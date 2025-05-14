https://sarabic.ae/20250514/الكرملين-موسكو-تبني-علاقات-مع-القيادة-السورية-الحالية-وواشنطن-تفعل-ذات-الشيء-1100536197.html
الكرملين: موسكو تبني علاقات مع القيادة السورية الحالية وواشنطن تفعل ذات الشيء
الكرملين: موسكو تبني علاقات مع القيادة السورية الحالية وواشنطن تفعل ذات الشيء
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تبني علاقات مع القيادة الحالية في سوريا، وهو الأمر ذاته الذي تقوم به الولايات المتحدة... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T14:18+0000
2025-05-14T14:18+0000
2025-05-14T14:23+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على طلب التعليق على لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع القيادة الحالية في سوريا وقرار رفع العقوبات عنها: "القيادة السورية الحالية، كما تعلمون، نبني علاقات معها أيضا. الأمريكيون يفعلون الشيء نفسه، لذا فهذا أمر مفهوم تمامًا".وفي وقت سابق من اليوم، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مدينة الرياض، على هامش اجتماع ترامب مع قادة مجلس التعاون الخليجي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الكرملين: موسكو تبني علاقات مع القيادة السورية الحالية وواشنطن تفعل ذات الشيء
14:18 GMT 14.05.2025 (تم التحديث: 14:23 GMT 14.05.2025)
يتبع
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تبني علاقات مع القيادة الحالية في سوريا، وهو الأمر ذاته الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على طلب التعليق على لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع القيادة الحالية في سوريا وقرار رفع العقوبات عنها: "القيادة السورية الحالية، كما تعلمون، نبني علاقات معها أيضا. الأمريكيون يفعلون الشيء نفسه، لذا فهذا أمر مفهوم تمامًا".
وتابع: "بشكل عام، نحتاج إلى بناء علاقات حتى ينال الشعب السوري أخيرًا السلام والاستقرار الذي يستحقه، حتى تبقى سوريا دولة موحدة".
وفي وقت سابق من اليوم، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مدينة الرياض، على هامش اجتماع ترامب مع قادة مجلس التعاون الخليجي.