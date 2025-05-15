الوفد الروسي يصل إلى إسطنبول لإجراء محادثات مع ممثلي نظام كييف
05:37 GMT 15.05.2025 (تم التحديث: 06:17 GMT 15.05.2025)
© Sputnik . Sputnikصورة لوصول الوفد الروسي إلى العاصمة إسطنبول لإجراء مفاوضات مع الوفد الأوكراني
© Sputnik . Sputnik
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وصل الوفد الروسي، اليوم الخميس، إلى العاصمة التركية إسطنبول، لإجراء محادثات مع وفد كييف، وفقا لما ذكره مصدر لوكالة "سبوتنيك".
ومن المقرر أن تنعقد المحادثات الروسية الأوكرانية المرتقبة اليوم في مكتب الرئاسة التركية بمدينة إسطنبول، كما كان الحال في مفاوضات البلدين التي استضافتها إسطنبول أيضًا، عام 2022، حسبما كشف مصدر تركي.
🔊💬 مفاوضات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول تُعقد داخل مكتب رئاسة تركيا كما في 2022— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 15, 2025
⭕️أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن المباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني ستجري هذا العام في إسطنبول داخل مكتب عمل رئاسة الجمهورية التركية، بنفس الطريقة التي تمت في عام 2022، مما يعكس التزام تركيا… https://t.co/Wz4wbTIQKb pic.twitter.com/zc57pp02r4
وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "المحادثات ستنعقد في نفس المكان الذي أجريت فيه قبل 3 سنوات".
وأعلن ديوان الرئاسة التركية أن جدول أعمال الرئيس رجب طيب أردوغان، لا يتضمن أي لقاءات مع وفدي روسيا وأوكرانيا، اللذين قد يجريان مفاوضات اليوم في إسطنبول.
🔊 أردوغان يلتقي زيلينسكي في أنقرة… ولا لقاء مرتقب مع الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 15, 2025
⭕️أكد مكتب رئاسة تركيا أن برنامج الرئيس رجب طيب أردوغان ليوم الخميس لا يشمل لقاءً مع وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، حيث يتركز نشاطه في أنقرة حيث سيعقد اجتماعًا مع فولوديمير زيلينسكي. pic.twitter.com/BPFO1Rq7sj
ووفق بيان وزعه ديوان الرئاسة لوسائل الإعلام المحلية، وحصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه ، سيتواجد الرئيس التركي خلال هذه الفترة في العاصمة أنقرة.
وبحسب جدول أعمال الرئيس التركي، سيستقبل أردوغان في مقر إقامته في أنقرة، اليوم، فلاديمير زيلينسكي الذي يتوقع وصوله إلى العاصمة التركية على خلفية المفاوضات المخطط لها بين روسيا وأوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح، في وقت سابق، استئناف المحادثات المباشرة بين أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو/أيار. ولم يستبعد الرئيس الروسي أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.