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مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
08:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
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10 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
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برأيك هل يغير لقاء ترامب بالشرع من واقع سوريا الاقتصادي والسياسي في العالم؟
برأيك هل يغير لقاء ترامب بالشرع من واقع سوريا الاقتصادي والسياسي في العالم؟
سبوتنيك عربي
التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مدينة... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T12:11+0000
2025-05-14T12:24+0000
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وكشف البيت الأبيض تفاصيل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وذلك بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن الأمير محمد بن سلمان وصف قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا، بـ"الشجاع"، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب أبلغ الشرع أن "لديه فرصة لتحقيق إنجاز تاريخي في سوريا".ويأتي ذلك على خلفية إعلان ترامب عن رفع بعض العقوبات عن سوريا، وسعيه لتطبيع العلاقات معها.تصويت... برأيك لماذا تأتي جولة ترامب الخارجية الأولى إلى دول خليجية؟تصويت... برأيك ما سبب إلغاء الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين بعد فترة من التصعيد؟
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استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, опросы
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, опросы

برأيك هل يغير لقاء ترامب بالشرع من واقع سوريا الاقتصادي والسياسي في العالم؟

12:11 GMT 14.05.2025 (تم التحديث: 12:24 GMT 14.05.2025)
© Photo / Saudi Royal Palaceالرئيس دونالد ترامب (على اليمين) وهو يصافح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في الرياض، المملكة العربية السعودية
الرئيس دونالد ترامب (على اليمين) وهو يصافح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© Photo / Saudi Royal Palace
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التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مدينة الرياض، على هامش اجتماع ترامب مع قادة مجلس التعاون الخليجي.
وكشف البيت الأبيض تفاصيل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وذلك بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن الأمير محمد بن سلمان وصف قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا، بـ"الشجاع"، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب أبلغ الشرع أن "لديه فرصة لتحقيق إنجاز تاريخي في سوريا".
ويأتي ذلك على خلفية إعلان ترامب عن رفع بعض العقوبات عن سوريا، وسعيه لتطبيع العلاقات معها.
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