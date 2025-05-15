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ويتكوف: سنحقق نجاحا في سوريا وستسمعون عنه سريعا
ويتكوف: سنحقق نجاحا في سوريا وستسمعون عنه سريعا
سبوتنيك عربي
قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، إننا سنحقق نجاحا في سوريا وستسمعون عنه سريعا. 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T07:17+0000
2025-05-15T07:17+0000
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وأجرى ويتكوف مقابلة مع صحيفة غربية، صباح اليوم الخميس، أوضح من خلالها أن بلاده حققت نجاحا سريعا في سوريا وبأن المجتمع الدولي سيسمع عنه سريعا.تابع ستيف ويتكوف: "سنحقق نجاحا في ليبيا؛ ستسمعون عنه سريعا. سنحقق نجاحا في أذربيجان وأرمينيا، وهي مكان كاد يُهجر، وستسمعون عنه فورا".ولم يكتف المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بذلك، بل أفاد بأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران، قائلا: "سنصل إلى حل في المسألة الإيرانية وسنصل كذلك إلى حل بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا".ورأى أنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل التوصل إلى سلام بين روسيا وأوكرانيا".وأول أمس الثلاثاء، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصادر أن المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، وكيث كيلوغ، سيتوجهان إلى إسطنبول لحضور المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.وجاء في بيان لوسائل الإعلام الغربية، أن "ستيف ويتكوف وكيث كيلوغ سيسافران إلى إسطنبول لإجراء محادثات محتملة يوم الخميس"، حيث يخطط كيلوغ وويتكوف حالياً للاقتصار على مراقبة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح، في وقت سابق، استئناف المحادثات المباشرة بين أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول، في 15 مايو/أيار. ولم يستبعد الرئيس بوتين أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.وكما ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن روسيا ملتزمة بالبحث الجاد عن سبل تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد. ووفقا له، فإن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هي القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.وردًا على ذلك، بدأ فلاديمير زيلينسكي، مرة أخرى في طرح شروط كانت قد وصفتها موسكو بالفعل بأنها غير مقبولة. وأراد أن توافق موسكو على وقف إطلاق النار الكامل اعتبارًا من 12 مايو، وحينها فقط سيكون نظام كييف مستعدًا للجلوس على طاولة المفاوضات.ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السلطات في كييف إلى الموافقة فوراً على اقتراح بوتين بإجراء مفاوضات في تركيا. وبحسب الرئيس الأمريكي فإن مثل هذه المفاوضات سوف تحدد على الأقل ما إذا كان التوصل إلى اتفاق ممكنا أم لا. وقال زيلينسكي في وقت لاحق، إنه سينتظر الرئيس الروسي في تركيا، يوم الخميس.
https://sarabic.ae/20250513/ويتكوف-لا-يمكن-التوصل-إلى-اتفاق-سلام-بشأن-أوكرانيا-دون-موافقة-الرئيس-بوتين-1100461490.html
https://sarabic.ae/20250515/الوفد-الروسي--يصل-إلى-إسطنبول-لإجراء-محادثات-مع-ممثلي-نظام-كييف-1100551833.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار

ويتكوف: سنحقق نجاحا في سوريا وستسمعون عنه سريعا

07:17 GMT 15.05.2025
© AP Photo / Evan Vucciستيف ويتكوف مبعوث ترامب الرئاسي الخاص للشرق الأوسط
ستيف ويتكوف مبعوث ترامب الرئاسي الخاص للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، إننا سنحقق نجاحا في سوريا وستسمعون عنه سريعا.
وأجرى ويتكوف مقابلة مع صحيفة غربية، صباح اليوم الخميس، أوضح من خلالها أن بلاده حققت نجاحا سريعا في سوريا وبأن المجتمع الدولي سيسمع عنه سريعا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
ويتكوف: لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا دون موافقة الرئيس بوتين
13 مايو, 06:18 GMT
تابع ستيف ويتكوف: "سنحقق نجاحا في ليبيا؛ ستسمعون عنه سريعا. سنحقق نجاحا في أذربيجان وأرمينيا، وهي مكان كاد يُهجر، وستسمعون عنه فورا".
ولم يكتف المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بذلك، بل أفاد بأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران، قائلا: "سنصل إلى حل في المسألة الإيرانية وسنصل كذلك إلى حل بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا".
ورأى أنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل التوصل إلى سلام بين روسيا وأوكرانيا".
وأول أمس الثلاثاء، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصادر أن المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، وكيث كيلوغ، سيتوجهان إلى إسطنبول لحضور المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
وجاء في بيان لوسائل الإعلام الغربية، أن "ستيف ويتكوف وكيث كيلوغ سيسافران إلى إسطنبول لإجراء محادثات محتملة يوم الخميس"، حيث يخطط كيلوغ وويتكوف حالياً للاقتصار على مراقبة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح، في وقت سابق، استئناف المحادثات المباشرة بين أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول، في 15 مايو/أيار. ولم يستبعد الرئيس بوتين أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.
صورة لوصول الوفد الروسي إلى العاصمة إسطنبول لإجراء مفاوضات مع الوفد الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
الوفد الروسي يصل إلى إسطنبول لإجراء محادثات مع ممثلي نظام كييف
05:37 GMT
وكما ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن روسيا ملتزمة بالبحث الجاد عن سبل تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد. ووفقا له، فإن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هي القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.
وردًا على ذلك، بدأ فلاديمير زيلينسكي، مرة أخرى في طرح شروط كانت قد وصفتها موسكو بالفعل بأنها غير مقبولة. وأراد أن توافق موسكو على وقف إطلاق النار الكامل اعتبارًا من 12 مايو، وحينها فقط سيكون نظام كييف مستعدًا للجلوس على طاولة المفاوضات.
ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السلطات في كييف إلى الموافقة فوراً على اقتراح بوتين بإجراء مفاوضات في تركيا. وبحسب الرئيس الأمريكي فإن مثل هذه المفاوضات سوف تحدد على الأقل ما إذا كان التوصل إلى اتفاق ممكنا أم لا. وقال زيلينسكي في وقت لاحق، إنه سينتظر الرئيس الروسي في تركيا، يوم الخميس.
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