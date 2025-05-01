https://sarabic.ae/20250501/البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-مفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-قد-تعقد-قريبا-جدا-1100065716.html
البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد تعقد "قريبا جدا"
البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد تعقد "قريبا جدا"
سبوتنيك عربي
أعلن النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، بأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد تجري "قريبا جدا" إذا بذلت كييف... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T08:08+0000
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وقال بوليانسكي لوكالة "سبوتنيك"، متحدثًا عن المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف: "إذا تم بذل جهود جادة وهادفة لحل القضايا التي أدت إلى هذه الأزمة، أعتقد أن ذلك قد يحدث قريبًا جدًا".وأعلن الكرملين، يوم الاثنين الماضي، أن روسيا وبناء على قرار من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ولدواع إنسانية، تعلن وقفاً لإطلاق النار خلال إحياء الذكرى الـ80 للنصر على النازية، ابتداءً من منتصف ليل 7 أيار/مايو الجاري حتى منتصف ليل 10 أيار/مايو .وفي رده على اقتراح موسكو، قال فلاديمير زيلينسكي إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون فوريا وغير مشروط ولمدة 30 يوما على الأقل. وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية: "أود أن أقول إنه (بوتين) يريد وقف الحرب".لافروف: اقتراح بوتين لهدنة عيد النصر هو بداية مفاوضات مباشرة مع كييف دون شروط مسبقةالكرملين: كييف لم ترد على اقتراح بوتين لوقف إطلاق النار خلال عيد النصر
https://sarabic.ae/20250430/كيلوغ-أمريكا-مستعدة-للموافقة-جزئيا-على-مطالب-روسيا-الإقليمية-1100058306.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد تعقد "قريبا جدا"
أعلن النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، بأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد تجري "قريبا جدا" إذا بذلت كييف جهودا جادة لحل النزاع.
وقال بوليانسكي لوكالة "سبوتنيك"، متحدثًا عن المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف: "إذا تم بذل جهود جادة وهادفة لحل القضايا التي أدت إلى هذه الأزمة، أعتقد أن ذلك قد يحدث قريبًا جدًا".
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، استعداد الجانب الروسي للتفاوض مع أوكرانيا دون شروط مسبقة، وفق ما أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق.
وأعلن الكرملين، يوم الاثنين الماضي، أن روسيا وبناء على قرار من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ولدواع إنسانية، تعلن وقفاً لإطلاق النار خلال إحياء الذكرى الـ80 للنصر على النازية، ابتداءً من منتصف ليل 7 أيار/مايو الجاري حتى منتصف ليل 10 أيار/مايو .
وفي رده على اقتراح موسكو، قال فلاديمير زيلينسكي إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون فوريا وغير مشروط ولمدة 30 يوما على الأقل.
وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته برغبة نظيره الروسي فلاديمير بوتين في التوصل إلى تسوية للوضع حول أوكرانيا.
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية: "أود أن أقول إنه (بوتين) يريد وقف الحرب".