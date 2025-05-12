https://sarabic.ae/20250512/مصر-تثمن-مقترح-الرئيس-بوتين-لعقد-مباحثات-مباشرة-مع-أوكرانيا-1100436695.html

مصر تثمن مقترح الرئيس بوتين لعقد مباحثات مباشرة مع أوكرانيا

مصر تثمن مقترح الرئيس بوتين لعقد مباحثات مباشرة مع أوكرانيا

سبوتنيك عربي

ثمنت مصر، اليوم الاثنين، الاتصالات والجهود الدبلوماسية البناءة الرامية لحل الأزمة الأوكرانية، بشكل سلمي. 12.05.2025, سبوتنيك عربي

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وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، أنها تثمن مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد مباحثات مباشرة مع أوكرانيا يوم 15 من الشهر الجاري، وإبداء الجانب الأوكراني استعداده للتجاوب مع هذا المقترح.وذكرت الخارجية المصرية في بيانها أن "استعداد أطراف النزاع للتفاوض المباشر يُعد مسألة هامة ومحورية في سبيل العمل على التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية التى طال أمدها، وتؤسس لمرحلة جديدة تسهم فى مناقشة ومعالجة الشواغل لدى أطراف النزاع وصولا لسلام مُستدام تستعيد فيه القارة الأوروبية الأمن والاستقرار".وجددت الخارجية المصرية التأكيد على أنها ظلت على مدار عقود طويلة تُصر على ضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية، معربة عن دعمها للمبادرات والجهود التي استهدفت انهاء الأزمة.وأشار البيان المصري إلى أنه سبق مشاركة القاهرة في المبادرات العربية والأفريقية و"أصدقاء السلام" التي دعت لتسوية الأزمة الأوكرانية.يأتي تعليق الخارجية المصرية بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأحد، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء محادثات مباشرة بين موسكو وكييف في إسطنبول، يوم 15 من الشهر الجاري.وأكد الرئيس بوتين أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها، مشيرا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبا.

https://sarabic.ae/20250511/برلماني-مصري-الموقف-العربي-يدعم-مبادرة-بوتين-لتحقيق-السلام-والاستقرار-1100407794.html

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