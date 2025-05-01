https://sarabic.ae/20250501/البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-مفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-قد-تعقد-قريبا-جدا-1100065716.html

البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد تعقد "قريبا جدا"

البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد تعقد "قريبا جدا"

سبوتنيك عربي

أعلن النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، بأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد تجري "قريبا جدا" إذا بذلت كييف... 01.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-01T08:08+0000

2025-05-01T08:08+0000

2025-05-01T08:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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العالم

أخبار أوكرانيا

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وقال بوليانسكي لوكالة "سبوتنيك"، متحدثًا عن المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف: "إذا تم بذل جهود جادة وهادفة لحل القضايا التي أدت إلى هذه الأزمة، أعتقد أن ذلك قد يحدث قريبًا جدًا".وأعلن الكرملين، يوم الاثنين الماضي، أن روسيا وبناء على قرار من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ولدواع إنسانية، تعلن وقفاً لإطلاق النار خلال إحياء الذكرى الـ80 للنصر على النازية، ابتداءً من منتصف ليل 7 أيار/مايو الجاري حتى منتصف ليل 10 أيار/مايو .وفي رده على اقتراح موسكو، قال فلاديمير زيلينسكي إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون فوريا وغير مشروط ولمدة 30 يوما على الأقل. وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية: "أود أن أقول إنه (بوتين) يريد وقف الحرب".لافروف: اقتراح بوتين لهدنة عيد النصر هو بداية مفاوضات مباشرة مع كييف دون شروط مسبقةالكرملين: كييف لم ترد على اقتراح بوتين لوقف إطلاق النار خلال عيد النصر

https://sarabic.ae/20250430/كيلوغ-أمريكا-مستعدة-للموافقة-جزئيا-على-مطالب-روسيا-الإقليمية-1100058306.html

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