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الخارجية الروسية: موسكو ستقدم ردا مناسبا على قرار بولندا بإغلاق القنصلية الروسية في كراكوف
الخارجية الروسية: موسكو ستقدم ردا مناسبا على قرار بولندا بإغلاق القنصلية الروسية في كراكوف
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن موسكو سترد على قرار وارسو بإغلاق القنصلية العامة الروسية في كراكوف. 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T10:46+0000
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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، إن "الرد المناسب على هذه الخطوات غير المسؤولة سوف يأتي قريبا".وقبل ذلك بقليل، أعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الاثنين، أن بلاده قررت سحب موافقتها على تشغيل القنصلية العامة الروسية في كراكوف. وبرر الوزير البولندي القرار بزعم وجود أدلة تثبت أن "أجهزة الاستخبارات الروسية ارتكبت عملا تخريبيا ضد مركز تجاري في شارع ماريڤيلسكا".في السياق، أكد السفير الروسي لدى وارسو، سيرغي أندرييف، لـ"سبوتنيك"، بأن السلطات البولندية لم تبلغ الجانب الروسي بإغلاق القنصلية العامة في كراكوف.
https://sarabic.ae/20250225/الخارجية-الروسية-عسكرة-أوروبا-تحرمها-حق-المشاركة-في-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1098173164.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, بولندا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, بولندا

الخارجية الروسية: موسكو ستقدم ردا مناسبا على قرار بولندا بإغلاق القنصلية الروسية في كراكوف

10:46 GMT 12.05.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن موسكو سترد على قرار وارسو بإغلاق القنصلية العامة الروسية في كراكوف.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، إن "الرد المناسب على هذه الخطوات غير المسؤولة سوف يأتي قريبا".

وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "وارسو تواصل تدمير العلاقات بشكل متعمد وتتصرف ضد مصالح المواطنين".

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
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الخارجية الروسية: عسكرة أوروبا تحرمها حق المشاركة في المفاوضات بشأن أوكرانيا
25 فبراير, 17:30 GMT
وقبل ذلك بقليل، أعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الاثنين، أن بلاده قررت سحب موافقتها على تشغيل القنصلية العامة الروسية في كراكوف.
وبرر الوزير البولندي القرار بزعم وجود أدلة تثبت أن "أجهزة الاستخبارات الروسية ارتكبت عملا تخريبيا ضد مركز تجاري في شارع ماريڤيلسكا".
في السياق، أكد السفير الروسي لدى وارسو، سيرغي أندرييف، لـ"سبوتنيك"، بأن السلطات البولندية لم تبلغ الجانب الروسي بإغلاق القنصلية العامة في كراكوف.
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