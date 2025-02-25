https://sarabic.ae/20250225/الخارجية-الروسية-عسكرة-أوروبا-تحرمها-حق-المشاركة-في-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1098173164.html

الخارجية الروسية: عسكرة أوروبا تحرمها حق المشاركة في المفاوضات بشأن أوكرانيا

الخارجية الروسية: عسكرة أوروبا تحرمها حق المشاركة في المفاوضات بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الأوروبيين بعد أن سلكوا طريق العسكرة، فقدوا بذلك حقهم في المطالبة بالمشاركة في المفاوضات بشأن أوكرانيا، ويجدون أنفسهم معزولين... 25.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-25T17:30+0000

2025-02-25T17:30+0000

2025-02-25T17:30+0000

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وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية بشأن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن قرارات بشأن الأزمة الأوكرانية: "بشكل عام، فإن المناقشات والتصويتات التي جرت في الأمم المتحدة تظهر بوضوح أن هناك طلباً للسلام نشأ في المجتمع الدولي، والأوروبيون، الذين انخرطوا بثبات في مسارات العسكرة، وبالتالي فقدوا الحق في المطالبة بالمشاركة في المفاوضات حول المعايير اللازمة لتسوية الأزمة الأوكرانية، يجدون أنفسهم معزولين بشكل متزايد".وأضافت البيان أن القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا هو بدوره خطوة في الاتجاه الصحيح، ويعكس رغبة الإدارة الأمريكية الجديدة في الإسهام في التسوية.واعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الاثنين، القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا، في صيغته الأصلية دون خطاب معاد لروسيا.وجاء في نص القرار أن "الغرض الأساسي للأمم المتحدة هو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين والتسوية السلمية للنزاعات"، مطالبًا بشدة "إنهاء الصراع فورًا وضرورة إقامة سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية".وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "مجلس الأمن الدولي، رفض بالإجماع اقتراح فرنسا واليونان والمملكة المتحدة بتأجيل التصويت على مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة بشأن الصراع في أوكرانيا".بدوره، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن: "نحن نقدر الموقف الذي عبر عنه الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، مرات عدة، بأن الأزمة الأوكرانية لها أسبابها عميقة الجذور".ويوم أمس الاثنين، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا ثانيًا بشأن أوكرانيا اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية، تضمن عددا من التعديلات المناهضة لروسيا من قبل الدول الغربية، وذلك بعد تبنيها قرارًا مناهضًا لروسيا كانت اقترحته أوكرانيا.وقبل المشروع الأمريكي، كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس الاثنين، قد اعتمدت مشروع قرار صاغته أوكرانيا بشأن الأزمة الأوكرانية، تضمن بنودًا مناهضة لروسيا.روسيا: استسلام نظام كييف مسألة وقت فقطتصويت... برأيك ما سبب "التحول المفاجئ" لبعض القادة الأوروبيين تجاه المفاوضات مع روسيا؟

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