https://sarabic.ae/20250512/أردوغان-تحدثت-مع-بوتين-وزيلينسكي-لحل-الأزمة-الأوكرانية--1100449687.html

أردوغان: تحدثت مع بوتين وزيلينسكي لحل الأزمة الأوكرانية

أردوغان: تحدثت مع بوتين وزيلينسكي لحل الأزمة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سلسلة اتصالات هاتفية مع قادة روسيا وأمريكا وفرنسا وأوكرانيا، في مسعى دبلوماسي لإيجاد حل للصراع في أوكرانيا. 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T17:10+0000

2025-05-12T17:10+0000

2025-05-12T17:10+0000

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وقال أردوغان عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي، اليوم الاثنين: "كان يوم أمس حافلاً بالدبلوماسية الهاتفية. أجرينا محادثات مع الرئيس الفرنسي، (إيمانويل) ماكرون، ثم أجرينا محادثة هاتفية مفصلة مع الرئيس الروسي، السيد (فلاديمير) بوتين. ناقشنا مع السيد بوتين (يوم أمس الأحد) العديد من القضايا المهمة، بما في ذلك إنهاء الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا".وتابع: "ندعم رغبة صديقي العزيز ترامب في حل النزاعات الساخنة عبر الحوار والدبلوماسية. لقد أصبحت تركيا دولةً مطلوبةً للوساطة في دبلوماسية السلام حول العالم".وأضاف: "كنا قريبين جدًا من إيجاد حل للأزمة الروسية الأوكرانية في مارس/آذار 2022، لكن جهودنا أحبطت بسبب تدخل "بارونات الحرب".وتابع: "روسيا وأوكرانيا وأمريكا تتفق على ضرورة إجراء مفاوضات، وباعتبارنا الدولة الوحيدة التي نالت ثقة جميع الأطراف، فقد أعلنا مرة أخرى أننا مستعدون للإسهام في هذه المفاوضات وسنكون سعداء باستضافتها، ونأمل أن لا تضيع الفرصة التي استفدنا منها هذه المرة".وأعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.وأشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ، في 15 مايو/أيار، في مدينة إسطنبول، داعيًا إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها. وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.محلل سياسي ليبي: مبادرة بوتين لوقف الحرب خطوة شجاعة.. وماكرون يعطل جهود السلاموزير الخارجية اللبناني السابق: اختيار إسطنبول للمفاوضات يعكس رغبة روسيا في التوجه نحو السلام

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https://sarabic.ae/20250512/سياسي-فرنسي-اقتراح-بوتين-بإجراء-مفاوضات-مباشرة-مع-أوكرانيا-إشارة-إيجابية-وعلى-كييف-قبوله-1100434562.html

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