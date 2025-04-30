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روسيا: المنتدى الرقمي العالمي 2025 أداة فعالة لتبادل الخبرات
روسيا: المنتدى الرقمي العالمي 2025 أداة فعالة لتبادل الخبرات
سبوتنيك عربي
أعلن ديمتري غريغورينكو، نائب رئيس الوزراء الروسي، أن المنتدى الرقمي العالمي سيصبح أداة فعالة لنشر الخبرات وتبادل أفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
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2025-04-30T10:55+0000
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ونقلت الخدمة الصحفية للحكومة الروسية عن غريغورينكو قوله: "ستكون الموضوعات الرئيسية التي سيناقشها الخبراء الروس والدوليون في المنتدى الرقمي العالمي هي التقنيات الواعدة وتطوير الذكاء الاصطناعي، وسد الفجوة الرقمية بين الدول والأشكال الفعالة لتبادل الخبرات".وأكد أن التقنيات الرقمية أصبحت في روسيا جزءًا لا يتجزأ من تحسين كفاءة العمليات في العديد من المجالات، بدءًا من الإدارة العامة وتوفير الخدمات العامة إلكترونيًا، إلى الطب وخلق فرص إضافية في التعليم.وأوضح غريغورينكو أن حلول تكنولوجيا المعلومات الروسية والمنصات الاجتماعية والخدمات السمعية والبصرية تتطور باستمرار ويزداد الطلب عليها داخل البلاد وخارجها.سيعقد المنتدى الرقمي العالمي يومي 5 و6 يونيو/حزيران في نيجني نوفغورود الروسية، وسيصبح الحدث منصة لبناء حوار بين ممثلي شركات تكنولوجيا المعلومات الروسية والأجنبية والهيئات الحكومية والمجتمع العلمي والخبراء، ومن المتوقع أن يستقبل المعرض 1.5 ألف ضيف أجنبي وأكثر من 10 آلاف شخص عبر الإنترنت.ووفقًا للحكومة، سيناقش المشاركون، ضمن جدول أعمال المنتدى الرقمي العالمي، القضايا الحالية التي تشكلها تطور التكنولوجيات. وسيكون أمن المعلومات الدولي في سياق تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 أحد المحاور الرئيسية للمنتدى. وسيتمكن المشاركون أيضًا من التعرف على معرض مؤتمر الصناعة الرقمية في روسيا الصناعية (DIRR) المخصص لحلول التكنولوجيا الفائقة.روسيا تحافظ على مكانتها الرائدة في مجال التحول الرقمي رغم العقوباتالعالم ينظر اليوم إلى روسيا و"بريكس"... فيما "يهتز" ميزان الاقتصاد الغربي
https://sarabic.ae/20250425/روسيا-تستضيف-المنتدى-الرقمي-العالمي-2025-بمشاركة-أكثر-من-1500-ضيف-دولي-1099888226.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

روسيا: المنتدى الرقمي العالمي 2025 أداة فعالة لتبادل الخبرات

10:55 GMT 30.04.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورإنطلاق فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك الروسي
إنطلاق فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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تابعنا عبر
أعلن ديمتري غريغورينكو، نائب رئيس الوزراء الروسي، أن المنتدى الرقمي العالمي سيصبح أداة فعالة لنشر الخبرات وتبادل أفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي.
ونقلت الخدمة الصحفية للحكومة الروسية عن غريغورينكو قوله: "ستكون الموضوعات الرئيسية التي سيناقشها الخبراء الروس والدوليون في المنتدى الرقمي العالمي هي التقنيات الواعدة وتطوير الذكاء الاصطناعي، وسد الفجوة الرقمية بين الدول والأشكال الفعالة لتبادل الخبرات".

وأشار غريغورينكو إلى أن "المنصات مثل المنتدى الرقمي العالمي أصبحت أداة فعالة لنشر الخبرات وتبادل أفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي".

وأكد أن التقنيات الرقمية أصبحت في روسيا جزءًا لا يتجزأ من تحسين كفاءة العمليات في العديد من المجالات، بدءًا من الإدارة العامة وتوفير الخدمات العامة إلكترونيًا، إلى الطب وخلق فرص إضافية في التعليم.
وأوضح غريغورينكو أن حلول تكنولوجيا المعلومات الروسية والمنصات الاجتماعية والخدمات السمعية والبصرية تتطور باستمرار ويزداد الطلب عليها داخل البلاد وخارجها.
إنطلاق فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
روسيا تستضيف "المنتدى الرقمي العالمي 2025" بمشاركة أكثر من 1500 ضيف دولي
25 أبريل, 11:43 GMT
سيعقد المنتدى الرقمي العالمي يومي 5 و6 يونيو/حزيران في نيجني نوفغورود الروسية، وسيصبح الحدث منصة لبناء حوار بين ممثلي شركات تكنولوجيا المعلومات الروسية والأجنبية والهيئات الحكومية والمجتمع العلمي والخبراء، ومن المتوقع أن يستقبل المعرض 1.5 ألف ضيف أجنبي وأكثر من 10 آلاف شخص عبر الإنترنت.

وسيصبح الحدث منصة للمناقشات المهنية بين مجموعة واسعة من الخبراء من مختلف دول العالم حول الجوانب العالمية لتطوير التقنيات الرقمية والمبادرات والمقترحات الجديدة، وخلق الظروف المواتية للحوار التجاري، والتوقيع المحتمل على اتفاقيات بشأن التعاون ذي المنفعة المتبادلة في المجال الرقمي.

ووفقًا للحكومة، سيناقش المشاركون، ضمن جدول أعمال المنتدى الرقمي العالمي، القضايا الحالية التي تشكلها تطور التكنولوجيات. وسيكون أمن المعلومات الدولي في سياق تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 أحد المحاور الرئيسية للمنتدى. وسيتمكن المشاركون أيضًا من التعرف على معرض مؤتمر الصناعة الرقمية في روسيا الصناعية (DIRR) المخصص لحلول التكنولوجيا الفائقة.
روسيا تحافظ على مكانتها الرائدة في مجال التحول الرقمي رغم العقوبات
العالم ينظر اليوم إلى روسيا و"بريكس"... فيما "يهتز" ميزان الاقتصاد الغربي
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