القوات الروسية تحرر بلدة نوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية— عاجل
09:19 GMT 30.04.2025 (تم التحديث: 09:38 GMT 30.04.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة نوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة العمليات الهجومية النشطة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" بلدة نوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسر العدو أكثر من 220 جنديًا، ومدرعتين قتاليتين، وعشر سيارات، وعدد من المدافع الميدانية. كما تم تدمير مستودع ذخيرة".
وبحسب البيان، فإن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، وسيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 175 عسكريا، ومركبات قتالية مدرعة وعدد من المدافع".
وتابع البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات كييف أكثر من 252 عسكريا، ومركبات قتالية وناقلات جند، وعدد من المدافع الميدانية".
وأردف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي على خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 270 عسكريا، ومركبات قتالية وناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع ومعدات قتالية مدرعة، وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير 3 مستودعات ذخيرة".
وأضاف البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 156منطقة".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 4 قنابل من طراز "جدام"، و125 مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.