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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250501/البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-مفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-قد-تعقد-قريبا-جدا-1100065716.html
البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد تعقد "قريبا جدا"
البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد تعقد "قريبا جدا"
سبوتنيك عربي
أعلن النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، بأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد تجري "قريبا جدا" إذا بذلت كييف... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T08:08+0000
2025-05-01T08:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال بوليانسكي لوكالة "سبوتنيك"، متحدثًا عن المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف: "إذا تم بذل جهود جادة وهادفة لحل القضايا التي أدت إلى هذه الأزمة، أعتقد أن ذلك قد يحدث قريبًا جدًا".وأعلن الكرملين، يوم الاثنين الماضي، أن روسيا وبناء على قرار من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ولدواع إنسانية، تعلن وقفاً لإطلاق النار خلال إحياء الذكرى الـ80 للنصر على النازية، ابتداءً من منتصف ليل 7 أيار/مايو الجاري حتى منتصف ليل 10 أيار/مايو .وفي رده على اقتراح موسكو، قال فلاديمير زيلينسكي إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون فوريا وغير مشروط ولمدة 30 يوما على الأقل. وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية: "أود أن أقول إنه (بوتين) يريد وقف الحرب".لافروف: اقتراح بوتين لهدنة عيد النصر هو بداية مفاوضات مباشرة مع كييف دون شروط مسبقةالكرملين: كييف لم ترد على اقتراح بوتين لوقف إطلاق النار خلال عيد النصر
https://sarabic.ae/20250430/كيلوغ-أمريكا-مستعدة-للموافقة-جزئيا-على-مطالب-روسيا-الإقليمية-1100058306.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد تعقد "قريبا جدا"

08:08 GMT 01.05.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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أعلن النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، بأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد تجري "قريبا جدا" إذا بذلت كييف جهودا جادة لحل النزاع.
وقال بوليانسكي لوكالة "سبوتنيك"، متحدثًا عن المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف: "إذا تم بذل جهود جادة وهادفة لحل القضايا التي أدت إلى هذه الأزمة، أعتقد أن ذلك قد يحدث قريبًا جدًا".

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، استعداد الجانب الروسي للتفاوض مع أوكرانيا دون شروط مسبقة، وفق ما أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق.

وأعلن الكرملين، يوم الاثنين الماضي، أن روسيا وبناء على قرار من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ولدواع إنسانية، تعلن وقفاً لإطلاق النار خلال إحياء الذكرى الـ80 للنصر على النازية، ابتداءً من منتصف ليل 7 أيار/مايو الجاري حتى منتصف ليل 10 أيار/مايو .
كيث كيلوغ، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كيلوغ: أمريكا مستعدة للموافقة جزئيا على مطالب روسيا الإقليمية
أمس, 20:42 GMT
وفي رده على اقتراح موسكو، قال فلاديمير زيلينسكي إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون فوريا وغير مشروط ولمدة 30 يوما على الأقل.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته برغبة نظيره الروسي فلاديمير بوتين في التوصل إلى تسوية للوضع حول أوكرانيا.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية: "أود أن أقول إنه (بوتين) يريد وقف الحرب".
لافروف: اقتراح بوتين لهدنة عيد النصر هو بداية مفاوضات مباشرة مع كييف دون شروط مسبقة
الكرملين: كييف لم ترد على اقتراح بوتين لوقف إطلاق النار خلال عيد النصر
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