https://sarabic.ae/20250429/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-دوروشوفكا-في-مقاطعة-خاركوف-1099995032.html
الجيش الروسي يحرر بلدة دوروشوفكا في مقاطعة خاركوف
الجيش الروسي يحرر بلدة دوروشوفكا في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي حرر بلدة دوروشوفكا في مقاطعة خاركوف. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T09:16+0000
2025-04-29T09:16+0000
2025-04-29T09:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة للأعمال النشطة التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، تم تحرير قرية دوروشوفكا في في مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو أكثر من 240عسكريا، ودبابة ومركبات مدرعة قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة".وبحسب البيان، فإن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 160عسكريا، ومركبات قتالية مدرعة وعدد من المدافع، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة".وأردف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي على خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 250عسكريا، ومركبات قتالية وناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع ومعدات قتالية مدرعة، وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدميرمحطتين للحرب الإلكترونية ومخزن للذخيرة".وأضاف البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 152 منطقة".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن إسقاط طائرة أوكرانية من طراز "سو-27".وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 7 قنابل من طراز "جدام"،و 189 مسيرة أوكرانية".
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روسيا
الجيش الروسي يحرر بلدة دوروشوفكا في مقاطعة خاركوف
09:16 GMT 29.04.2025 (تم التحديث: 09:33 GMT 29.04.2025)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي حرر بلدة دوروشوفكا في مقاطعة خاركوف.
وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة للأعمال النشطة التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، تم تحرير قرية دوروشوفكا في في مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو أكثر من 240عسكريا، ودبابة ومركبات مدرعة قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة".
وبحسب البيان، فإن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 160عسكريا، ومركبات قتالية مدرعة وعدد من المدافع، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة".
وأردف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي على خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 250عسكريا، ومركبات قتالية وناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع ومعدات قتالية مدرعة، وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدميرمحطتين للحرب الإلكترونية ومخزن للذخيرة".
وأضاف البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 152 منطقة".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن إسقاط طائرة أوكرانية من طراز "سو-27".
وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 7 قنابل من طراز "جدام"،و 189 مسيرة أوكرانية".