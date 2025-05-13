https://sarabic.ae/20250513/الخارجية-الأمريكية-محادثات-روسيا-وأوكرانيا-المحتملة-في-إسطنبول-فرصة-حاسمة-لتحقيق-السلام-1100504539.html
الخارجية الأمريكية: مفاوضات روسيا وأوكرانيا المحتملة في إسطنبول "فرصة حاسمة" لتحقيق السلام
الخارجية الأمريكية: مفاوضات روسيا وأوكرانيا المحتملة في إسطنبول "فرصة حاسمة" لتحقيق السلام
سبوتنيك عربي
أفاد نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، اليوم الثلاثاء، بأن المحادثات المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، يوم الخميس المقبل، تُمثل... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T20:16+0000
2025-05-13T20:16+0000
2025-05-13T20:16+0000
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وقال بيغوت: "المحادثات المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول تُمثل فرصة حاسمة، للتوصل إلى حل سلمي للنزاع، هذا الاجتماع يمثل فرصة حاسمة لإجراء محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا".وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اللقاء المرتقب بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، يوم 15 مايو/أيار الجاري، بأنه مهم للغاية، مشيرًا إلى أنه يؤمن بإمكانية تحقيق نتائج إيجابية نتيجة لذلك.وأعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.وأشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ، في 15 مايو/أيار، في مدينة إسطنبول، داعيًا إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.
https://sarabic.ae/20250512/ترامب-الاجتماع-المرتقب-بين-روسيا-وأوكرانيا--مهم-للغاية-1100444781.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
الخارجية الأمريكية: مفاوضات روسيا وأوكرانيا المحتملة في إسطنبول "فرصة حاسمة" لتحقيق السلام
أفاد نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، اليوم الثلاثاء، بأن المحادثات المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، يوم الخميس المقبل، تُمثل "فرصة حاسمة" للتوصل إلى اتفاق سلام.
وقال بيغوت: "المحادثات المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول تُمثل فرصة حاسمة، للتوصل إلى حل سلمي للنزاع، هذا الاجتماع يمثل فرصة حاسمة لإجراء محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا".
وأضاف بيغوت أن الرئيس الأمربكي، دونالد ترامب، يرغب في عقد هذه المحادثات، ويبذل جهده للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وبعد ذلك سلام دائم.
وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اللقاء المرتقب بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، يوم 15 مايو/أيار الجاري، بأنه مهم للغاية، مشيرًا إلى أنه يؤمن بإمكانية تحقيق نتائج إيجابية نتيجة لذلك.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.
وأعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.
وأشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ، في 15 مايو/أيار، في مدينة إسطنبول، داعيًا إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.