https://sarabic.ae/20250512/الخارجية-الروسية-موسكو-ستقدم-ردا-مناسبا-على-قرار-بولندا-بإغلاق-القنصلية-الروسية-في-كراكوف-1100433433.html
الخارجية الروسية: موسكو ستقدم ردا مناسبا على قرار بولندا بإغلاق القنصلية الروسية في كراكوف
الخارجية الروسية: موسكو ستقدم ردا مناسبا على قرار بولندا بإغلاق القنصلية الروسية في كراكوف
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن موسكو سترد على قرار وارسو بإغلاق القنصلية العامة الروسية في كراكوف. 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T10:46+0000
2025-05-12T10:46+0000
2025-05-12T10:46+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
بولندا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، إن "الرد المناسب على هذه الخطوات غير المسؤولة سوف يأتي قريبا".وقبل ذلك بقليل، أعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الاثنين، أن بلاده قررت سحب موافقتها على تشغيل القنصلية العامة الروسية في كراكوف. وبرر الوزير البولندي القرار بزعم وجود أدلة تثبت أن "أجهزة الاستخبارات الروسية ارتكبت عملا تخريبيا ضد مركز تجاري في شارع ماريڤيلسكا".في السياق، أكد السفير الروسي لدى وارسو، سيرغي أندرييف، لـ"سبوتنيك"، بأن السلطات البولندية لم تبلغ الجانب الروسي بإغلاق القنصلية العامة في كراكوف.
https://sarabic.ae/20250225/الخارجية-الروسية-عسكرة-أوروبا-تحرمها-حق-المشاركة-في-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1098173164.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, بولندا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, بولندا
الخارجية الروسية: موسكو ستقدم ردا مناسبا على قرار بولندا بإغلاق القنصلية الروسية في كراكوف
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن موسكو سترد على قرار وارسو بإغلاق القنصلية العامة الروسية في كراكوف.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، إن "الرد المناسب على هذه الخطوات غير المسؤولة سوف يأتي قريبا".
وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "وارسو تواصل تدمير العلاقات بشكل متعمد وتتصرف ضد مصالح المواطنين".
وقبل ذلك بقليل، أعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الاثنين، أن بلاده قررت سحب موافقتها على تشغيل القنصلية العامة الروسية في كراكوف.
وبرر الوزير البولندي القرار بزعم وجود أدلة تثبت أن "أجهزة الاستخبارات الروسية ارتكبت عملا تخريبيا ضد مركز تجاري في شارع ماريڤيلسكا".
في السياق، أكد السفير الروسي لدى وارسو، سيرغي أندرييف، لـ"سبوتنيك"، بأن السلطات البولندية لم تبلغ الجانب الروسي بإغلاق القنصلية العامة في كراكوف.