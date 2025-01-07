https://sarabic.ae/20250107/أوكرانيا-تشتكي-عجز-مقاتلات-إف-16-عن-مواجهة-سلاح-الجو-الروسي-1096572269.html
أوكرانيا تشتكي عجز مقاتلات "إف-16" عن مواجهة سلاح الجو الروسي
أوكرانيا تشتكي عجز مقاتلات "إف-16" عن مواجهة سلاح الجو الروسي
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس قسم الاتصالات في قيادة القوات الجوية للقوات الأوكرانية، يوري إغنات، أن مقاتلات "إف-16" الأوكرانية غير قادرة على مواجهة المقاتلات الروسية المتقدمة... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T18:34+0000
2025-01-07T18:34+0000
2025-01-07T18:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب إغنات على وسائل التواصل الاجتماعي: "نعم، نود الحصول على تعديلات أكثر تطورا على "إف-16" مع رادارات أكثر قوة وصواريخ بعيدة المدى، لأن من الصعب جدا التنافس بمفردنا في المعارك الجوية مع الطائرات الروسية المتقدمة تقنيا".وتابع: "لكم أن تتخيلوا حجم قوة الردع الهائلة التي سيشكلها الطيارون الأوكرانيون المتمرسون على الحرب في وسط أوروبا، عندما تدخل مقاتلة "إف-35" على سبيل المثال، الخدمة مع القوات الجوية"، وفق قوله.وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول، أكد وزير الدفاع الهولندي، روبن بريكلمانز، رسميًا أن البلاد سلمت إلى كييف الدفعة الأولى من مقاتلات "إف-16" من أصل 24 مقاتلة وعدت بها، وسيتم إرسال الباقي في الأشهر المقبلة.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع، وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.ماكرون يدعو أوكرانيا إلى محادثات واقعية حول القضايا الإقليميةسياسي أمريكي: الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل خسارة أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250107/ترامب-الصراع-في-أوكرانيا-كان-نتيجة-فشل-بايدن-1096571648.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
أوكرانيا تشتكي عجز مقاتلات "إف-16" عن مواجهة سلاح الجو الروسي
أفاد رئيس قسم الاتصالات في قيادة القوات الجوية للقوات الأوكرانية، يوري إغنات، أن مقاتلات "إف-16" الأوكرانية غير قادرة على مواجهة المقاتلات الروسية المتقدمة تقنيا في المعارك الجوية.
وكتب إغنات على وسائل التواصل الاجتماعي: "نعم، نود الحصول على تعديلات أكثر تطورا على "إف-16" مع رادارات أكثر قوة وصواريخ بعيدة المدى، لأن من الصعب جدا التنافس بمفردنا في المعارك الجوية مع الطائرات الروسية المتقدمة تقنيا".
وتابع: "لكم أن تتخيلوا حجم قوة الردع الهائلة التي سيشكلها الطيارون الأوكرانيون المتمرسون على الحرب في وسط أوروبا، عندما تدخل مقاتلة "إف-35" على سبيل المثال، الخدمة مع القوات الجوية"، وفق قوله.
وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول، أكد وزير الدفاع الهولندي، روبن بريكلمانز، رسميًا أن البلاد سلمت إلى كييف الدفعة الأولى من مقاتلات "إف-16" من أصل 24 مقاتلة وعدت بها، وسيتم إرسال الباقي في الأشهر المقبلة.
وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، أن كوبنهاغن نقلت 6 طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا، ومن المتوقع أن يتم نقل 13 أخرى في وقت لاحق.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع، وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.