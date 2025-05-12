https://sarabic.ae/20250512/تركيا-توجه-رسالة-عاجلة-إلى-موسكو-وكييف-بشأن-مقترح-بوتين-1100439505.html
تركيا توجه رسالة عاجلة إلى موسكو وكييف بشأن مقترح بوتين
تركيا توجه رسالة عاجلة إلى موسكو وكييف بشأن مقترح بوتين
سبوتنيك عربي
بعث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الاثنين، برسالة عاجلة إلى روسيا وأوكرانيا، بعدما اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن تستأنف أوكرانيا المفاوضات... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T12:47+0000
2025-05-12T12:47+0000
2025-05-12T12:47+0000
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وحث فيدان كلا من موسكو وكييف على التوافق "في أقرب وقت ممكن" لبدء اتفاق لوقف إطلاق النار، قبل المحادثات المقررة في مدينة إسطنبول التركية، في الأسبوع الجاري.وتابع فيدان في مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع نظيريه السوري والأردني، أسعد الشيباني وأيمن الصفدي: "في الوقت الحالي، هناك قضية تحتاج إلى تسوية: الأوكرانيون يريدون وقف إطلاق النار أولا، ثم المحادثات، والروس يريدون المحادثات أولا ثم وقف إطلاق النار، لذا فقد وصل الوضع إلى طريق مسدود، ونعرب عن ثقتنا في أن الأطراف "ستتوصل إلى حل وسط خلال الأيام المقبلة".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه سيناقش مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء محادثات مباشرة بين موسكو وكييف في إسطنبول، يوم 15 مايو/ أيار الجاري.وأكد الرئيس بوتين أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها، مشيرا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبا.وبدوره، وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اقتراح الرئيس بوتين بالجدي، مشيرًا إلى أنه يتحدث عن الرغبة في إيجاد حل سلمي. وقال بيسكوف إن هدف المفاوضات مع أوكرانيا هو القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.
https://sarabic.ae/20250512/مصر-تثمن-مقترح-الرئيس-بوتين-لعقد-مباحثات-مباشرة-مع-أوكرانيا-1100436695.html
https://sarabic.ae/20250512/الكرملين-بوتين-حدد-موقفه-بشكل-واضح-بشأن-استئناف-المفاوضات-مع-أوكرانيا--1100438748.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
تركيا توجه رسالة عاجلة إلى موسكو وكييف بشأن مقترح بوتين
بعث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الاثنين، برسالة عاجلة إلى روسيا وأوكرانيا، بعدما اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن تستأنف أوكرانيا المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة في إسطنبول، في 15 مايو/ أيار الجاري.
وحث فيدان كلا من موسكو وكييف على التوافق "في أقرب وقت ممكن" لبدء اتفاق لوقف إطلاق النار، قبل المحادثات المقررة في مدينة إسطنبول التركية، في الأسبوع الجاري.
وتابع فيدان في مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع نظيريه السوري والأردني، أسعد الشيباني وأيمن الصفدي: "في الوقت الحالي، هناك قضية تحتاج إلى تسوية: الأوكرانيون يريدون وقف إطلاق النار أولا، ثم المحادثات، والروس يريدون المحادثات أولا ثم وقف إطلاق النار، لذا فقد وصل الوضع إلى طريق مسدود، ونعرب عن ثقتنا في أن الأطراف "ستتوصل إلى حل وسط خلال الأيام المقبلة".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه سيناقش مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء محادثات مباشرة بين موسكو وكييف في إسطنبول، يوم 15 مايو/ أيار الجاري.
وأكد الرئيس بوتين أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد
.
وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها، مشيرا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبا.
وبدوره، وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اقتراح الرئيس بوتين بالجدي،
مشيرًا إلى أنه يتحدث عن الرغبة في إيجاد حل سلمي. وقال بيسكوف إن هدف المفاوضات مع أوكرانيا هو القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.