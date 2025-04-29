https://sarabic.ae/20250429/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-دوروشوفكا-في-مقاطعة-خاركوف-1099995032.html

الجيش الروسي يحرر بلدة دوروشوفكا في مقاطعة خاركوف

الجيش الروسي يحرر بلدة دوروشوفكا في مقاطعة خاركوف

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي حرر بلدة دوروشوفكا في مقاطعة خاركوف. 29.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-29T09:16+0000

2025-04-29T09:16+0000

2025-04-29T09:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة للأعمال النشطة التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، تم تحرير قرية دوروشوفكا في في مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو أكثر من 240عسكريا، ودبابة ومركبات مدرعة قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة".وبحسب البيان، فإن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 160عسكريا، ومركبات قتالية مدرعة وعدد من المدافع، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة".وأردف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي على خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 250عسكريا، ومركبات قتالية وناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع ومعدات قتالية مدرعة، وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدميرمحطتين للحرب الإلكترونية ومخزن للذخيرة".وأضاف البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 152 منطقة".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن إسقاط طائرة أوكرانية من طراز "سو-27".وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 7 قنابل من طراز "جدام"،و 189 مسيرة أوكرانية".

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