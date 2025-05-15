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الوفد الروسي يصل إلى إسطنبول لإجراء محادثات مع ممثلي نظام كييف

الوفد الروسي يصل إلى إسطنبول لإجراء محادثات مع ممثلي نظام كييف

سبوتنيك عربي

وصل الوفد الروسي، اليوم الخميس، إلى العاصمة التركية إسطنبول، لإجراء محادثات مع وفد كييف، وفقا لما ذكره مصدر لوكالة "سبوتنيك". 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T05:37+0000

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ومن المقرر أن تنعقد المحادثات الروسية الأوكرانية المرتقبة اليوم في مكتب الرئاسة التركية بمدينة إسطنبول، كما كان الحال في مفاوضات البلدين التي استضافتها إسطنبول أيضًا، عام 2022، حسبما كشف مصدر تركي.وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "المحادثات ستنعقد في نفس المكان الذي أجريت فيه قبل 3 سنوات".وأعلن ديوان الرئاسة التركية أن جدول أعمال الرئيس رجب طيب أردوغان، لا يتضمن أي لقاءات مع وفدي روسيا وأوكرانيا، اللذين قد يجريان مفاوضات اليوم في إسطنبول.وبحسب جدول أعمال الرئيس التركي، سيستقبل أردوغان في مقر إقامته في أنقرة، اليوم، فلاديمير زيلينسكي الذي يتوقع وصوله إلى العاصمة التركية على خلفية المفاوضات المخطط لها بين روسيا وأوكرانيا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح، في وقت سابق، استئناف المحادثات المباشرة بين أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو/أيار. ولم يستبعد الرئيس الروسي أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.مسؤول أمريكي: ترامب لن يتوجه إلى تركيا للمشاركة بمحادثات روسية أوكرانية مرتقبةترامب يتوقع "أخبارا جيدة" خلال الأيام المقبلة بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا

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