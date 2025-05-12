https://sarabic.ae/20250512/الكرملين-بوتين-حدد-موقفه-بشكل-واضح-بشأن-استئناف-المفاوضات-مع-أوكرانيا--1100438748.html

الكرملين: بوتين حدد موقفه بشكل واضح بشأن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا

الكرملين: بوتين حدد موقفه بشكل واضح بشأن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حدد بشكل واضح لا لبس فيه موقفه بشأن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا دون... 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T12:32+0000

2025-05-12T12:32+0000

2025-05-12T12:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال بيسكوف للصحفيين: "في ختام احتفالات موسكو بمناسبة التاسع من مايو/أيار، والاجتماعات والمحادثات العديدة مع ضيوفنا الأجانب، أدلى الرئيس الروسي ببيان".وقال: "هذا النهج، الذي يهدف على وجه التحديد إلى إيجاد حل دبلوماسي حقيقي للأزمة الأوكرانية، والقضاء على الأسباب الجذرية للصراع وإرساء سلام دائم، لاقى تفهما ودعما من قادة العديد من البلدان، بما في ذلك شركاؤنا في رابطة الدول المستقلة ومجموعة "بريكس" ودول أخرى".وأوضح بيسكوف أن روسيا عازمة على البحث بجدية عن سبل تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد.ولفت بيسكوف إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعا أيضا الجانب الأوكراني إلى المشاركة فورا ودون أي شروط في الاجتماع المقترح.وأضاف أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في المحادثة الهاتفية التي جرت أمس استعداده لبذل كل ما في وسعه لتنظيم المفاوضات".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.وأشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ، في 15 مايو/أيار، في مدينة إسطنبول، داعيًا إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.في السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.محلل سياسي ليبي: مبادرة بوتين لوقف الحرب خطوة شجاعة.. وماكرون يعطل جهود السلاموزير الخارجية اللبناني السابق: اختيار إسطنبول للمفاوضات يعكس رغبة روسيا في التوجه نحو السلام

https://sarabic.ae/20250512/سياسي-فرنسي-اقتراح-بوتين-بإجراء-مفاوضات-مباشرة-مع-أوكرانيا-إشارة-إيجابية-وعلى-كييف-قبوله-1100434562.html

https://sarabic.ae/20250511/خبراء-مفاوضات-إسطنبول-ضربة-سياسية-تحسب-لروسيا-1100413045.html

https://sarabic.ae/20250511/وزير-الخارجية-اللبناني-السابق-اختيار-إسطنبول-للمفاوضات-يعكس-رغبة-روسيا-في-التوجه-نحو-السلام-1100411205.html

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