https://sarabic.ae/20250511/الخارجية-الروسية-كييف-أخطأت-فهم-مقترح-بوتين-بشأن-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1100399827.html
الخارجية الروسية: كييف أخطأت فهم مقترح بوتين بشأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
الخارجية الروسية: كييف أخطأت فهم مقترح بوتين بشأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الرئيس فلاديمير بوتين قدم اقتراحا بإجراء مفاوضات مباشرة مع كييف، وحدد إجراءات العمل في إطار... 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T10:52+0000
2025-05-11T10:52+0000
2025-05-11T10:52+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": " "بوتين قال بوضوح: أولا، يجب التحدث عن الأسباب الجذرية (للصراع في أوكرانيا)، وبعد ذلك يمكننا التحدث عن وقف إطلاق النار".هكذا علقت على إنذار فلاديمير زيلينسكي، الذي قال إن كييف ستتفاوض إذا وافقت موسكو على وقف إطلاق النار اعتبارًا من 12 مايو.كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.وقد أشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو في مدينة إسطنبول، داعياً إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.في السياق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.الكرملين يعلق على اقتراح بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250511/خبراء-مبادرة-بوتين-للتفاوض-مع-أوكرانيا-تزيل-العقبات-وأوروباتكابر-بعد-فشل-أهدافها-1100395669.html
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روسيا, العالم
الخارجية الروسية: كييف أخطأت فهم مقترح بوتين بشأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الرئيس فلاديمير بوتين قدم اقتراحا بإجراء مفاوضات مباشرة مع كييف، وحدد إجراءات العمل في إطار التسوية.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": " "بوتين قال بوضوح: أولا، يجب التحدث عن الأسباب الجذرية (للصراع في أوكرانيا)، وبعد ذلك يمكننا التحدث عن وقف إطلاق النار".
وأضافت: "من واقع رد فعل بانكوفا فإنهم لم يقرأوا نص تصريح الرئيس الروسي بشكل صحيح، ولم يقرأوا كذلك مئات التعليقات الداعمة للمقترح من شخصيات سياسية عالمية ووسائل إعلام".
هكذا علقت على إنذار فلاديمير زيلينسكي، الذي قال إن كييف ستتفاوض إذا وافقت موسكو على وقف إطلاق النار اعتبارًا من 12 مايو.
كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.
وقد أشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو في مدينة إسطنبول، داعياً إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.
في السياق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد
.
وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.
وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.