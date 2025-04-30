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إعلام: أوروبا تعجز عن إرسال قوات إلى كييف بسبب نقص الرجال والأموال
إعلام: أوروبا تعجز عن إرسال قوات إلى كييف بسبب نقص الرجال والأموال
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، عن عجز أوروبا إرسال قوات إلى نظام كييف بسبب نقص الرجال والأموال. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T07:27+0000
2025-04-30T07:27+0000
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وقالت وسائل الإعلام الغربية، نقلا عن مصادر، أن أوروبا ستجد صعوبة في تجميع قوة "ردع" جماعية في أوكرانيا بسبب مشاكل في التمويل والمعدات.وجاء في منشور لصحيفة غربية نقلت الخبر أنه "سيكون من الصعب على أوروبا أن تجمع 25 ألف جندي بشكل جماعي للمشاركة في قوة "ردع" في أوكرانيا، لأن جيوشها تعاني من نقص الأفراد ونقص التمويل".وقال أحد المصادر إن وزراء الدفاع من مختلف أنحاء أوروبا قالوا إنه لا توجد فرصة لحدوث هذا الأمر، ونقل المصدر عن وزير الدفاع الليتواني دوفيلي شاكاليني، قوله: "إذا لم نتمكن حتى من جمع 64 ألف شخص، فهذا لا يبدو ضعفًا، بل هو ضعف".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "التلغراف"، نقلا عن رسالة من وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أنه في حالة نشر "تحالف قوات حفظ السلام الراغبة" في أوكرانيا، فإن الجيش البريطاني يفضل تدريب القوات المسلحة الأوكرانية بدلا من المشاركة في العمليات القتالية.وأفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي في عام 2024، أن الغرب سينشر ما يسمى بقوة حفظ السلام التي يبلغ قوامها نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا.وتعتقد المخابرات الخارجية الروسية أن هذا سيشكل احتلالاً فعلياً لأوكرانيا. وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يتم إلا بموافقة أطراف نزاع معين.ممثل روسيا في فيينا: موسكو تعارض بشكل قاطع نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيارئيس الوزراء البريطاني: أوروبا ستواصل تسليح أوكرانيا "بعد إحلال السلام"
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https://sarabic.ae/20250411/موسكو-مناقشات-إرسال-قوات-ردع-إلى-أوكرانيا-تمهد-لتدخل-أجنبي-1099432570.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام: أوروبا تعجز عن إرسال قوات إلى كييف بسبب نقص الرجال والأموال

07:27 GMT 30.04.2025
© Sputnik . Ints Kalninsقوات الناتو
قوات الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© Sputnik . Ints Kalnins
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، عن عجز أوروبا إرسال قوات إلى نظام كييف بسبب نقص الرجال والأموال.
وقالت وسائل الإعلام الغربية، نقلا عن مصادر، أن أوروبا ستجد صعوبة في تجميع قوة "ردع" جماعية في أوكرانيا بسبب مشاكل في التمويل والمعدات.
وجاء في منشور لصحيفة غربية نقلت الخبر أنه "سيكون من الصعب على أوروبا أن تجمع 25 ألف جندي بشكل جماعي للمشاركة في قوة "ردع" في أوكرانيا، لأن جيوشها تعاني من نقص الأفراد ونقص التمويل".

وبحسب المنشور، سأل رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية، الأدميرال توني راداكين، زملاءه الأوروبيين عما إذا كانوا يستطيعون إعداد 64 ألف جندي لإرسالهم إلى أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام.

الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
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تقارير: بريطانيا تتراجع عن خطة إرسال قوات إلى أوكرانيا وسط تحذيرات من "مواجهة مباشرة"
25 أبريل, 03:19 GMT
وقال أحد المصادر إن وزراء الدفاع من مختلف أنحاء أوروبا قالوا إنه لا توجد فرصة لحدوث هذا الأمر، ونقل المصدر عن وزير الدفاع الليتواني دوفيلي شاكاليني، قوله: "إذا لم نتمكن حتى من جمع 64 ألف شخص، فهذا لا يبدو ضعفًا، بل هو ضعف".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "التلغراف"، نقلا عن رسالة من وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أنه في حالة نشر "تحالف قوات حفظ السلام الراغبة" في أوكرانيا، فإن الجيش البريطاني يفضل تدريب القوات المسلحة الأوكرانية بدلا من المشاركة في العمليات القتالية.
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
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وفي أعقاب قمة باريس لـ"تحالف الراغبين" في 27 مارس/آذار، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن عددا من ممثلي التحالف يخططون لإرسال "قوات ردع" إلى أوكرانيا. وفي الوقت ذاته، ادعى أن "قوات الردع" لن تكون قوات حفظ سلام، بل سيكون هدفها "ردع" روسيا، وسيتم نشرها في مواقع استراتيجية يتم تحديدها مسبقًا مع الأوكرانيين. وأشار ماكرون إلى أن ليس الجميع يتفق مع المبادرة، لكنه أكد أن هذا ليس ضروريا لتطبيقها.

مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
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موسكو: مناقشات إرسال "قوات ردع" إلى أوكرانيا تمهد لتدخل أجنبي
11 أبريل, 03:11 GMT
وأفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي في عام 2024، أن الغرب سينشر ما يسمى بقوة حفظ السلام التي يبلغ قوامها نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا.
وتعتقد المخابرات الخارجية الروسية أن هذا سيشكل احتلالاً فعلياً لأوكرانيا. وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يتم إلا بموافقة أطراف نزاع معين.
ممثل روسيا في فيينا: موسكو تعارض بشكل قاطع نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا
رئيس الوزراء البريطاني: أوروبا ستواصل تسليح أوكرانيا "بعد إحلال السلام"
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