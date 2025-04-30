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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250430/كيلوغ-أمريكا-مستعدة-للموافقة-جزئيا-على-مطالب-روسيا-الإقليمية-1100058306.html
كيلوغ: أمريكا مستعدة للموافقة جزئيا على مطالب روسيا الإقليمية
كيلوغ: أمريكا مستعدة للموافقة جزئيا على مطالب روسيا الإقليمية
سبوتنيك عربي
صرح المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون أوكرانيا، كيث كيلوغ، اليوم الأربعاء، بأن بلاده مستعدة للـ"موافقة جزئيا" على مطالب روسيا الإقليمية، في إطار تسوية الأزمة... 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T20:42+0000
2025-04-30T20:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيلوغ، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، ردًا على سؤال بشأن إمكانية موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على مطالب روسيا الإقليمية: "جزئيا، نعم".فيما استبعد كيلوغ، فكرة انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من المفاوضات الهادفة إلى تسوية الصراع في أوكرانيا، منوّها إلى أن "واشنطن لا يعتقد أنها ستتخلى عن دور الوسيط".وفي 23 من أبريل/ نيسان الجاري، كشفت وسائل إعلام بريطانية، خطة أعدتها الولايات المتحدة الأمريكية، من 7 نقاط لإنهاء الصراع الأوكراني، دون تقديم ضمانات أمنية لكييف.وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه الخطة لا تقدم أي ضمانات أمنية لكييف، وتنص على أن روسيا ستحتفظ بالسيطرة على الأراضي المحررة". وتنص النقاط الأولى على وقف فوري لإطلاق النار وإجراء مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا.وتتضمن المبادرة الأمريكية أيضًا "وصول الأوكرانيين دون عوائق إلى مصب نهر "دنيبر" وانسحاب القوات الروسية من أجزاء من مقاطعة خيرسون".ووفقا لصحيفة "التلغراف"، يتوقع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص كيث كيلوغ، أن يحصل على موافقة الجانب الأوكراني على هذه الخطة.وتتوسط إدارة ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، وخلال هذه المحادثات، أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط "قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق".من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة الأمريكية، بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.
https://sarabic.ae/20250426/لافروف-روسيا-لا-تستطيع-الكشف-عن-تفاصيل-محادثات-أوكرانيا-مع-الولايات-المتحدة-حتى-اكتمالها-1099904749.html
https://sarabic.ae/20250430/إعلام-أوروبا-تعجز-عن-إرسال-قوات-إلى-كييف-بسبب-نقص-الرجال-والأموال-1100029185.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

كيلوغ: أمريكا مستعدة للموافقة جزئيا على مطالب روسيا الإقليمية

20:42 GMT 30.04.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaibكيث كيلوغ، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى أوكرانيا
كيث كيلوغ، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
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صرح المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون أوكرانيا، كيث كيلوغ، اليوم الأربعاء، بأن بلاده مستعدة للـ"موافقة جزئيا" على مطالب روسيا الإقليمية، في إطار تسوية الأزمة الأوكرانية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال كيلوغ، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، ردًا على سؤال بشأن إمكانية موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على مطالب روسيا الإقليمية: "جزئيا، نعم".
فيما استبعد كيلوغ، فكرة انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من المفاوضات الهادفة إلى تسوية الصراع في أوكرانيا، منوّها إلى أن "واشنطن لا يعتقد أنها ستتخلى عن دور الوسيط".
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وفي 23 من أبريل/ نيسان الجاري، كشفت وسائل إعلام بريطانية، خطة أعدتها الولايات المتحدة الأمريكية، من 7 نقاط لإنهاء الصراع الأوكراني، دون تقديم ضمانات أمنية لكييف.
وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه الخطة لا تقدم أي ضمانات أمنية لكييف، وتنص على أن روسيا ستحتفظ بالسيطرة على الأراضي المحررة". وتنص النقاط الأولى على وقف فوري لإطلاق النار وإجراء مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت تقارير تلك الوسائل: "يتضمن الاقتراح اعترافًا أمريكيًا رسميًا بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، ويعني ضمنيًا الاعتراف الفعلي بالأراضي الأخرى (التي انضمت إلى روسيا)".

وتتضمن المبادرة الأمريكية أيضًا "وصول الأوكرانيين دون عوائق إلى مصب نهر "دنيبر" وانسحاب القوات الروسية من أجزاء من مقاطعة خيرسون".
ووفقا لصحيفة "التلغراف"، يتوقع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص كيث كيلوغ، أن يحصل على موافقة الجانب الأوكراني على هذه الخطة.
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07:27 GMT
وتتوسط إدارة ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، وخلال هذه المحادثات، أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط "قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق".
من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة الأمريكية، بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.
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