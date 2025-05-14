https://sarabic.ae/20250514/وزير-الخارجية-التركي-وفود-من-موسكو-وكييف-وواشنطن-تزور-إسطنبول-غدا-لحضور-مفاوضات-أوكرانيا-1100536321.html

وزير الخارجية التركي: وفود من موسكو وكييف وواشنطن تزور إسطنبول غدا لحضور مفاوضات أوكرانيا

وزير الخارجية التركي: وفود من موسكو وكييف وواشنطن تزور إسطنبول غدا لحضور مفاوضات أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن وفودا من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية ستحضر المفاوضات المفترض عقدها غدا في إسطنبول. 14.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-14T14:24+0000

2025-05-14T14:24+0000

2025-05-14T14:24+0000

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أنطاكيا- سبوتنيك. وأوضح هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، أنه لم تتضح بعد الصيغة النهائية للمحادثات بين موسكو وكييف.ونقل التلفزيون الرسمي التركي، مساء اليوم الأربعاء، عن فيدان أن "الوفود الروسية والأوكرانية والأمريكية ستحضر المفاوضات في إسطنبول [بشأن أوكرانيا] والصيغة النهائية للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لم تتضح بعد".وشدد وزير الخارجية التركي على أن "هدفنا توصل روسيا وأوكرانيا إلى وقف إطلاق نار".ويأتي هذا في وقت أعلن مصدر بوزارة الخارجية التركية، أن هاكان فيدان، ونظيره الأوكراني أندريه سيبيغا ناقشا، خلال لقائهما اليوم في أنطاليا، الاستعدادات لزيارة فلاديمير زيلينسكي إلى تركيا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.وأعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.وأشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو، في مدينة إسطنبول، داعيًا إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.

https://sarabic.ae/20250514/تركيا-تؤكد-دعمها-لمفاوضات-السلام-بين-روسيا-وأوكرانيا-في-إسطنبول-1100521966.html

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