https://sarabic.ae/20250514/مسؤول-في-الحزب-التركي-الحاكم-لـسبوتنيك-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-في-بلادنا-قد-تستمر-لجولات-عدة-1100510137.html
مسؤول في الحزب التركي الحاكم لـ"سبوتنيك": المفاوضات الروسية الأوكرانية في بلادنا قد تستمر لجولات عدة
مسؤول في الحزب التركي الحاكم لـ"سبوتنيك": المفاوضات الروسية الأوكرانية في بلادنا قد تستمر لجولات عدة
سبوتنيك عربي
توقع خليل كوركماز، نائب رئيس قسم العلاقات الخارجية في حزب "العدالة والتنمية" التركي، اليوم الأربعاء، استمرار عملية التفاوض المحتملة بين روسيا وأوكرانيا في... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T05:33+0000
2025-05-14T05:33+0000
2025-05-14T05:33+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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أنقرة - سبوتنيك. ورد كوركماز، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على سؤال بشأن احتمال ألا يكون الاجتماع المرتقب في إسطنبول، في 15 مايو/ أيار الجاري، هو الأخير، قائلًا: "من المحتمل جدًا أن يتم عقب انتهاء المفاوضات التوصل لاتفاق على مواصلة العملية (التفاوضية)، من أجل إنهاء الصراع".وأضاف: "قد يكون هناك لقاء ثانٍ وثالث، لا يمكن استبعاد ذلك، فكل شيء سيعتمد على نتائج (الاجتماع الأول المحتمل في 15 مايو الجاري)".وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا مصممة على البحث بجدية عن سبل التوصل إلى تسوية سلمية طويلة الأمد.وردّا على ذلك، بدأ فلاديمير زيلينسكي، مرة أخرى، بطرح شروط سبق أن وُصفت بأنها غير مقبولة في موسكو، إذ يصرّ على أن توافق موسكو على وقف كامل لإطلاق النار، ابتداء من 12 مايو الجاري، وعندها فقط سيجلس نظام كييف على طاولة المفاوضات.الخارجية الأمريكية: مفاوضات روسيا وأوكرانيا المحتملة في إسطنبول "فرصة حاسمة" لتحقيق السلام
https://sarabic.ae/20250512/أردوغان-تحدثت-مع-بوتين-وزيلينسكي-لحل-الأزمة-الأوكرانية--1100449687.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مسؤول في الحزب التركي الحاكم لـ"سبوتنيك": المفاوضات الروسية الأوكرانية في بلادنا قد تستمر لجولات عدة
توقع خليل كوركماز، نائب رئيس قسم العلاقات الخارجية في حزب "العدالة والتنمية" التركي، اليوم الأربعاء، استمرار عملية التفاوض المحتملة بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول التركية، لأكثر من جولة، مشيرًا إلى أنه قد تكون هناك سلسلة من الاجتماعات.
أنقرة - سبوتنيك. ورد كوركماز، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على سؤال بشأن احتمال ألا يكون الاجتماع المرتقب في إسطنبول، في 15 مايو/ أيار الجاري، هو الأخير، قائلًا: "من المحتمل جدًا أن يتم عقب انتهاء المفاوضات التوصل لاتفاق على مواصلة العملية (التفاوضية)، من أجل إنهاء الصراع".
وأضاف: "قد يكون هناك لقاء ثانٍ وثالث، لا يمكن استبعاد ذلك، فكل شيء سيعتمد على نتائج (الاجتماع الأول المحتمل في 15 مايو الجاري)".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد عرض في وقت سابق على أوكرانيا، استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة في مدينة إسطنبول التركية، في 15 مايو الجاري، ولم يستبعد أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال المفاوضات المذكورة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
، إن روسيا مصممة على البحث بجدية عن سبل التوصل إلى تسوية سلمية طويلة الأمد.
ووفقا له، فإن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا، هي القضاء على الأسباب الجذرية للنزاع وحماية مصالح روسيا.
وردّا على ذلك، بدأ فلاديمير زيلينسكي، مرة أخرى، بطرح شروط سبق أن وُصفت بأنها غير مقبولة في موسكو، إذ يصرّ على أن توافق موسكو على وقف كامل لإطلاق النار، ابتداء من 12 مايو الجاري، وعندها فقط سيجلس نظام كييف على طاولة المفاوضات.