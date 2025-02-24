https://sarabic.ae/20250224/مندوب-روسيا-أوروبا-هي-اللاعب-الوحيد-في-الساحة-الدولية-الذي-يريد-استمرار-الصراع-1098143631.html

مندوب روسيا: أوروبا هي اللاعب الوحيد في الساحة الدولية الذي يريد استمرار الصراع

مندوب روسيا: أوروبا هي اللاعب الوحيد في الساحة الدولية الذي يريد استمرار الصراع

سبوتنيك عربي

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا هو نقطة انطلاق لمزيد من الجهود لتسوية الأزمة سلميًا. مؤكدًا... 24.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-24T23:04+0000

2025-02-24T23:04+0000

2025-02-24T23:04+0000

أخبار أوكرانيا

روسيا

مندوب روسيا

منظمة الأمم المتحدة

فاسيلي نيبينزيا

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن عقب اعتماد القرار الأمريكي بشأن الأزمة الأوكرانية، "نرى أن النص المعتمد هو مجرد نقطة بداية لمزيد من الجهود لحل الأزمة الأوكرانية سلميا". مشيرًا إلى أنه "ليس مثاليا، لكنه في جوهره المحاولة الأولى لتبني نتيجة بناءة ومستقبلية للمجلس تتحدث عن الطريق إلى السلام بدلاً من تأجيج الصراع".واعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، على القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا في صيغته الأصلية دون خطاب معاد لروسيا.وقال مراسل "سبوتنيك": "صوتت عشر دول لصالح القرار، من بينها روسيا والصين والولايات المتحدة، فيما امتنعت خمس دول أخرى عن التصويت بينما لم يصوت أحد ضده".وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فقد تم اعتماد القرار "بصيغته الأصلية، ورفض مجلس الأمن الدولي التعديلات الغربية بخطاب معاد لروسيا".وجاء في نص القرار، أن "الغرض الأساسي للأمم المتحدة هو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين والتسوية السلمية للنزاعات". مطالبًا "بشدة إنهاء الصراع فورًا وضرورة إقامة سلام دائم بين أوكرانيا والاتحاد الروسي".وذكّرت نائبة السفيرة الأمريكية دوروثي كاميل شيا، في وقت لاحق، أن هذا النص لا ينبغي تأجيله لأنه قُدّم في الوقت المناسب وهو "مختصر"، مشيرةً إلى هذا القرار ليس "اتفاقية سلام" بل "مسار للسلام".بدوره، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن: "نحن نقدر الموقف الذي عبر عنه الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب مرارا وتكرارا بأن الأزمة الأوكرانية لها أسبابها عميقة الجذور".والاثنين، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة،، قرارا ثانيًا بشأن أوكرانيا اقترحته الولايات المتحدة، تضمن عددا من التعديلات المناهضة لروسيا من قبل الدول الغربية، وذلك بعد تبنيها قرارًا مناهضًا لروسيا كانت اقترحته أوكرانيا.وقال نيبينزيا في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "للأسف، في غياب التعديل الذي اقترحناه حول ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للصراع، وبعد اعتماد التعديلات الأوروبية، تم تشويه جوهره تمامًا. ونتيجة لذلك، بدلاً من الدعوة إلى السلام، التي تصورها زملاؤنا الأمريكيون في الأصل، وجدنا أنفسنا أمام ورقة أخرى مناهضة لروسيا تشوه الحقيقة وتخلق توقعات وأفكار غير واقعية لمعارضة المجتمع الدولي بشأن سبل حل الأزمة الأوكرانية".وقبل المشروع الأمريكي، كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين، اعتمدت مشروع قرار صاغته أوكرانيا بشأن الأزمة الأوكرانية، تضمن بنودًا مناهضة لروسيا.ومن الجدير بالذكر، أنه للمرة الأولى منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لم تشارك الولايات المتحدة في كتابة القرار المناهض لروسيا، حيث كانت، قبل وصول دونالد ترامب إلى السلطة، تدعم باستمرار القرارات المناهضة لروسيا في الجمعية العامة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.

https://sarabic.ae/20250224/مجلس-الأمن-الدولي-يعتمد-مشروع-القرار-الأمريكي-الذي-يدعو-لنهاية-الصراع-في-أوكرانيا-1098143449.html

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أخبار أوكرانيا, روسيا, مندوب روسيا, منظمة الأمم المتحدة, فاسيلي نيبينزيا