https://sarabic.ae/20250106/ماكرون-يدعو-أوكرانيا-إلى-محادثات-واقعية-حول-القضايا-الإقليمية-1096533349.html
ماكرون يدعو أوكرانيا إلى محادثات واقعية حول القضايا الإقليمية
ماكرون يدعو أوكرانيا إلى محادثات واقعية حول القضايا الإقليمية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، بأنه يجب على أوكرانيا أن تجري محادثات واقعية حول القضايا الإقليمية في إطار الصراع. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T14:43+0000
2025-01-06T14:43+0000
2025-01-06T14:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال ماكرون، خلال كلمة ألقاها بالمؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين إنه على الأوكرانيين خوض محادثات واقعية حول الأراضي لأنهم وحدهم القادرين على القيام بذلك، بحثا عن تسوية للنزاع، في أعقاب اندلاع الصراع بأوكرانيا عام 2022.وأشار إلى أنه لن يكون هناك حل سريع وسهل في أوكرانيا، معتبرًا أنه يجب على الأوكرانيين أن تكون لديهم توقعات واقعية.وفي وقت سابق، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، وبأن موسكو ستوقف إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي الأقاليم الروسية الجديدة.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20250105/سياسي-أمريكي-الولايات-المتحدة-لا-تستطيع-تحمل-خسارة-أوكرانيا-1096509993.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا
ماكرون يدعو أوكرانيا إلى محادثات واقعية حول القضايا الإقليمية
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، بأنه يجب على أوكرانيا أن تجري محادثات واقعية حول القضايا الإقليمية في إطار الصراع.
وقال ماكرون، خلال كلمة ألقاها بالمؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين إنه على الأوكرانيين خوض محادثات واقعية حول الأراضي لأنهم وحدهم القادرين على القيام بذلك، بحثا عن تسوية للنزاع، في أعقاب اندلاع الصراع بأوكرانيا عام 2022.
وأضاف: "على الولايات المتحدة الأمريكية مساعدتنا لتغيير طبيعة الوضع، في حين يتحتم على الأوروبيين إيجاد ضمانات أمنية لأوكرانيا".
وأشار إلى أنه لن يكون هناك حل سريع وسهل في أوكرانيا، معتبرًا أنه يجب على الأوكرانيين أن تكون لديهم توقعات واقعية.
وفي وقت سابق، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، وبأن موسكو ستوقف إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي الأقاليم الروسية الجديدة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.