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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250225/الخارجية-الروسية-عسكرة-أوروبا-تحرمها-حق-المشاركة-في-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1098173164.html
الخارجية الروسية: عسكرة أوروبا تحرمها حق المشاركة في المفاوضات بشأن أوكرانيا
الخارجية الروسية: عسكرة أوروبا تحرمها حق المشاركة في المفاوضات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الأوروبيين بعد أن سلكوا طريق العسكرة، فقدوا بذلك حقهم في المطالبة بالمشاركة في المفاوضات بشأن أوكرانيا، ويجدون أنفسهم معزولين... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T17:30+0000
2025-02-25T17:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية بشأن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن قرارات بشأن الأزمة الأوكرانية: "بشكل عام، فإن المناقشات والتصويتات التي جرت في الأمم المتحدة تظهر بوضوح أن هناك طلباً للسلام نشأ في المجتمع الدولي، والأوروبيون، الذين انخرطوا بثبات في مسارات العسكرة، وبالتالي فقدوا الحق في المطالبة بالمشاركة في المفاوضات حول المعايير اللازمة لتسوية الأزمة الأوكرانية، يجدون أنفسهم معزولين بشكل متزايد".وأضافت البيان أن القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا هو بدوره خطوة في الاتجاه الصحيح، ويعكس رغبة الإدارة الأمريكية الجديدة في الإسهام في التسوية.واعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الاثنين، القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا، في صيغته الأصلية دون خطاب معاد لروسيا.وجاء في نص القرار أن "الغرض الأساسي للأمم المتحدة هو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين والتسوية السلمية للنزاعات"، مطالبًا بشدة "إنهاء الصراع فورًا وضرورة إقامة سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية".وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "مجلس الأمن الدولي، رفض بالإجماع اقتراح فرنسا واليونان والمملكة المتحدة بتأجيل التصويت على مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة بشأن الصراع في أوكرانيا".بدوره، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن: "نحن نقدر الموقف الذي عبر عنه الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، مرات عدة، بأن الأزمة الأوكرانية لها أسبابها عميقة الجذور".ويوم أمس الاثنين، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا ثانيًا بشأن أوكرانيا اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية، تضمن عددا من التعديلات المناهضة لروسيا من قبل الدول الغربية، وذلك بعد تبنيها قرارًا مناهضًا لروسيا كانت اقترحته أوكرانيا.وقبل المشروع الأمريكي، كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس الاثنين، قد اعتمدت مشروع قرار صاغته أوكرانيا بشأن الأزمة الأوكرانية، تضمن بنودًا مناهضة لروسيا.روسيا: استسلام نظام كييف مسألة وقت فقطتصويت... برأيك ما سبب "التحول المفاجئ" لبعض القادة الأوروبيين تجاه المفاوضات مع روسيا؟
https://sarabic.ae/20250224/مندوب-روسيا-أوروبا-هي-اللاعب-الوحيد-في-الساحة-الدولية-الذي-يريد-استمرار-الصراع-1098143631.html
https://sarabic.ae/20250224/مجلس-الأمن-الدولي-يعتمد-مشروع-القرار-الأمريكي-الذي-يدعو-لنهاية-الصراع-في-أوكرانيا-1098143449.html
https://sarabic.ae/20250223/ويتكوف-عودة-الشركات-الأمريكية-إلى-روسيا-ممكنة-بمجرد-التوصل-لاتفاق-سلام-في-أوكرانيا-1098097572.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الخارجية الروسية: عسكرة أوروبا تحرمها حق المشاركة في المفاوضات بشأن أوكرانيا

17:30 GMT 25.02.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الأوروبيين بعد أن سلكوا طريق العسكرة، فقدوا بذلك حقهم في المطالبة بالمشاركة في المفاوضات بشأن أوكرانيا، ويجدون أنفسهم معزولين بشكل متزايد.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية بشأن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن قرارات بشأن الأزمة الأوكرانية: "بشكل عام، فإن المناقشات والتصويتات التي جرت في الأمم المتحدة تظهر بوضوح أن هناك طلباً للسلام نشأ في المجتمع الدولي، والأوروبيون، الذين انخرطوا بثبات في مسارات العسكرة، وبالتالي فقدوا الحق في المطالبة بالمشاركة في المفاوضات حول المعايير اللازمة لتسوية الأزمة الأوكرانية، يجدون أنفسهم معزولين بشكل متزايد".

وتابع البيان: "هناك تحولات كبيرة في نهج أغلبية بلدان العالم، وهو ما يدل على واقعية متزايدة ورغبة في تعزيز التوصل إلى نهاية سريعة للصراع".

وأضافت البيان أن القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا هو بدوره خطوة في الاتجاه الصحيح، ويعكس رغبة الإدارة الأمريكية الجديدة في الإسهام في التسوية.
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
مندوب روسيا في الأمم المتحدة: أوروبا هي اللاعب الوحيد في الساحة الدولية الذي يريد استمرار الصراع
أمس, 23:04 GMT
واعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الاثنين، القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا، في صيغته الأصلية دون خطاب معاد لروسيا.

وقال مراسل "سبوتنيك": "صوتت 10 دول لصالح القرار، من بينها روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، فيما امتنعت 5 دول أخرى عن التصويت بينما لم يصوت أحد ضده".

وجاء في نص القرار أن "الغرض الأساسي للأمم المتحدة هو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين والتسوية السلمية للنزاعات"، مطالبًا بشدة "إنهاء الصراع فورًا وضرورة إقامة سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجلس الأمن الدولي يعتمد مشروع القرار الأمريكي الذي يدعو لإنهاء الصراع في أوكرانيا
أمس, 22:30 GMT
وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "مجلس الأمن الدولي، رفض بالإجماع اقتراح فرنسا واليونان والمملكة المتحدة بتأجيل التصويت على مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة بشأن الصراع في أوكرانيا".

وذكّرت نائبة المندوبة الأمريكية دوروثي شيا، في وقت لاحق، أن هذا النص لا ينبغي تأجيله لأنه قُدّم في الوقت المناسب وهو "مختصر"، مشيرةً إلى هذا القرار ليس "اتفاقية سلام بل مسار للسلام".

بدوره، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن: "نحن نقدر الموقف الذي عبر عنه الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، مرات عدة، بأن الأزمة الأوكرانية لها أسبابها عميقة الجذور".
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
واشنطن: عودة الشركات الأمريكية إلى روسيا ممكنة بمجرد التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا
23 فبراير, 16:26 GMT
ويوم أمس الاثنين، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا ثانيًا بشأن أوكرانيا اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية، تضمن عددا من التعديلات المناهضة لروسيا من قبل الدول الغربية، وذلك بعد تبنيها قرارًا مناهضًا لروسيا كانت اقترحته أوكرانيا.

وقال نيبينزيا في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "للأسف، في غياب التعديل الذي اقترحناه حول ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للصراع، وبعد اعتماد التعديلات الأوروبية، تم تشويه جوهره تمامًا. ونتيجة لذلك، بدلاً من الدعوة إلى السلام، التي تصورها زملاؤنا الأمريكيون في الأصل، وجدنا أنفسنا أمام ورقة أخرى مناهضة لروسيا تشوه الحقيقة وتخلق توقعات وأفكار غير واقعية لمعارضة المجتمع الدولي بشأن سبل حل الأزمة الأوكرانية".

وقبل المشروع الأمريكي، كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس الاثنين، قد اعتمدت مشروع قرار صاغته أوكرانيا بشأن الأزمة الأوكرانية، تضمن بنودًا مناهضة لروسيا.
روسيا: استسلام نظام كييف مسألة وقت فقط
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