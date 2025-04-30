https://sarabic.ae/20250430/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-عاجل--1100033673.html

القوات الروسية تحرر بلدة نوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية— عاجل

القوات الروسية تحرر بلدة نوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية— عاجل

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة نوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 30.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-30T09:19+0000

2025-04-30T09:19+0000

2025-04-30T09:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة العمليات الهجومية النشطة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" بلدة نوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسر العدو أكثر من 220 جنديًا، ومدرعتين قتاليتين، وعشر سيارات، وعدد من المدافع الميدانية. كما تم تدمير مستودع ذخيرة".وتابع البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات كييف أكثر من 252 عسكريا، ومركبات قتالية وناقلات جند، وعدد من المدافع الميدانية".وأضاف البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 156منطقة".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 4 قنابل من طراز "جدام"، و125 مسيرة أوكرانية". وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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