقيا
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لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
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خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
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https://sarabic.ae/20250514/ترامب-يتوقع-أخبارا-جيدة-خلال-الأيام-المقبلة-بشأن-تسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1100533891.html
ترامب يتوقع "أخبارا جيدة" خلال الأيام المقبلة بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا
ترامب يتوقع "أخبارا جيدة" خلال الأيام المقبلة بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يتوقع "أخبارا جيدة" خلال الأيام المقبلة، بخصوص تسوية النزاع في أوكرانيا. 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T13:27+0000
2025-05-14T13:27+0000
دونالد ترامب
روسيا
أخبار أوكرانيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال ترامب خلال لقائه بأمير قطر في الدوحة، اليوم الأربعاء: "أعتقد أنه سيكون لدينا أخبار جيدة جدا بخصوص أوكرانيا اليوم، وربما غداً، أو يوم الجمعة".وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، في 15 مايو/ أيار الجاري، في مدينة إسطنبول التركية، كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال أوشاكوف للصحفيين: "أنتم على علم بتصريح الرئيس في 11 مايو (الجاري)، بأننا مستعدون لبدء المفاوضات المباشرة في إسطنبول في 15 مايو (الجاري). أو بالأحرى، بالأحرى ليس البدء، بل استئناف تلك المفاوضات التي أوقفها الجانب الأوكراني بتحريض من الزملاء والشركاء الغربيين".وأردف أوشاكوف أن الوفد سيناقش القضايا السياسية، بالإضافة إلى عدد كبير من القضايا التقنية وسيتم تحديد تشكيلته على هذا الأساس.وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حدد بشكل واضح لا لبس فيه موقفه بشأن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا دون شروط مسبقة.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.وأشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو، في مدينة إسطنبول، داعيًا إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.تركيا تؤكد دعمها لمفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول
https://sarabic.ae/20250514/مسؤول-في-الحزب-التركي-الحاكم-لـسبوتنيك-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-في-بلادنا-قد-تستمر-لجولات-عدة-1100510137.html
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دونالد ترامب, روسيا, أخبار أوكرانيا
دونالد ترامب, روسيا, أخبار أوكرانيا

ترامب يتوقع "أخبارا جيدة" خلال الأيام المقبلة بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا

13:27 GMT 14.05.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يتوقع "أخبارا جيدة" خلال الأيام المقبلة، بخصوص تسوية النزاع في أوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال ترامب خلال لقائه بأمير قطر في الدوحة، اليوم الأربعاء: "أعتقد أنه سيكون لدينا أخبار جيدة جدا بخصوص أوكرانيا اليوم، وربما غداً، أو يوم الجمعة".
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، في 15 مايو/ أيار الجاري، في مدينة إسطنبول التركية، كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "أنتم على علم بتصريح الرئيس في 11 مايو (الجاري)، بأننا مستعدون لبدء المفاوضات المباشرة في إسطنبول في 15 مايو (الجاري). أو بالأحرى، بالأحرى ليس البدء، بل استئناف تلك المفاوضات التي أوقفها الجانب الأوكراني بتحريض من الزملاء والشركاء الغربيين".
وذكر أوشاكوف أن "الوفد الروسي سيناقش في إسطنبول، القضايا السياسية والتقنية وسيتم تحديد تشكيلته على هذا الأساس".
وأردف أوشاكوف أن الوفد سيناقش القضايا السياسية، بالإضافة إلى عدد كبير من القضايا التقنية وسيتم تحديد تشكيلته على هذا الأساس.
وأضاف: "أردوغان أبلغ بوتين، أن تركيا ستقدم الاستضافة المعهودة خلال المفاوضات في إسطنبول".
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حدد بشكل واضح لا لبس فيه موقفه بشأن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا دون شروط مسبقة.
العلم التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
مسؤول في الحزب التركي الحاكم لـ"سبوتنيك": المفاوضات الروسية الأوكرانية في بلادنا قد تستمر لجولات عدة
05:33 GMT
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.
وأعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.
وأشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو، في مدينة إسطنبول، داعيًا إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.
تركيا تؤكد دعمها لمفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول
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