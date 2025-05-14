https://sarabic.ae/20250514/ترامب-الشرع-قال-نعم-عند-سؤاله-عن-الانضمام-إلى-اتفاقات-أبراهام-1100538146.html
ترامب: الشرع قال نعم عند سؤاله عن الانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام"
ترامب: الشرع قال نعم عند سؤاله عن الانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام"
سبوتنيك عربي
أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات خلال توجهه إلى قطر على متن الطائرة الرئاسية، بعد مغادرته السعودية، حيث عقد لقاءً مع الرئيس السوري للمرحلة... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T15:46+0000
2025-05-14T15:46+0000
2025-05-14T15:54+0000
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب قوله بأن لقائه مع الشرع كان ناجحًا، واصفًا إياه بأنه "شخص رائع، شاب جذاب وقوي البنية، وله ماض قوي".وأكد ترامب أن الشرع يمتلك "فرصة حقيقية" للحفاظ على وحدة سوريا، في ظل بحث الولايات المتحدة إمكانية تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.وألمح ترامب إلى أن سوريا قد تنضم لاحقًا إلى "اتفاقيات أبراهام"، مشيرًا إلى أن الشرع أبدى موافقة مبدئية على الانضمام عندما طُرح الموضوع، قائلا إن الشرع أجاب بنعم عندما سُئل عن الانضمام إلى الاتفاقية في نهاية المطاف.والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في العاصمة السعودية الرياض، على هامش اجتماع ترامب مع قادة مجلس التعاون الخليجي.من ناحيته، علّق أنس العبدة، الرئيس السابق لهيئة التفاوض السورية، والرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري المعارض، بقوله إن "اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الشرع، يُمثل بداية مرحلة جديدة ومهمة بالنسبة لسوريا، خاصة بوجود ضامنين اثنين وازنين في هذا الإقليم، هما السعودية وتركيا".وأضاف العبدة، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "السعودية وتركيا لعبتا دورًا كبيرًا في حدوث هذا اللقاء التاريخي وغير التقليدي".ويرى أن "استحقاقات هذا اللقاء السياسية والاقتصادية، لا شك أنها كبيرة، في وقت تمر فيه سوريا كدولة وشعب ومجتمع بحالة انتقالية مليئة بالتحديات على جميع الأصعدة".وتابع: "يُمثل اللقاء إعلانا عن إعادة سوريا لعضويتها الطبيعية في نادي الدول المعتدلة في المنطقة، وانفكاكًا رسميًا عن المحور الإيراني، الذي كان له التأثير الأكبر في سوريا والإقليم فيما سبق".
https://sarabic.ae/20250514/ترامب-يتوقع-أخبارا-جيدة-خلال-الأيام-المقبلة-بشأن-تسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1100533891.html
https://sarabic.ae/20250514/خبير-سوري-يتحدث-لـ-سبوتنيك-عن-دلالات-لقاء-ترامب-والشرع-في-الرياض-1100521065.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, دونالد ترامب, أحمد الشرع, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, دونالد ترامب, أحمد الشرع, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم
ترامب: الشرع قال نعم عند سؤاله عن الانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام"
15:46 GMT 14.05.2025 (تم التحديث: 15:54 GMT 14.05.2025)
أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات خلال توجهه إلى قطر على متن الطائرة الرئاسية، بعد مغادرته السعودية، حيث عقد لقاءً مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب قوله بأن لقائه مع الشرع
كان ناجحًا، واصفًا إياه بأنه "شخص رائع، شاب جذاب وقوي البنية، وله ماض قوي".
وأكد ترامب أن الشرع يمتلك "فرصة حقيقية" للحفاظ على وحدة سوريا، في ظل بحث الولايات المتحدة إمكانية تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.
وألمح ترامب إلى أن سوريا قد تنضم لاحقًا إلى "اتفاقيات أبراهام"، مشيرًا إلى أن الشرع أبدى موافقة مبدئية على الانضمام عندما طُرح الموضوع، قائلا إن الشرع أجاب بنعم عندما سُئل عن الانضمام إلى الاتفاقية في نهاية المطاف.
وأضاف ترامب أن على سوريا "تصحيح أوضاعها" أولاً قبل تحقيق هذه الخطوة، في إشارة إلى التحديات الداخلية التي تواجهها البلاد.
والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في العاصمة السعودية الرياض، على هامش اجتماع ترامب مع قادة مجلس التعاون الخليجي.
من ناحيته، علّق أنس العبدة، الرئيس السابق لهيئة التفاوض السورية، والرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري المعارض، بقوله إن "اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الشرع، يُمثل بداية مرحلة جديدة ومهمة بالنسبة لسوريا
، خاصة بوجود ضامنين اثنين وازنين في هذا الإقليم، هما السعودية وتركيا".
وأضاف العبدة، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "السعودية وتركيا لعبتا دورًا كبيرًا في حدوث هذا اللقاء التاريخي وغير التقليدي".
ويرى أن "استحقاقات هذا اللقاء السياسية والاقتصادية، لا شك أنها كبيرة، في وقت تمر فيه سوريا كدولة وشعب ومجتمع بحالة انتقالية مليئة بالتحديات على جميع الأصعدة".
وتابع: "يُمثل اللقاء إعلانا عن إعادة سوريا لعضويتها الطبيعية في نادي الدول المعتدلة في المنطقة، وانفكاكًا رسميًا عن المحور الإيراني، الذي كان له التأثير الأكبر في سوريا والإقليم فيما سبق".