https://sarabic.ae/20250511/تركيا-تعرض-استضافة-محادثات-السلام-الروسية-الأوكرانية-مجددا-1100405752.html

تركيا تعرض استضافة محادثات السلام الروسية الأوكرانية مجددا

تركيا تعرض استضافة محادثات السلام الروسية الأوكرانية مجددا

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، استعداد بلاده لاستئناف استضافة مفاوضات السلام بين روسيا... 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T14:57+0000

2025-05-11T14:57+0000

2025-05-11T14:57+0000

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ونقلت وكالة "الأناضول" بيانا أصدرته دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، قالت فيه إن الزعيمين ناقشا خلال المكالمة تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأعرب الرئيس التركي عن ترحيبه باقتراح بوتين استئناف المحادثات من حيث توقفت في إسطنبول، مؤكداً استعداد أنقرة الكامل لتهيئة الظروف المثلى لتحقيق تسوية سلمية دائمة.وأشار أردوغان إلى أن "نافذة الفرصة باتت مفتوحة لتحقيق السلام"، معتبراً أن وقفاً شاملاً لإطلاق النار سيشكل الأرضية المناسبة لنجاح المفاوضات.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.وقد أشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو/أيار في مدينة إسطنبول، داعياً إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.يذكر أن إسطنبول كانت قد استضافت في مارس/ آذار 2022 عدة جولات من المفاوضات بين الطرفين، كما شهدت توقيع "اتفاقية الحبوب" التاريخية في يوليو/ تموز من العام نفسه تحت رعاية تركيا والأمم المتحدة، والتي ساهمت في تخفيف أزمة الغذاء العالمية قبل تعليق العمل بها من قبل روسيا بعد عام من التمديدات المتتالية.وتواصل موسكو منذ 24 فبراير 2022 عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي تشترط لإنهائها تخلي كييف عن طموحاتها الانضمام إلى التحالفات العسكرية الغربية، فيما تصر الأخيرة على حقها السيادي في تحديد توجهاتها الأمنية.

https://sarabic.ae/20250511/الرئيس-الفنزويلي-يعرب-عن-دعمه-لمقترح-بوتين-بإجراء-مفاوضات-مباشرة-مع-أوكرانيا-في-إسطنبول-1100404299.html

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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الأخبار