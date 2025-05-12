https://sarabic.ae/20250512/تركيا-توجه-رسالة-عاجلة-إلى-موسكو-وكييف-بشأن-مقترح-بوتين-1100439505.html

تركيا توجه رسالة عاجلة إلى موسكو وكييف بشأن مقترح بوتين

تركيا توجه رسالة عاجلة إلى موسكو وكييف بشأن مقترح بوتين

سبوتنيك عربي

بعث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الاثنين، برسالة عاجلة إلى روسيا وأوكرانيا، بعدما اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن تستأنف أوكرانيا المفاوضات... 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T12:47+0000

2025-05-12T12:47+0000

2025-05-12T12:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

أخبار تركيا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098114693_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83465722bab3d925fae56f9e1f92683.jpg

وحث فيدان كلا من موسكو وكييف على التوافق "في أقرب وقت ممكن" لبدء اتفاق لوقف إطلاق النار، قبل المحادثات المقررة في مدينة إسطنبول التركية، في الأسبوع الجاري.وتابع فيدان في مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع نظيريه السوري والأردني، أسعد الشيباني وأيمن الصفدي: "في الوقت الحالي، هناك قضية تحتاج إلى تسوية: الأوكرانيون يريدون وقف إطلاق النار أولا، ثم المحادثات، والروس يريدون المحادثات أولا ثم وقف إطلاق النار، لذا فقد وصل الوضع إلى طريق مسدود، ونعرب عن ثقتنا في أن الأطراف "ستتوصل إلى حل وسط خلال الأيام المقبلة".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه سيناقش مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء محادثات مباشرة بين موسكو وكييف في إسطنبول، يوم 15 مايو/ أيار الجاري.وأكد الرئيس بوتين أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها، مشيرا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبا.وبدوره، وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اقتراح الرئيس بوتين بالجدي، مشيرًا إلى أنه يتحدث عن الرغبة في إيجاد حل سلمي. وقال بيسكوف إن هدف المفاوضات مع أوكرانيا هو القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.

https://sarabic.ae/20250512/مصر-تثمن-مقترح-الرئيس-بوتين-لعقد-مباحثات-مباشرة-مع-أوكرانيا-1100436695.html

https://sarabic.ae/20250512/الكرملين-بوتين-حدد-موقفه-بشكل-واضح-بشأن-استئناف-المفاوضات-مع-أوكرانيا--1100438748.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن