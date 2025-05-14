https://sarabic.ae/20250514/تركيا-تؤكد-دعمها-لمفاوضات-السلام-بين-روسيا-وأوكرانيا-في-إسطنبول-1100521966.html
تركيا تؤكد دعمها لمفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول
تركيا تؤكد دعمها لمفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول
سبوتنيك عربي
أكد فؤاد أوكتاي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي اليميني، دعم بلاده لمبادرة روسية لإجراء مفاوضات سلام... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T11:05+0000
2025-05-14T11:05+0000
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وقال أوكتاي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "العلاقات الوثيقة بين الرئيس التركي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أسهمت في تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والتجارة والسياحة".وأضاف أن تركيا أسهمت في مبادرات مهمة في هذا الاتجاه مثل صفقة الحبوب وتبادل الأسرى، واستضافت مفاوضات مباشرة بين الطرفين في عام 2022، حيث أحرزت تقدماً كبيراً قبل أن تتعطل العملية بسبب تدخلات خارجية.وأكد أوكتاي أن موقف تركيا المبدئي بضرورة مشاركة الطرفين في المفاوضات لتحقيق سلام مستدام، مشدداً على دور بلاده كوسيط في هذه العملية.وأضاف: "عندما اقترح السيد بوتين إجراء محادثات مباشرة دون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو، أيد رئيسنا هذه المبادرة وقال إن تركيا مستعدة لتوفير منصة لها. ونتوقع أن نسهم في خفض التوتر وضمان السلام في المنطقة بناء على نتائج المفاوضات".وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حدد بشكل واضح لا لبس فيه موقفه بشأن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا دون شروط مسبقة.وأعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.وأشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو، في مدينة إسطنبول، داعيًا إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.سياسي فرنسي: اقتراح بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا إشارة إيجابية وعلى كييف قبولهبرلماني سوري سابق: مفاوضات إسطنبول ضربة سياسية تحسب لروسيا
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, حصري
روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, حصري
تركيا تؤكد دعمها لمفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول
11:05 GMT 14.05.2025 (تم التحديث: 11:19 GMT 14.05.2025)
حصري
أكد فؤاد أوكتاي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي اليميني، دعم بلاده لمبادرة روسية لإجراء مفاوضات سلام مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، في إسطنبول يوم 15 مايو/أيار، مشيرًا إلى استعداد تركيا لتوفير منصة لهذه المحادثات.
وقال أوكتاي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "العلاقات الوثيقة بين الرئيس التركي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أسهمت في تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والتجارة والسياحة".
وأشار إلى أن تركيا، بصفتها دولة تتمتع بعلاقات جوار وثيقة مع كل من روسيا وأوكرانيا، اتخذت منذ بداية النزاع الأوكراني موقفًا حاسمًا لإحلال السلام في المنطقة.
وأضاف أن تركيا أسهمت في مبادرات مهمة في هذا الاتجاه مثل صفقة الحبوب وتبادل الأسرى، واستضافت مفاوضات مباشرة بين الطرفين في عام 2022، حيث أحرزت تقدماً كبيراً قبل أن تتعطل العملية بسبب تدخلات خارجية.
وأكد أوكتاي أن موقف تركيا المبدئي بضرورة مشاركة الطرفين في المفاوضات لتحقيق سلام مستدام، مشدداً على دور بلاده كوسيط في هذه العملية.
وأعرب عن أمله في أن تؤدي المفاوضات المقترحة إلى خفض التوتر وإحلال السلام في المنطقة، مشيدًا باختيار بوتين لإسطنبول كمكان للمحادثات.
وأضاف: "عندما اقترح السيد بوتين إجراء محادثات مباشرة دون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو، أيد رئيسنا هذه المبادرة وقال إن تركيا مستعدة لتوفير منصة لها. ونتوقع أن نسهم في خفض التوتر وضمان السلام في المنطقة بناء على نتائج المفاوضات".
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حدد بشكل واضح لا لبس فيه موقفه بشأن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا دون شروط مسبقة.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.
وأعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.
وأشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو، في مدينة إسطنبول، داعيًا إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.