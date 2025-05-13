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ماكرون: فرنسا لا تستطيع تقديم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا
ماكرون: فرنسا لا تستطيع تقديم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن لفرنسا أن تقدم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، مما يحرم جيشها منها، فقد قدمت بالفعل كل ما في... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T19:52+0000
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وقال ماكرون خلال مقابلة ردا على تصريح أحد الصحفيين بأن كثيرين ينتقدون فرنسا لعدم تقديمها مساعدات كافية لأوكرانيا: "جيشنا غير مستعد لصراع طويل الأمد وعالي الشدة، لا يمكننا أن نعطي ما لا نملكه، ولا يمكننا أن ننتزع جيشنا بأنفسنا. لقد قدمنا ​​كل ما بوسعنا، وضاعفنا الإنتاج ثلاثة أضعاف".وأجاب عندما سُئل عما إذا كان مستعدًا للتفاوض مع الرئيس الروسي في حالة وقف إطلاق النار: "نعم، بالطبع، سأفعل ذلك بشفافية، وبالتنسيق مع (فلاديمير) زيلينسكي والشركاء الأوروبيين. الحوار معه (بوتين) ضروري".وأعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.وأشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ، في 15 مايو/أيار، في مدينة إسطنبول، داعيًا إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.في السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.محلل سياسي ليبي: مبادرة بوتين لوقف الحرب خطوة شجاعة.. وماكرون يعطل جهود السلاموزير الخارجية اللبناني السابق: اختيار إسطنبول للمفاوضات يعكس رغبة روسيا في التوجه نحو السلام
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ماكرون: فرنسا لا تستطيع تقديم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا

19:52 GMT 13.05.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن لفرنسا أن تقدم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، مما يحرم جيشها منها، فقد قدمت بالفعل كل ما في وسعها، وزادت إنتاجها ثلاثة أضعاف.
وقال ماكرون خلال مقابلة ردا على تصريح أحد الصحفيين بأن كثيرين ينتقدون فرنسا لعدم تقديمها مساعدات كافية لأوكرانيا: "جيشنا غير مستعد لصراع طويل الأمد وعالي الشدة، لا يمكننا أن نعطي ما لا نملكه، ولا يمكننا أن ننتزع جيشنا بأنفسنا. لقد قدمنا ​​كل ما بوسعنا، وضاعفنا الإنتاج ثلاثة أضعاف".

وأوضح ماكرون أنه مستعد لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد وقف إطلاق النار.

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وأجاب عندما سُئل عما إذا كان مستعدًا للتفاوض مع الرئيس الروسي في حالة وقف إطلاق النار: "نعم، بالطبع، سأفعل ذلك بشفافية، وبالتنسيق مع (فلاديمير) زيلينسكي والشركاء الأوروبيين. الحوار معه (بوتين) ضروري".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.

وأعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.
وأشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ، في 15 مايو/أيار، في مدينة إسطنبول، داعيًا إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.
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في السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.
وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.

وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.
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