https://sarabic.ae/20250430/إعلام-أوروبا-تعجز-عن-إرسال-قوات-إلى-كييف-بسبب-نقص-الرجال-والأموال-1100029185.html

إعلام: أوروبا تعجز عن إرسال قوات إلى كييف بسبب نقص الرجال والأموال

إعلام: أوروبا تعجز عن إرسال قوات إلى كييف بسبب نقص الرجال والأموال

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، عن عجز أوروبا إرسال قوات إلى نظام كييف بسبب نقص الرجال والأموال. 30.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-30T07:27+0000

2025-04-30T07:27+0000

2025-04-30T07:27+0000

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وقالت وسائل الإعلام الغربية، نقلا عن مصادر، أن أوروبا ستجد صعوبة في تجميع قوة "ردع" جماعية في أوكرانيا بسبب مشاكل في التمويل والمعدات.وجاء في منشور لصحيفة غربية نقلت الخبر أنه "سيكون من الصعب على أوروبا أن تجمع 25 ألف جندي بشكل جماعي للمشاركة في قوة "ردع" في أوكرانيا، لأن جيوشها تعاني من نقص الأفراد ونقص التمويل".وقال أحد المصادر إن وزراء الدفاع من مختلف أنحاء أوروبا قالوا إنه لا توجد فرصة لحدوث هذا الأمر، ونقل المصدر عن وزير الدفاع الليتواني دوفيلي شاكاليني، قوله: "إذا لم نتمكن حتى من جمع 64 ألف شخص، فهذا لا يبدو ضعفًا، بل هو ضعف".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "التلغراف"، نقلا عن رسالة من وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أنه في حالة نشر "تحالف قوات حفظ السلام الراغبة" في أوكرانيا، فإن الجيش البريطاني يفضل تدريب القوات المسلحة الأوكرانية بدلا من المشاركة في العمليات القتالية.وأفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي في عام 2024، أن الغرب سينشر ما يسمى بقوة حفظ السلام التي يبلغ قوامها نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا.وتعتقد المخابرات الخارجية الروسية أن هذا سيشكل احتلالاً فعلياً لأوكرانيا. وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يتم إلا بموافقة أطراف نزاع معين.ممثل روسيا في فيينا: موسكو تعارض بشكل قاطع نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيارئيس الوزراء البريطاني: أوروبا ستواصل تسليح أوكرانيا "بعد إحلال السلام"

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