أوكرانيا تشتكي عجز مقاتلات "إف-16" عن مواجهة سلاح الجو الروسي

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09:16 GMT
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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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31 د
المقهى الثقافي
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11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
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18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
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مساحة حرة
ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
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شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
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150 د
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06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250107/أوكرانيا-تشتكي-عجز-مقاتلات-إف-16-عن-مواجهة-سلاح-الجو-الروسي-1096572269.html
أوكرانيا تشتكي عجز مقاتلات "إف-16" عن مواجهة سلاح الجو الروسي
أوكرانيا تشتكي عجز مقاتلات "إف-16" عن مواجهة سلاح الجو الروسي
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس قسم الاتصالات في قيادة القوات الجوية للقوات الأوكرانية، يوري إغنات، أن مقاتلات "إف-16" الأوكرانية غير قادرة على مواجهة المقاتلات الروسية المتقدمة... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T18:34+0000
2025-01-07T18:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب إغنات على وسائل التواصل الاجتماعي: "نعم، نود الحصول على تعديلات أكثر تطورا على "إف-16" مع رادارات أكثر قوة وصواريخ بعيدة المدى، لأن من الصعب جدا التنافس بمفردنا في المعارك الجوية مع الطائرات الروسية المتقدمة تقنيا".وتابع: "لكم أن تتخيلوا حجم قوة الردع الهائلة التي سيشكلها الطيارون الأوكرانيون المتمرسون على الحرب في وسط أوروبا، عندما تدخل مقاتلة "إف-35" على سبيل المثال، الخدمة مع القوات الجوية"، وفق قوله.وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول، أكد وزير الدفاع الهولندي، روبن بريكلمانز، رسميًا أن البلاد سلمت إلى كييف الدفعة الأولى من مقاتلات "إف-16" من أصل 24 مقاتلة وعدت بها، وسيتم إرسال الباقي في الأشهر المقبلة.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع، وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.ماكرون يدعو أوكرانيا إلى محادثات واقعية حول القضايا الإقليميةسياسي أمريكي: الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل خسارة أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250107/ترامب-الصراع-في-أوكرانيا-كان-نتيجة-فشل-بايدن-1096571648.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تشتكي عجز مقاتلات "إف-16" عن مواجهة سلاح الجو الروسي

18:34 GMT 07.01.2025
© Raytheonإف-16
إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© Raytheon
تابعنا عبر
أفاد رئيس قسم الاتصالات في قيادة القوات الجوية للقوات الأوكرانية، يوري إغنات، أن مقاتلات "إف-16" الأوكرانية غير قادرة على مواجهة المقاتلات الروسية المتقدمة تقنيا في المعارك الجوية.
وكتب إغنات على وسائل التواصل الاجتماعي: "نعم، نود الحصول على تعديلات أكثر تطورا على "إف-16" مع رادارات أكثر قوة وصواريخ بعيدة المدى، لأن من الصعب جدا التنافس بمفردنا في المعارك الجوية مع الطائرات الروسية المتقدمة تقنيا".
وتابع: "لكم أن تتخيلوا حجم قوة الردع الهائلة التي سيشكلها الطيارون الأوكرانيون المتمرسون على الحرب في وسط أوروبا، عندما تدخل مقاتلة "إف-35" على سبيل المثال، الخدمة مع القوات الجوية"، وفق قوله.
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: الصراع في أوكرانيا كان نتيجة "فشل" بايدن
17:46 GMT
وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول، أكد وزير الدفاع الهولندي، روبن بريكلمانز، رسميًا أن البلاد سلمت إلى كييف الدفعة الأولى من مقاتلات "إف-16" من أصل 24 مقاتلة وعدت بها، وسيتم إرسال الباقي في الأشهر المقبلة.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، أن كوبنهاغن نقلت 6 طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا، ومن المتوقع أن يتم نقل 13 أخرى في وقت لاحق.

وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع، وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
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سياسي أمريكي: الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل خسارة أوكرانيا
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Член экипажа танка Т-80 ЦВО на Красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:33 GMT
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