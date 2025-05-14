https://sarabic.ae/20250514/الرئيس-السابق-للائتلاف-السوري-المعارض-لقاء-الشرع-وترامب-يمثل-بداية-مرحلة-مهمة-لدمشق-1100522663.html
الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض: لقاء الشرع وترامب يمثل بداية مرحلة مهمة لدمشق
الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض: لقاء الشرع وترامب يمثل بداية مرحلة مهمة لدمشق
سبوتنيك عربي
التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في العاصمة... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T11:27+0000
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من ناحيته، علّق أنس العبدة، الرئيس السابق لهيئة التفاوض السورية، والرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري المعارض، بقوله إن "اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الشرع، يُمثل بداية مرحلة جديدة ومهمة بالنسبة لسوريا، خاصة بوجود ضامنين اثنين وازنين في هذا الإقليم، هما السعودية وتركيا".وأضاف العبدة، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "السعودية وتركيا لعبتا دورًا كبيرًا في حدوث هذا اللقاء التاريخي وغير التقليدي".وتابع: "يُمثل اللقاء إعلانا عن إعادة سوريا لعضويتها الطبيعية في نادي الدول المعتدلة في المنطقة، وانفكاكًا رسميًا عن المحور الإيراني، الذي كان له التأثير الأكبر في سوريا والإقليم فيما سبق".ويرى الرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري المعارض، أن "رفع العقوبات سيكون له آثار اقتصادية إيجابية كبيرة على بلد عانى كثيرًا من الإنهاك الشامل لكافة مؤسسات الدولة، في ظل رغبة بتسارع إجراءات الدعم الاقتصادي ودعم الاستثمار في كافة القطاعات".وختم بقوله: "اجتماع اليوم يُعطي هذا الشعب العظيم فرصة للحصول على فترة نقاهة، لأنه شعب يستحق كل الفرص الممكنة لإعادة بناء نفسه كمجتمع وكدولة".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في العاصمة الرياض، على هامش اجتماع ترامب مع قادة مجلس التعاون الخليجي.وكشف البيت الأبيض تفاصيل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وذلك بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وأضاف البيان أن "ترامب دعا الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، إلى الانضمام لاتفاقات أبراهام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل"، مؤكدًا أن الشرع شكر ولي العهد السعودي وترامب، على تنظيم هذا اللقاء.ووفقا للبيت الأبيض، طلب ترامب من الشرع مساعدة أمريكا في منع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة)، ودعاه إلى "ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن "الشرع أبلغ الرئيس الأمريكي بأنه يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع النفط والغاز بسوريا".وأقر الشرع، وفقا للبيان، بـ"الفرصة المهمة التي أتاحها انسحاب إيران من سوريا"، مؤكدًا على "المصلحة الأمريكية السورية بمكافحة الإرهاب والقضاء على الأسلحة الكيماوية".وقال ترامب في كلمته خلال القمة: "إدارة الرئيس السابق جو بايدن، خلقت فوضى في المنطقة من خلال سماحها بالعدوان الذي مارسته أذرع إيران في المنطقة"، مضيفًا: "لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي ويجب تطبيق العقوبات الأمريكية على طهران".
https://sarabic.ae/20250514/بحضور-ابن-سلمان-ترامب-يلتقي-بالرئيس-السوري--1100515355.html
https://sarabic.ae/20250514/أبرز-9-نقاط-في-زيارة-ترامب-للسعودية-ترامب-تحول-في-الشرق-الأوسط-بقيادة-ابن-سلمان-1100512893.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة, أخبار العالم الآن, السعودية, دونالد ترامب
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة, أخبار العالم الآن, السعودية, دونالد ترامب
الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض: لقاء الشرع وترامب يمثل بداية مرحلة مهمة لدمشق
حصري
التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في العاصمة السعودية الرياض، على هامش اجتماع ترامب مع قادة مجلس التعاون الخليجي.
من ناحيته، علّق أنس العبدة، الرئيس السابق لهيئة التفاوض السورية، والرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري المعارض، بقوله إن "اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الشرع، يُمثل بداية مرحلة جديدة ومهمة بالنسبة لسوريا
، خاصة بوجود ضامنين اثنين وازنين في هذا الإقليم، هما السعودية وتركيا".
وأضاف العبدة، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "السعودية وتركيا لعبتا دورًا كبيرًا في حدوث هذا اللقاء التاريخي وغير التقليدي".
ويرى أن "استحقاقات هذا اللقاء السياسية والاقتصادية، لا شك أنها كبيرة، في وقت تمر فيه سوريا كدولة وشعب ومجتمع بحالة انتقالية مليئة بالتحديات على جميع الأصعدة".
وتابع: "يُمثل اللقاء إعلانا عن إعادة سوريا لعضويتها الطبيعية في نادي الدول المعتدلة في المنطقة، وانفكاكًا رسميًا عن المحور الإيراني، الذي كان له التأثير الأكبر في سوريا والإقليم فيما سبق".
ويرى الرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري المعارض، أن "رفع العقوبات سيكون له آثار اقتصادية إيجابية كبيرة على بلد عانى كثيرًا من الإنهاك الشامل لكافة مؤسسات الدولة، في ظل رغبة بتسارع إجراءات الدعم الاقتصادي ودعم الاستثمار في كافة القطاعات".
وشدد العبدة على أن "سوريا تمثل بيئة استثمارية جاذبة، ومع بدء مرحلة إعادة الإعمار ستتضاعف الفرص المتاحة للمستثمرين السوريين والعرب والأجانب".
وختم بقوله: "اجتماع اليوم يُعطي هذا الشعب العظيم فرصة للحصول على فترة نقاهة، لأنه شعب يستحق كل الفرص الممكنة لإعادة بناء نفسه كمجتمع وكدولة".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في العاصمة الرياض، على هامش اجتماع ترامب مع قادة مجلس التعاون الخليجي.
وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن الأمير محمد بن سلمان وصف قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا، بـ"الشجاع"، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب أبلغ الشرع، أن "لديه فرصة لتحقيق إنجاز تاريخي في سوريا".
وأضاف البيان أن "ترامب دعا الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، إلى الانضمام لاتفاقات أبراهام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل"، مؤكدًا أن الشرع شكر ولي العهد السعودي وترامب، على تنظيم هذا اللقاء.
ووفقا للبيت الأبيض، طلب ترامب من الشرع مساعدة أمريكا في منع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة)، ودعاه إلى "ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن "الشرع أبلغ الرئيس الأمريكي بأنه يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع النفط والغاز بسوريا".
وأقر الشرع، وفقا للبيان، بـ"الفرصة المهمة التي أتاحها انسحاب إيران من سوريا"، مؤكدًا على "المصلحة الأمريكية السورية بمكافحة الإرهاب والقضاء على الأسلحة الكيماوية".
وافتتح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، أعمال القمة الخليجية - الأمريكية التي تبحث ملفات إقليمية بارزة
،التي ضمت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
وقال ترامب في كلمته خلال القمة: "إدارة الرئيس السابق جو بايدن، خلقت فوضى في المنطقة من خلال سماحها بالعدوان الذي مارسته أذرع إيران في المنطقة"، مضيفًا: "لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي ويجب تطبيق العقوبات الأمريكية على طهران".