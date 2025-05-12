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https://sarabic.ae/20250512/خبير-عقد-لقاء-بين-بوتين-وزيلينسكي-في-تركيا-سيساعد-بإزالة-الاشكالات-ويمنع-التدخلات--1100442192.html
خبير: عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي في تركيا سيساعد بإزالة الاشكالات ويمنع التدخلات
خبير: عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي في تركيا سيساعد بإزالة الاشكالات ويمنع التدخلات
سبوتنيك عربي
تحدث الخبير في العلاقات الدولية، نبيل سرور، عن موقف الولايات المتحدة حول المفاوضات المباشرة المقبلة التي من المقرر أن تنعقد في تركيا، مؤكدا أن "مبادرات الرئيس... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T13:49+0000
2025-05-12T13:49+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
فلاديمير بوتين
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وقال سرور في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "لا أستبعد عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي في تركيا الخميس المقبل، لكني أعتبر أن هذا الأمر غير ثابت في ظل المتغيرات الميدانية الموجودة".ورأى الباحث أن "الجلوس المباشر بين الرئيسين على طاولة المفاوضات في إسطنبول أو في أي مكان من تركيا ربما يزيل الكثير من الإشكالات ويمنع الكثير من التدخلات إذا صفت النوايا"، مضيفًا: "الجانب الروسي مقتنع إلى حد كبير بضرورة وقف الحرب والبحث في كل القضايا العالقة، لكن إذا استمر الجانب الأوكراني بسماع تحريضات الأوروبيين سنشهد المزيد من الدماء".ورأى سرور أن "مجموعة الدول الأوروبية بعيدة عن الواقع والسياق الطبيعي للأحداث فهي تطالب بمواصلة الحرب ومعاقبة روسيا وإقفال البوابة الشرقية وهذا ما ليس في مصلحتها"، وأضاف: "من مصلحة أوروبا أن تنفتح على روسيا كلاعب أساسي مساعد على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي، أما سياسة التحريض والإقصاء لروسيا لا تفيد أبدا".
https://sarabic.ae/20250511/خبير-سياسي-اختيار-تركيا-كمكان-للمفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-لم-يكن-اعتباطيا-1100413831.html
https://sarabic.ae/20250512/تركيا-توجه-رسالة-عاجلة-إلى-موسكو-وكييف-بشأن-مقترح-بوتين-1100439505.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين, أخبار تركيا اليوم, حصري
روسيا, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين, أخبار تركيا اليوم, حصري

خبير: عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي في تركيا سيساعد بإزالة الاشكالات ويمنع التدخلات

13:49 GMT 12.05.2025
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات القصف الصاروخي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في حي كالينينسك في دونيتسك، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
تداعيات القصف الصاروخي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في حي كالينينسك في دونيتسك، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
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تحدث الخبير في العلاقات الدولية، نبيل سرور، عن موقف الولايات المتحدة حول المفاوضات المباشرة المقبلة التي من المقرر أن تنعقد في تركيا، مؤكدا أن "مبادرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخلق صدمة لكل الواقع الدولي المعقد، بالتالي من الجيد الاستماع إلى ما يقوله لكن الخشية من أن تخالف الوقائع هذه التطلعات".
وقال سرور في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "لا أستبعد عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي في تركيا الخميس المقبل، لكني أعتبر أن هذا الأمر غير ثابت في ظل المتغيرات الميدانية الموجودة".

وإذا لفت سرور إلى "قول الرئيس بوتين أنه مستعد ليفاوض بلا شروط"، أكد أن "المصارحة في هذا المجال وإثارة الأمور التي هي موضع خلاف سترسي سلاما مستقرا ومستداما بين الدولتين".

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خبير سياسي: اختيار تركيا كمكان للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لم يكن اعتباطيا
أمس, 20:53 GMT
ورأى الباحث أن "الجلوس المباشر بين الرئيسين على طاولة المفاوضات في إسطنبول أو في أي مكان من تركيا ربما يزيل الكثير من الإشكالات ويمنع الكثير من التدخلات إذا صفت النوايا"، مضيفًا: "الجانب الروسي مقتنع إلى حد كبير بضرورة وقف الحرب والبحث في كل القضايا العالقة، لكن إذا استمر الجانب الأوكراني بسماع تحريضات الأوروبيين سنشهد المزيد من الدماء".

وأكد سرور أن "روسيا ومن خلال خطابات الرئيس بوتين والسياسات المعتمدة، أعلنت أنها ترغب أن تكون لاعبا إقليميا فاعلا في أوروبا، مساهمًا بالإنماء والسلم والازدهار، لكن بالمقابل الجانب الأوروبي وكان معه الأمريكي، يريد حتى الآن عزل روسيا".

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العملية العسكرية الروسية الخاصة
تركيا توجه رسالة عاجلة إلى موسكو وكييف بشأن مقترح بوتين
12:47 GMT
ورأى سرور أن "مجموعة الدول الأوروبية بعيدة عن الواقع والسياق الطبيعي للأحداث فهي تطالب بمواصلة الحرب ومعاقبة روسيا وإقفال البوابة الشرقية وهذا ما ليس في مصلحتها"، وأضاف: "من مصلحة أوروبا أن تنفتح على روسيا كلاعب أساسي مساعد على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي، أما سياسة التحريض والإقصاء لروسيا لا تفيد أبدا".
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